Η Άννα Βίσση ευχαρίστησε το κοινό της μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, περίπου έναν μήνα μετά τη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, που συγκέντρωσε 90.000 θεατές. Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ αναφέρθηκε στη μοναδική αυτή βραδιά, η οποία αποτέλεσε ένα μεγάλο προσωπικό στοίχημα και εξελίχθηκε σε ένα ιστορικό μουσικό γεγονός.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή των συνεργατών της και των ανθρώπων που πίστεψαν και στήριξαν το εγχείρημα, τονίζοντας ωστόσο πως η μεγαλύτερη δύναμη ήταν ο κόσμος. Ο ενθουσιασμός και η αφοσίωση των χιλιάδων θαυμαστών της ήταν εκείνα που έδωσαν στη συναυλία ξεχωριστή διάσταση και συνέβαλαν στο να καταρριφθούν τα ρεκόρ προσέλευσης. Παράλληλα, εξέφρασε την περηφάνια της που ένα τόσο φιλόδοξο εγχείρημα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με την ίδια στο επίκεντρο.

Στην ανάρτησή της έγραψε:

«Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω… Στο ΟΑΚΑ έδωσα τα πάντα και για σας αλλά και για μένα.

Είμαι περήφανη που κάτι τόσο φιλόδοξο συνέβη στην Ελλάδα και ήμουν εγώ η πρωταγωνίστριά του.

Η συναυλία αυτή ήταν ένα προσωπικό “στοίχημα” και, μαζί με τους συνεργάτες μου αλλά και με τους ανθρώπους που με στήριξαν με αγάπη και εμπιστοσύνη, έφτασε σε σας, που με τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή σας καταφέρατε να την καταστήσετε ιστορική και να σπάσουμε κάθε ρεκόρ!

Κι έτσι αποδεικνύεται πως μαζί σας με δένει μια βαθιά σχέση που, όσο πάει, βαθαίνει όλο και περισσότερο.

Δε θα σταματήσω ποτέ να οραματίζομαι και να εξελίσσομαι. Θέλω να συνεχίσω να στοχεύω όλο και πιο ψηλά.

Πάντα μαζί σας!»