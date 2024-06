Μετά τον θρίαμβό του στα βραβεία Grammy με τον Julian Marley, ο συνθέτης και παραγωγός μουσικής, Antaeus επιστρέφει με το «Athena», το πολυαναμενόμενο follow-up της παγκόσμιας επιτυχίας του «Byzantine Meditation», που είχε κάνει με τον σπουδαίο Έλληνα παραγωγό και συνεργάτη του Αντρέα Γιατράκο.

Αυτό το συναρπαστικό νέο κομμάτι στολίζεται με μια εκπληκτική ερμηνεία από την Ελληνοκαναδή τραγουδίστρια, Christina Ralli.

Το τραγούδι, το οποίο είναι ένα chill electronic τραγούδι, εμπνέεται από τα σύμβολα της Αθηνάς, όπως η κουκουβάγια και η ελιά, ενώ ηχογραφήθηκε από τον Antaeus στην Αθήνα και στο Kingston της Jamaica.

Το «Athena» είναι το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ του Antaeus, «Mystic Odyssey» και αποτελεί μια ισχυρή μαρτυρία στην ανέκαθεν πίστη που η θεά Αθηνά έχει στην ανθρωπότητα.

Λίγα λόγια για τον Antaues και την Christina Ralli

Ο βραβευμένος με Grammy, Antaeus είναι συνθέτης και παραγωγός μουσικής με πολλές χρυσές και πλατινένιες επιτυχίες.

Ο εντυπωσιακός κατάλογος των συνεργασιών του Antaeus περιλαμβάνει The Rolling Stones, The Boys, Earth, Wind and Fire, Tommy Lee Sparta, Jah Vinci, Yaksta και Julian Marley.

Έχει σημειώσει παγκόσμια επιτυχία με τα τέσσερα άλμπουμ του: Byzantine Meditation, World Prayer, Zero4 και Chromasounds.

Τα τραγούδια του έχουν χρησιμοποιηθεί σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και έχουν συμπεριληφθεί σε διάφορες συλλογές, όπως το Buddha Bar.

Όσον αφορά στην Ελληνοκαναδή τραγουδίστρια Christina Ralli έχει καταξιωθεί για τις εκπληκτικές φωνητικές της ικανότητες.

Έχει συνεργαστεί με μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας, ενώ έχει σημαντική διαδρομή και στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι μια αναγνωρισμένη vocal coach, μοιράζοντας την εμπειρία και το πάθος της για τη μουσική με φιλόδοξα ταλέντα σε πλατφόρμες όπως το The Voice.