Δύο αριστουργηματικές τοιχογραφίες του Άγγλου ζωγράφου, Ουίλιαμ Χόγκαρθ θα μπορούν να θαυμάσουν φίλοι της ζωγραφικής τέχνης για πρώτη φορά.

Τα έργα τέχνης κοσμούν πτέρυγα του Νοσοκομείου του Αγίου Βαρθολομαίου (St Bartholomew’s Hospital) στο Λονδίνο, που πρόκειται να ανοίξει για το κοινό για πρώτη φορά, έπειτα από ένα εκτεταμένο έργο αποκατάστασης.

Το διατηρητέο κτήριο 300 ετών, θα είναι επισκέψιμο δύο ημέρες την εβδομάδα, σύμφωνα με το BBC.

Το ίδρυμα Barts Heritage ηγήθηκε έργου αποκατάστασης κόστους 9,5 εκατομμυρίων λιρών, μετά από «χρόνια παρακμής».

Το ίδρυμα δημιουργήθηκε για την επισκευή των ιστορικών κτιρίων του νοσοκομείου, που είναι το παλαιότερο εν λειτουργία της χώρας και γιόρτασε την 900η επέτειό του το 2023.

Η βόρεια πτέρυγά του χτίστηκε το 1732 και περιλαμβάνει μια μεγάλη αίθουσα και μια μεγάλη σκάλα, η οποία διακοσμήθηκε από τον Χόγκαρθ και περιλαμβάνει τα έργα του «Η Κολυμβήθρα της Βηθεσδά» και «Ο Καλός Σαμαρείτης».

«Χάρη στην υποστήριξη της Πόλης του Λονδίνου και των πολλών δωρητών μας, έχουμε διαφυλάξει τη σκάλα και τη μεγάλη αίθουσα για τις επόμενες γενιές και έχουμε διασφαλίσει ότι αυτό το κρυμμένο στολίδι θα καλωσορίζει το κοινό ως ένας χώρο τέχνης, πολιτισμού και ευεξίας στην καρδιά της πόλης», δήλωσε το εκτελεστικό στέλεχος του ιδρύματος και επικεφαλής του έργου αποκατάστασης, Γουίλ Πάλιν.

Είπε ακόμη ότι η αίθουσα είχε «ανακτήσει την ομορφιά και την αξιοπρέπειά της» και θα εμπνέει τους επισκέπτες, θα φιλοξενεί εκδηλώσεις και θα υποστηρίζει την υγεία και την ανάρρωση των ασθενών και το προσωπικό.

Ο Χόγκαρθ προσφέρθηκε να ζωγραφίσει δωρεάν τη μεγάλη αίθουσα και το κλιμακοστάσιο, ώστε να βεβαιωθεί ότι ο Ιταλός καλλιτέχνης Γιάκοπο Αμιγκόνι δεν θα κέρδιζε την παραγγελία – και επομένως θα μπορούσε να αποδείξει ότι ένας Άγγλος καλλιτέχνης θα μπορούσε να διαπρέψει στη μεγάλη ιστορική ζωγραφική, σύμφωνα με το BBC.

Μια περίτεχνη αίθουσα δεξιώσεων, μια ιστορική μπαρόκ πύλη, ένα άγαλμα του βασιλιά Ερρίκου Η΄ έχουν επίσης συντηρηθεί στο πλαίσιο του έργου.