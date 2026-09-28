Μια ξεχωριστή στιγμή επιφύλαξε η Άννα Βίσση στους χιλιάδες θαυμαστές της που βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Σε μια συναυλία που ήταν γεμάτη από αγαπημένα τραγούδια και αναδρομές στη μακρά πορεία της, η δημοφιλής ερμηνεύτρια έκανε ένα διαφορετικό ταξίδι στον χρόνο. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, «συνάντησε» την 17χρονη Άννα Βίσση, την κοπέλα που τότε έκανε τα πρώτα της βήματα και δεν γνώριζε ακόμη όλα όσα θα ακολουθούσαν.

Στις γιγαντοοθόνες του σταδίου προβλήθηκαν αρχειακά, ασπρόμαυρα πλάνα από εμφάνισή της στο ΡΙΚ, όπου η νεαρή Άννα τραγουδούσε παίζοντας πιάνο. Ακολούθησε ένας φανταστικός διάλογος ανάμεσα στην καταξιωμένη πλέον σταρ και τη 17χρονη εκδοχή της, χαρίζοντας στο κοινό μια από τις πιο ιδιαίτερες και συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.

«Είναι πολλοί άνθρωποι εκεί; Πάνω από 200;» αναρωτήθηκε η νεαρή Άννα, με την τραγουδίστρια να απαντά χαμογελώντας: «Ναι, πάνω σίγουρα», για να λάβει την αφοπλιστική ατάκα: «Πω πω, σκίσαμε δηλαδή, μπράβο!».

Η κουβέντα πέρασε γρήγορα στις στυλιστικές αλλαγές των δεκαετιών. «Τι έκανες στα μαλλιά μου;» ρώτησε με απορία η έφηβη Άννα. «Μόνο αυτό πρόσεξε πάνω μου, παιδιά;» σχολίασε η τραγουδίστρια απευθυνόμενη στο κοινό, συμπληρώνοντας: «Τα μαλλιά και τι δεν τα έχω κάνει! Τα έκανα κόκκινα, κίτρινα, σαντρέ, τα έκοψα, τα μάκρυνα, τα ξύρισα».

«Μια χαρά είναι τα ξανθά», σχολίασε η νεαρή εκδοχή της, με την τραγουδίστρια να συμφωνεί χαμογελώντας.

Στη συνέχεια, η 17χρονη Άννα τη ρώτησε: «Τι έτος έχετε;». Ακούγοντας την απάντηση «2026», η μικρή Άννα αντέδρασε με έκπληξη: «Και ακόμη τραγουδάς; Και τι τραγούδια λες;».

«Αυτά που μου γράφει ο Νίκος», της απάντησε η ερμηνεύτρια, προκαλώντας την εύλογη απορία της 17χρονης: «Ποιος Νίκος;». «Σωστά, δεν ξέρεις ακόμα ποιος είναι ο Νίκος. Μεγάλη ιστορία, κρατάει πάνω από μισό αιώνα», σχολίασε η τραγουδίστρια.

Η στιγμή κορυφώθηκε όταν η νεαρή Άννα ρώτησε: «Εμένα με αγαπάς ή με έχεις ξεχάσει;», για να λάβει την τρυφερή απάντηση: «Εσένα σε έχω μεγαλώσει. Θα είμαστε για πάντα μαζί».

Αμέσως μετά, η καταξιωμένη καλλιτέχνις ερμήνευσε το αγαπημένο τραγούδι «Ξανά», ενώ η κεντρική σκηνή πλημμύρισε από φωτογραφίες και εξώφυλλα που αποτύπωναν τη σπουδαία δισκογραφική της πορεία, χαρίζοντας στο κοινό μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Στη συνέχεια, η Άννα Βίσση αποκάλυψε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε μέσω Spotify, ανάμεσα στα τραγούδια «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά» και «Αυτή τη φορά».

Ανακοινώνοντας πως το κοινό ανέδειξε πρώτο το «Μαύρα γυαλιά», η δημοφιλής ερμηνεύτρια χάρισε στους θαυμαστές της μια καθηλωτική ερμηνεία του αγαπημένου τραγουδιού, φορώντας ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά.