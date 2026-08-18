Μόλις στα 18 της χρόνια, η Ελληνοκύπρια Andia έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην indie pop και alternative σκηνή. Με μια ιδιαίτερη φωνή, σύγχρονο ήχο και τραγούδια που μοιάζουν περισσότερο με προσωπικές εξομολογήσεις, παρά με απλές pop ιστορίες, η νεαρή ερμηνεύτρια και δημιουργός είναι από εκείνες τις παρουσίες που δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Άλλωστε, το γεγονός ότι είναι ανακάλυψη του Μίλτου Καρατζά, ενός από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στην ελληνική δισκογραφία, της δίνει το διαβατήριο για μια δυναμική είσοδο στη μουσική σκηνή.

Δεν είναι τυχαίο ότι έχει χαρακτηριστεί «η Ελληνίδα Billie Eilish», μία από τις σημαντικότερες επιρροές της. Όμως η Andia φαίνεται ήδη να έχει κάτι πολύ δικό της να πει. Και ίσως αυτό είναι που εντυπωσιάζει περισσότερο: παρά το νεαρό της ηλικίας της, υπάρχει μια αξιοσημείωτη ωριμότητα τόσο στους στίχους, όσο και στη μουσική κατεύθυνση που επιλέγει.

Το νέο της single, «Κάθε Δικό Σου Μονοπάτι», είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Μια μελωδία που ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και τον σύγχρονο indie-pop ήχο, ένα τραγούδι για την απουσία και όλα εκείνα που συνεχίζουμε να αναζητούμε στους ανθρώπους που αγαπήσαμε, ακόμη κι όταν δεν βρίσκονται πια κοντά μας. «Οι πιο όμορφες ιστορίες μπορεί τελικά να είναι αυτές που δεν είχαμε ποτέ προγραμματίσει να ζήσουμε», λέει η ίδια, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπει τα προσωπικά της βιώματα σε μουσική…

Άντια, έχεις πει ότι σε εμπνέουν πολύ η νοσταλγία, η απώλεια και η αγάπη. Στα 18 σου, τι είναι αυτό που σε έχει αγγίξει περισσότερο και σε κάνει να θέλεις να γράψεις;

Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός από όλα αυτά. Όταν υπάρχει απώλεια ή απουσία, με οποιονδήποτε τρόπο, από ένα άτομο που αγαπάς και δεν θα σταματήσεις ποτέ να αγαπάς, έρχεσαι στη θέση να νοσταλγήσεις κάθε στιγμή που είχατε μαζί ή που δεν προλάβατε να έχετε μαζί.

Όταν γράφεις ένα τόσο προσωπικό τραγούδι, όπως το «Κάθε δικό σου μονοπάτι», νιώθεις ότι λυτρώνεσαι λίγο;

Ναι, αρχικά είναι για να υπάρξει λύτρωση. Γράφω για να μπορώ να αφήσω πίσω μου τις σκέψεις μου, να περάσω ένα μήνυμα για τελευταία φορά και, κάπως έτσι, μετά από αυτό να μπορώ κι εγώ να το ξεπεράσω.

Έχεις γράψει ποτέ ένα τραγούδι για κάποιον που δεν ξέρει ότι είναι γραμμένο γι’ αυτόν;

Ναι, αλλά συνήθως αυτά είναι που καταλήγουν να γίνονται τραγούδια μου!

Είσαι μόλις 18 και ήδη έχεις μια αρκετά ξεκάθαρη μουσική ταυτότητα. Νιώθεις ότι έχεις βρει τον ήχο σου ή ακόμη τον ψάχνεις;

Σίγουρα εξελίσσομαι καθημερινά και αναπτύσσομαι τόσο προσωπικά, όσο και καλλιτεχνικά, αλλά η ταυτότητά μου πάντα θα παραμένει αυθεντική. Ο τρόπος που γράφω και η μουσική που κάνω είναι αρκετά νωρίς για να πω πως τα έχω βρει ακριβώς, γιατί μου αρέσει να δοκιμάζω καινούργια πράγματα. Όλα αυτά μπορεί να διαμορφώσουν σταδιακά τον δικό μου ήχο.

Έχεις μεγαλώσει μέσα στη μουσική, με γονείς που γνωρίζουν πολύ καλά τον χώρο. Σε άγχωνε ποτέ αυτό;

Με άγχωνε όταν ήμουν μικρότερη, επειδή ήθελα να τους πω ότι αυτό θέλω να κάνω, γιατί από πάντα το ήξερα. Όμως πάντα με στήριζαν και ήταν και είναι δίπλα μου, τόσο σαν γονείς, όσο και σαν επαγγελματίες, με μια ειλικρινή άποψη που με βοήθησε να εξελιχθώ. Σίγουρα είναι ένα πλεονέκτημα, επειδή είχα επαφή με τη μουσική από την ώρα που γεννήθηκα.

Ποιος είναι τελικά ο πιο αυστηρός κριτής σου; Εσύ ή οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου;

Εγώ είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου. Κάποιες φορές παραπάνω απ’ όσο πρέπει, γιατί θέλω αυτό που κάνω να είναι όσο καλύτερο γίνεται και να εξελίσσομαι όλο και περισσότερο.

Έχεις και δύο αδέλφια και μάλιστα είστε τρίδυμα. Υπήρχε ποτέ ανταγωνισμός μεταξύ σας;

Καθόλου ανταγωνισμός δεν υπήρχε ποτέ. Είμαστε σαν μια παρέα και είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον, άσχετα αν έχουμε διαφορετικούς χαρακτήρες και διαφορετικές ζωές. Τους αγαπώ πολύ και είμαι πολύ τυχερή που μεγάλωσα και μεγαλώνω μαζί τους.

Και τώρα η ερώτηση που μάλλον περίμενες: πώς νιώθεις όταν σε αποκαλούν «η Ελληνίδα Billie Eilish»;

Αυτό το λατρεύω, γιατί θαυμάζω πολύ την Billie Eilish. Είναι μία από τις καλλιτέχνιδες που έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της καλλιτεχνικής μου ταυτότητας, επειδή μεγάλωσα ακούγοντας τη μουσική της. Όμως όλες αυτές οι επιρροές είναι που με έχουν διαμορφώσει και με κάνουν να είμαι εγώ. Άρα, δεν είναι ότι είμαι ίδια με κάποια από αυτές.

Αν λοιπόν κάποιος από τη μουσική βιομηχανία σου έλεγε «έχεις ταλέντο, αλλά για να πετύχεις πρέπει να αλλάξεις κάτι πάνω σου», τι θα έκανες;

Απλά, θα γελούσα και θα έφευγα.

Τι σε φοβίζει και τι σε ενθουσιάζει στο χώρο της μουσικής;

Η αλήθεια είναι πως τίποτα δεν με φοβίζει. Με ενθουσιάζουν, όμως, πολλά πράγματα, όπως το να γνωρίσω καλλιτέχνες και ανθρώπους που να αγαπούν και εκείνοι με πάθος τη μουσική. Και, φυσικά με ενθουσιάζουν όλα όσα έχω στο μυαλό μου και θέλω να δημιουργήσω.

Έχει λίγο καιρό που μετακόμισες στην Αθήνα. Τι έχεις ανακαλύψει για τον εαυτό σου μέσα από αυτή τη νέα ζωή;

Η αλήθεια είναι πως ανακάλυψα ήδη αρκετά πράγματα για τον εαυτό μου. Νιώθω πιο ελεύθερη και, πάνω απ’ όλα, περισσότερο ο εαυτός μου.

Είσαι άνθρωπος που εκφράζει εύκολα αυτά που νιώθει ή τα κρατάς μέσα σου;

Όντως σπάνια και επιλεκτικά θα εκφραστώ και μόνο όταν νιώσω ότι θέλω να το κάνω. Εκείνα, όμως, που νιώθω πως πρέπει να τα εκφράσω αλλά δεν θέλω να τα πω, ειδικά όταν είναι πιο deep, τα γράφω και δεν τα λέω ποτέ. Γενικά, όμως, είμαι αρκετά εκφραστική σαν χαρακτήρας.

Ποια συναισθήματα σου βγαίνουν πιο εύκολα μέσα από τη μουσική;

Ο έρωτας, η στενοχώρια και ο θυμός.

Αν έπρεπε να κρατήσεις ένα μόνο χαρακτηριστικό σου που δεν θέλεις να αλλάξει ποτέ, ποιο θα ήταν;

Το πείσμα μου.