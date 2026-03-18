H καθιερωμένη «Ανοιξιάτικη Δημοπρασία Νεοελληνικής Τέχνης» προσκαλεί το φιλότεχνο κοινό να ανακαλύψει 177 προσεκτικά επιλεγμένα έργα τέχνης καταξιωμένων καλλιτεχνών σε εξαιρετικά προσιτές τιμές εκκίνησης. Η διαδικτυακή δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. και θα μεταδοθεί ζωντανά (live – online) από την ιστοσελίδα του Οίκου.

Με τιμές που ξεκινούν από €200η δημοπρασία προσφέρεται για όλους όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο της νεοελληνικής τέχνης. Σε αυτήν περιλαμβάνονται δημιουργίες με σημαντικές υπογραφές από 93 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων, Αλέκος Φασιανός, Αλέξης Ακριθάκης, Αντώνης Κυριακούλης, Βασίλης Σπεράντζας, Βασίλης Φωτόπουλος, Βλάσης Κανιάρης, Γεώργιος Γουναρόπουλος, Γιάννης Γαΐτης, Γιάννης Τσαρούχης, Γιάννης Ψυχοπαίδης, Γιώργος Χαδούλης, Δημήτρης Μυταράς, Δημοσθένης Κοκκινίδης, Διαμαντής Διαμαντόπουλος, Θανάσης Τσίγκος, Κυριάκος Μορταράκος, Λήδα Κοντογιαννοπούλου, Μάριος Πράσινος, Νικόλαος Α. Χριστόπουλος, Νίκος Στεφάνου, Παναγιώτης Τέτσης, Πάνος Βαλσαμάκης, Τάσος Μαντζαβίνος, Χρήστος Καγκαράς, Χρόνης Μπότσογλουκαι πολλοί ακόμη.

Οι προσιτές τιμές εκκίνησης της συγκεκριμένης κατηγορίας δημοπρασιών του Οίκου ενθαρρύνουν την ευρύτερη φιλότεχνη κοινότητα να ανακαλύψει τη νεοελληνική τέχνη μέσα από έργα μεγάλων δημιουργών που έχουν διαγράψει σημαντική πορεία στην ελληνική εικαστική σκηνή.

