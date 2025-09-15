Η Άννα Βίσση γέμισε για δεύτερη φορά χθες (14/9) το Καλλιμάρμαρο, το οποίο «πλημμύρισε» από κόσμο. Ειδικότερα όπως το Σάββατο (13/9) έτσι και την Κυριακή, η Άννα Βίσση απέδειξε για άλλη μια φορά τη μοναδική σχέση αγάπης που τη συνδέει με το κοινό της.

Περισσότεροι από 120.000 θεατές βρέθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο το Σαββατοκύριακο για να απολαύσουν την απόλυτη σταρ Άννα Βίσση, η οποία είχε ετοιμάσει για το κοινό της δύο σόου-υπερπαραγωγή.

Από νωρίς το απόγευμα πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Καλλιμάρμαρο για να παρακολουθήσει τη δεύτερη sold out συναυλία της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Η είσοδος της Άννας Βίσση στη σκηνή στο Καλλιμάρμαρο:

Η κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια ανέβηκε στη σκηνή γεμάτη λάμψη και συγκίνηση, παρουσιάζοντας τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία της και αγαπήθηκαν από γενιές ακροατών. Με μία καριέρα που ξεπερνά τα 50 χρόνια, η Άννα Βίσση απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται η «απόλυτη σταρ» του ελληνικού πενταγράμμου.

Η Άννα Βίσση ερμηνεύει το τραγούδι «Δώδεκα» και το κοινό την αποθεώνει:

Στο πλευρό της είχε την πολυμελή μπάντα της, χαρίζοντας δυνατές ενορχηστρώσεις και ατμόσφαιρα υψηλής ενέργειας. Το show «ντύθηκε» με εντυπωσιακά οπτικά εφέ, καθώς και χορογραφίες με χορευτές επί σκηνής.

«Είναι τιμή μου να τραγουδάω μπροστά σας πόσω μάλλον σε ένα τέτοιο χώρο που όταν το γεμίζετε έτσι είναι ακόμα ομορφότερο», δήλωσε η τραγουδίστρια από τη σκηνή του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η σύμπραξη της Άννας Βίσση με συμφωνική ορχήστρα 50 μουσικών από τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, η οποία απογείωσε το συναυλιακό θέαμα.

Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Εθνική μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ: