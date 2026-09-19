Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο, κυκλοφόρησε το επίσημο βίντεο κλιπ του νέου της τραγουδιού με τίτλο «Όχι Γιατί». Το τραγούδι έκανε την εμφάνισή του στις ψηφιακές πλατφόρμες στις 11 Σεπτεμβρίου από τη Vission Music. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Νίκος Καρβέλας ενώ την παραγωγή οι Άλεξ Παπακωνσταντίνου και Βίκτορ Σβένσον.

Ήδη η νέα κυκλοφορία καταγράφει αξιοσημείωτη δυναμική, μπαίνοντας απευθείας στο top 10 των charts ενώ έγινε εξώφυλλο στην playlist Greek Pop του Spotify η οποία φιλοξενεί τις νέες κυκλοφορίες της εγχώριας pop σκηνής.

Το μουσικό βίντεο ξεχωρίζει για τη μοντέρνα και πρωτοποριακή αισθητική του, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του δημιουργικού διδύμου Fa & Fon. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Μήλο και την Κίμωλο, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα φυσικά τοπία των δύο νησιών.

Δείτε το βίντεο κλιπ

Η νέα επιτυχία της Άννας Βίσση δίνει το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση προς την πολυαναμενόμενη εμφάνισή της στο Ολυμπιακό Στάδιο, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Στο πλευρό της βρίσκεται η ΔΕΗ, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους από το Καλλιμάρμαρο.

Το πρόγραμμα θα συνδυάζει τις διαχρονικές επιτυχίες της καλλιτέχνιδος με τις νεότερες κυκλοφορίες της, ενώ την αυλαία θα ανοίξει ο διεθνούς φήμης DJ ARGY.

Παράλληλα, η Ελληνίδα σταρ ανακοίνωσε μια ειδική ψηφοφορία στο Spotify. Μέσα από την επίσημη λίστα «This Is Anna Vissi», οι θαυμαστές μπορούν να επιλέξουν το τραγούδι που επιθυμούν να ακούσουν ζωντανά στο ΟΑΚΑ, ανάμεσα σε τρεις αγαπημένες επιτυχίες: «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά» και «Αυτή τη φορά».

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 22 Σεπτεμβρίου.