Σήμερα Τετάρτη ( 15 Οκτωβρίου) συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν την Άννα Κυριακού η οποία έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (13 Οκτωβρίου) σε ηλικία 96 ετών.

Η εξόδιος ακουλουθία θα τελεστεί στις 11 το πρωί στο Ά Νεκροταφείο Αθηνών.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Ένα αντίο γεμάτο αγάπη στη λατρεμένη μας Άννα Κυριακού που έφυγε σήμερα το πρωί από την ζωή στα 95 της.. Ένας τόσο ζεστός, χαρισματικός και ταλαντούχος άνθρωπος της τέχνης μας που κόσμησε με την παρουσία της το θέατρο μας, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση πάνω από 70 χρόνια…Η θρυλική θεία Μπεμπέκα των ΤΡΙΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ που αγαπήθηκε από το κοινό και η τελευταία επιζώσα από τις θρυλικές ταινίες του σπουδαίου Βασίλη Λογοθετίδη. Θα την έχουμε πάντα στην καρδιά μας όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου και του κοινό. Πρόσφατα ολοκλήρωσε και το βιβλίο της ζωής της..θα την αποχαιρετήσουμε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Α’ Κοιμητήριο της Αθήνας στις 11 το πρωί. Θερμά συλλυπητήρια στον φίλο μας, τον αγαπημένο της γιο Χρήστο».

«Το τελευταίο διάστημα μου έλεγε συνεχώς πόσο ευτυχισμένη είναι. Τα προηγούμενα χρόνια είχε μεγάλο άγχος για να βγει η βιογραφία της. Ήθελε ο κόσμος να ξέρει για τη ζωή της. Από τότε που βγήκε στα βιβλιοπωλεία μού έλεγε: “Και τώρα ας φύγω…” Πήγα πρωί πρωί να τη δω στο δωμάτιό της, όπως έκανα κάθε μέρα. Νόμιζα ότι κοιμόταν.

Ήταν τόσο γαλήνια. Εκείνη όμως είχε ήδη φύγει. Το πρόσωπό της ήταν πιο ήρεμο από ποτέ. Δίπλα στο κομοδίνο είχε το βιβλίο της, τη ζωή της. Και έφυγε τρισευτυχισμένη και μάλιστα το έγραψε και στο βιβλίο της στο οπισθόφυλλο: “Αυτό που κατάλαβα στη ζωή μου είναι να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, αλλά να είσαι χαρούμενος μέχρι την τελευταία σου στιγμή. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Να είσαι ευχαριστημένος.

Αν θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι σημαντικό; Μπορεί, εγώ δεν το ξέρω. Είναι 75 χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά. Νομίζω άφησα έστω ένα μικρό αποτύπωμα», δήλωσε στην Espresso ο γιος της, Χρήστος Αποστολίδης.

Ποια ήταν η Άννα Κυριακού

Η Άννα Κυριακού γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου του 1929 στην Αθήνα. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, καθώς και στη Σχολή Σαρλ Ντιλέν (Charles Dullin) στο Παρίσι (1954-1956), έχοντας καθηγητή τον Ζαν Βιλάρ (Jean Vilar). Έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση σε εφηβική ηλικία στο Θέατρο ΡΕΞ με το θίασο Μαρίκας Κοτοπούλη στο έργο «Κάρμεν».

Το 1953-1954 συνεργάστηκε με τον θίασο του Δημήτρη Μυράτ. Επιστρέφοντας από το Παρίσι συνεργάστηκε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους με τους θιάσους των Ντίνου Ηλιόπουλου, Μίμη Φωτόπουλου και Αλέκου Αλεξανδράκη.

Το 1959 πρωταγωνίστησε στο «Πειραϊκό Θέατρο» του Δημήτρη Ροντήρη στα έργα «Η λοκαντιέρα], «Γάμοι του Φίγκαρο» και «Ηλέκτρα» για να ακολουθήσει μία περίοδος πλέον των 20 ετών συνεργασίας με το Εθνικό Θέατρο.

Το 1982 συνεργάστηκε με το «Απλό Θέατρο» των Αντώνη Αντύπα – Χρήστου Πολίτη στο εναρκτήριο έργο του θεάτρου «Τα γούστα του Κυρίου Σλόαν».

Αξιόλογη ήταν η εμφάνισή της και στον κινηματογράφο: Ο μεθύστακας (1950), Τα τέσσερα σκαλοπάτια (1951), Η Αγνή του λιμανιού (1952), Να πεθερός να μάλαμα (1959), Ζητείται ψεύτης (1961), Αλέξης Ζορμπάς (1964), Ζητείται επειγόντως γαμπρός (1971), Safe Sex (1999), Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο (2001), Οξυγόνο (2003).

Έλαβε μέρος σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, «Εκείνος κι εκείνος», «Γειτονιά μας», «Γιούγκερμαν», «Τρεις Χάριτες», «Κωνσταντίνου και Ελένης», «Επτά θανάσιμες πεθερές».