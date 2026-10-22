Η σχέση ανθρώπου και ζώων στην αρχαιότητα ήταν πολυδιάστατη, καθώς τα ζώα αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής, της οικονομίας, της θρησκείας και της μυθολογίας. Η νέα περιοδική έκθεση «Άνθρωποι και Ζώα: μια πανάρχαια σχέση», που παρουσιάζεται στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, σε συνεργασία με το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, αναδεικνύει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους άνθρωποι και ζώα συνυπήρχαν από την Εποχή του Χαλκού έως τη ρωμαϊκή περίοδο, μέσα από αρχαιολογικά ευρήματα και ζωολογικά κατάλοιπα.

Πότε εξημερώθηκε ο σκύλος; Υπήρχαν λιοντάρια και πάνθηρες στην Ελλάδα; Και ποια ήταν η άποψη του Αριστοτέλη για τα χταπόδια; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέτει η έκθεση, η οποία εγκαινιάζεται στις 18 Νοεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 30 Απριλίου 2027.

Για πρώτη φορά, ένα μουσείο φυσικής ιστορίας και ένα αρχαιολογικό μουσείο συνεργάζονται, συνδυάζοντας διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις για να φωτίσουν αυτή την πανάρχαια σχέση. Περισσότερα από 130 αρχαιολογικά αντικείμενα από τη συλλογή του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου συνομιλούν με εκθέματα της μόνιμης συλλογής του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενώ σύγχρονα ζωολογικά κατάλοιπα από τη συγκριτική συλλογή της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα συμπληρώνουν την παρουσίαση.

Οι ενότητες της έκθεσης

Η εισαγωγική ενότητα αναπτύσσεται σε τρεις αίθουσες της (πρώην) βοτανικής συλλογής του μουσείου και παρουσιάζει τη διαχρονική σχέση ανθρώπων και ζώων στην αρχαιότητα. Μέσα από αρχαιολογικά αντικείμενα, γραπτές πηγές, απεικονίσεις και ζωολογικά κατάλοιπα, οι επισκέπτες γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μελετάται αυτή η σχέση, αλλά και τις διαφορετικές μορφές που αυτή έλαβε.

Η δεύτερη ενότητα αναπτύσσεται στις αίθουσες της μόνιμης ζωολογικής έκθεσης του μουσείου, όπου μικρές προθήκες με αρχαιολογικά ευρήματα συνδιαλέγονται με τα αντίστοιχα ζωολογικά εκθέματα. Μέσα από αυτή τη συνύπαρξη, οι επισκέπτες γνωρίζουν τις χρήσεις και τους συμβολισμούς των ζώων στην αρχαιότητα και έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις αρχαίες απεικονίσεις με τα πραγματικά ζώα.

Μια έκθεση για όλους

Η έκθεση απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Το εκθεσιακό πρόγραμμα πλαισιώνεται από εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία, δράσεις για γονείς και παιδιά, διαδραστικές θεματικές ξεναγήσεις για ενήλικες, καθώς και συμπεριληπτικές δράσεις-εργαστήρια για άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής, δίνοντας τη δυνατότητα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες να προσεγγίσουν το θέμα με τρόπο βιωματικό και συμμετοχικό.

Η έκθεση θα συνοδεύεται από ειδική έκδοση με εισαγωγικά κείμενα και κατάλογο των εκθεμάτων.

Η νέα αυτή συνεργασία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, δημιουργεί έναν ξεχωριστό χώρο συνάντησης της επιστήμης, της αρχαιολογίας και του πολιτισμού και μας καλεί να ανακαλύψουμε ξανά μια σχέση που ξεκίνησε χιλιάδες χρόνια πριν και συνεχίζει να διαμορφώνει τον κόσμο μας.