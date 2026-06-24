Άνοιξε τις πύλες του ο καθιερωμένος πολιτιστικός θεσμός του Πειραιά, η 38η Έκθεση Βιβλίου στο Πασαλιμάνι, εκεί όπου φιλοξενούνται δεκάδες εκδοτικοί οίκοι και βιβλιοπωλεία από όλη την Ελλάδα. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουλίου και θα λειτουργεί καθημερινά 19:00-23:00, μετατρέποντας την πόλη του Πειραιά για ακόμα ένα καλοκαίρι, σε σημείο αναφοράς για τους φίλους του βιβλίου.

Η 38η Έκθεση Βιβλίου, η οποία προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες, διοργανώνεται από τον Σύλλογο Βιβλιοχαρτοπωλών και Εκδοτών Πειραιά, υπό την αιγίδα του δήμου Πειραιά και της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με την Ομάδα Διάσωσης ΔΕΛΤΑ.

Κατά την τελετή των εγκαινίων η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στον προαύλιο χώρο της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε στον χαιρετισμό του: «Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω στα εγκαίνια της 38ης Έκθεσης Βιβλίου Πειραιά, ενός θεσμού που εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό, τη γνώση και το βιβλίο στην πόλη μας.

Το Πασαλιμάνι, ένας από τους πιο όμορφους και ζωντανούς χώρους του Πειραιά, μετατρέπεται και φέτος σε μια μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Για δεκαεπτά ημέρες, αναγνώστες κάθε ηλικίας θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τον κόσμο των γραμμάτων, να γνωρίσουν νέους τίτλους, να ανακαλύψουν νέες ιδέες και να ταξιδέψουν μέσα από τις σελίδες χιλιάδων βιβλίων.

Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Σύλλογο Βιβλιοχαρτοπωλών και Εκδοτών Πειραιά για τη διαχρονική προσφορά του και για τη συνέπεια με την οποία υπηρετεί τον σημαντικό στόχο της προώθησης της ανάγνωσης και του πολιτισμού. Η πολυετής επιτυχία της Έκθεσης αποδεικνύει ότι το βιβλίο εξακολουθεί να εμπνέει, να μορφώνει και να ενώνει ανθρώπους και γενιές.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Αττική έρχονται στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι, για να διαλέξουν βιβλία και να απολαύσουν τη βόλτα τους σε ένα πανέμορφο σημείο, δίπλα στη θάλασσα.

Ο Δήμος Πειραιά στηρίζει διαχρονικά το μεγάλο αυτό πολιτιστικό γεγονός για την πόλη μας και η συνεργασία μας με τον Σύλλογο Βιβλιοχαρτοπωλών και Εκδοτών Πειραιά ήταν ανέκαθεν υποδειγματική.

Προσκαλώ όλο τον κόσμο, τους φίλους του βιβλίου, να έρθουν στον Πειραιά, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε χιλιάδες τίτλους βιβλίων σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές και να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και συναντήσεις με συγγραφείς».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπωλών και Εκδοτών Πειραιά, Κώστας Γαργαρόπουλος, δήλωσε: «Η 38η Έκθεση Βιβλίου στο Πασαλιμάνι παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική και μεγάλη απήχηση. Διαθέτουμε 100 περίπτερα και περίπου 6.000 τίτλους βιβλίων, στοιχεία που αποτυπώνουν το μέγεθος και την ποιότητα της διοργάνωσης. Πρόκειται για μία από τις πιο επιτυχημένες εκθέσεις, η οποία πλέον δεν αφορά μόνο τον Πειραιά, αλλά έχει απήχηση και στην Αθήνα και ευρύτερα στην Αττική. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεργασία με τον δήμο Πειραιά, ο οποίος συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της έκθεσης».

Νωρίτερα, ο κ. Μώραλης περιηγήθηκε μαζί με τον κ. Γαργαρόπουλο στα περίπτερα και συνομίλησε με εκθέτες.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Πειραιά συμμετέχει και φέτος στην έκθεση με δύο περίπτερα, της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά.