Στη Φιλαδέλφεια βρέθηκε για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας η αγαπητή ηθοποιός και σκηνοθέτις Άννα Ρεζάν, η οποία υποδύεται τη θεά Αφροδίτη στο φιλόδοξο κινηματογραφικό πρότζεκτ του Αμερικανού δημιουργού Mike Stewart. Ο ίδιος έχει ήδη εκφράσει δημόσια τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία τους, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να δουλέψουν ξανά μαζί στο μέλλον.

Η παραγωγή, που πραγματοποιείται στην πολιτεία της Πενσυλβάνια, περιγράφεται ως ένα ιδιαίτερο κινηματογραφικό εγχείρημα που συνδυάζει στοιχεία από το The Matrix και το The Never Ending Story. Πρόκειται για μια αφήγηση που απομακρύνεται από τις συμβάσεις της κλασικής επιστημονικής φαντασίας και του φανταστικού, δημιουργώντας έναν πρωτότυπο κόσμο γεμάτο πανίσχυρους θεούς, αλλόκοτα πλάσματα και εμβληματικές ιστορικές μορφές. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Mike Stewart, ο οποίος εμφανίζεται και ως πρωταγωνιστής, ενσαρκώνοντας τον ομώνυμο χαρακτήρα.

Στο πλευρό της Άννας συμμετέχει ένα εντυπωσιακό καστ διεθνούς βεληνεκούς, με ονόματα όπως ο υποψήφιος για Όσκαρ Eric Roberts, ο Michael Berryman, γνωστός από τις ταινίες του Wes Craven, καθώς και ο David Sheridan, που ξεχώρισε μέσα από το Scary Movie.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από τα γυρίσματα, καθώς και εικόνες από το πάρκο της πόλης όπου πραγματοποιήθηκαν σκηνές της ταινίας, στο οποίο δεσπόζει ένα ελληνικό άγαλμα δωρεά της AHEPA από το 1943.

Τα περισσότερα γυρίσματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα προς τα τέλη του 2026, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό αποτέλεσμα.