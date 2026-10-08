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Ανοιχτή ακρόαση για επαγγελματίες ηθοποιούς πραγματοποιεί η HERMIA Stage Productions, στο πλαίσιο της νέας της παραγωγής που θα φιλοξενηθεί στο Θέατρο Αργώ τη θεατρική σεζόν 2026/27.
Προφίλ Υποψηφίων
Άνδρες: Ερμηνευτικής ηλικίας 30–35 ετών
Γυναίκες: Ερμηνευτικής ηλικίας 25–35 ετών
Απαιτούμενα & Επιθυμητά Προσόντα
Άνεση στον λόγο και τη σωματική έκφραση
Κωμικό ένστικτο και ενδιαφέρον για την ερμηνεία διαφορετικών ρόλων
Η προηγούμενη εμπειρία στο σωματικό θέατρο ή στη χρήση μάσκας θα εκτιμηθεί, χωρίς να είναι απαραίτητη
Σημείωση: Παρέχεται αμοιβή και ασφάλιση.
Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επικοινωνίας και δύο (2) φωτογραφίες (μία ολόσωμη και μία κοντινή) στο auditions.hermiastage@gmail.com έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026.
Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών. Όσοι και όσες επιλεγούν θα ενημερωθούν προσωπικά για την ημέρα, την ώρα και τα ζητούμενα της διαδικασίας.