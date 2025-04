Η διάσημη ηθοποιός Άντι ΜακΝτάουελ αποκάλυψε μία γλυκιά ιστορία σχετικά με το πώς η πρώτη εγγονή της κατέληξε να την αποκαλεί με το χαϊδευτικό «Gaga», καθώς δεν της αρέσει να τη φωνάζει «γιαγιά».

Σε συνέντευξη που έδωσε μαζί με την κόρη της, Ρέινι Κουάλεϊ, στο περιοδικό PEOPLE για το τεύχος «World’s Most Beautiful» μοιράστηκε ότι η Κοζέτ -κόρη του γιου της Τζάστιν Κουάλεϊ – βρήκε από μόνη της ένα τρυφερό παρατσούκλι για εκείνη.

«Ήρθαν να μείνουν μαζί μου και η Κοζέτ με φώναζε “Gaga”. Αυτό είναι μια χαρά για εμένα. Θα δούμε αν θα συνεχίσει να με φωνάζει έτσι. Δεν μπορούσε να πει κάτι άλλο και με αποκαλούσε έτσι επίμονα. Και εγώ ήμουν εντάξει με αυτό», είπε η σταρ της δραματικής σειράς «The Way Home» και πρόσθεσε: «Όπως και να θέλουν να με φωνάζουν, ας με φωνάζουν. Αρκεί να μη με λένε “γιαγιά”. Αυτό μόνο τους είπα, “μη με λέτε έτσι”. Συγγνώμη, αυτό αποκλείεται».

Andie MacDowell Recalls Being ‘Reprimanded’ by Daughter Rainey for Asking Her to ‘Cover Up’: ‘A Lesson for Me’ (Exclusive) https://t.co/jeGSmzidmQ

— People Parents (@People_Parents) April 24, 2025