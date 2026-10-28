Πώς μπορεί η τέχνη να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη ενός πολέμου; Πώς αποτυπώνονται ο ηρωισμός, η αγωνία, η ελπίδα και η δύναμη ενός λαού μέσα από τη ζωγραφική, τον κινηματογράφο και τη γλυπτική; Και ποια είναι η σύνδεση της Κηφισιάς με τις ιστορίες και τις προσωπικότητες που σημάδεψαν την περίοδο του 1940;

Στα ερωτήματα αυτά επιχείρησε να δώσει απαντήσεις η ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Η αποτύπωση του πολέμου του 1940 στην τέχνη», την οποία διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Κηφισιάς, σε συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και τον πολιτιστικό σύλλογο της Κηφισιάς TAGMA 21 – Τρισωμία 21 · Αυτόνομο Παγκόσμιο Μουσείο Τεχνών, στην αίθουσα «Γκατσόπουλος» του Δημαρχείου Κηφισιάς.

Η εκδήλωση ανέδειξε την τέχνη όχι μόνο ως μέσο έκφρασης και δημιουργίας, αλλά και ως πολύτιμο φορέα ιστορικής μνήμης, που διασώζει τις εμπειρίες μιας εποχής και μεταφέρει τα μηνύματά της στις νεότερες γενιές.

Η τέχνη ως δύναμη εμψύχωσης και ιστορικής μνήμης

Κεντρική θέση στο πρόγραμμα είχε η συμβολή της τέχνης στην εμψύχωση των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του πολέμου, μέσα από τη ζωγραφική και τον κινηματογράφο. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι δημιουργοί της εποχής μετέτρεψαν την εικόνα σε μέσο ενθάρρυνσης, αντίστασης και συλλογικής έκφρασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα τρία βίντεο που παραχωρήθηκαν από το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή οπτικοακουστική εμπειρία.

Το πρώτο αφορούσε τα εμβληματικά ζωγραφικά έργα του Αλέξανδρου Αλεξανδράκη, τα οποία ζωντάνεψαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αναδεικνύοντας με σύγχρονα μέσα τη δύναμη της καλλιτεχνικής μαρτυρίας του πολέμου.

Το δεύτερο (2.05’ στο βίντεο της εκδήλωσης) παρουσίασε το πρώτο ελληνικό κινούμενο σχέδιο στην ιστορία, έργο του σκιτσογράφου Σταμάτη Πολενάκη, μια σημαντική δημιουργία της εποχής που συνδέεται με την προσπάθεια ενίσχυσης του ηθικού των Ελλήνων στις δύσκολες ημέρες του πολέμου.

Η προβολή ολοκληρώθηκε με το ντοκιμαντέρ «1940-1941: Σελίδες τιμής, δόξας και ηρωισμού» (40:19’ στο βίντεο της εκδήλωσης) , σε επιμέλεια, παραγωγή, σκηνοθεσία και μοντάζ του Γιάννη Κοροδήμου, υπευθύνου του Κινηματογραφικού Αρχείου του Πολεμικού Μουσείου. Μέσα από ιστορικό κινηματογραφικό υλικό, αναδείχθηκαν οι στιγμές και οι άνθρωποι που σφράγισαν μία από τις σημαντικότερες περιόδους της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Η σύγχρονη δημιουργία συνομιλεί με το παρελθόν

Η εκδήλωση άνοιξε επίσης έναν διάλογο ανάμεσα στην ιστορική μνήμη και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, μέσα από την παρουσίαση του έργου του Δημητρίου Κούρου, γλύπτη και ζωγράφου και κατοίκου της Κηφισιάς (9:55’ στο βίντεο της εκδήλωσης) .

Η σύγχρονη δημιουργία αναδείχθηκε ως ένας ζωντανός τρόπος επαναπροσέγγισης της ιστορίας, αποδεικνύοντας ότι τα γεγονότα του παρελθόντος εξακολουθούν να εμπνέουν τους καλλιτέχνες και να θέτουν ερωτήματα με διαχρονική σημασία.

Η Κηφισιά και οι άνθρωποί της στα χρόνια του πολέμου

Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση είχε η ιστορική διαδρομή της ίδιας της Κηφισιάς κατά την περίοδο του 1940. Μέσα από την ανάδειξη τοπόσημων της πόλης και την αποτύπωση των ηρώων, φωτίστηκαν πτυχές της τοπικής ιστορίας που συνδέουν το εθνικό ιστορικό γεγονός με τη μνήμη και την ταυτότητα της περιοχής (20:30’ στο βίντεο της εκδήλωσης) .

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η έρευνα του Ηλία Νομπιλάκη, τ. καθηγητή Συντήρησης Λίθου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με σημαντικές προσωπικότητες που διέμεναν στην Κηφισιά την περίοδο του πολέμου (20:17’ στο βίντεο της εκδήλωσης). Η ερευνητική αυτή προσέγγιση ανέδειξε την ανάγκη να διατηρηθούν και να αναδειχθούν οι ιστορίες των ανθρώπων που συνδέθηκαν με την πόλη σε μια κρίσιμη ιστορική συγκυρία.

Πολιτισμός με επίκεντρο την ιστορία και τον άνθρωπο

Η εκδήλωση «Η αποτύπωση του πολέμου του 1940 στην τέχνη» ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας πολιτιστικών φορέων και της σύνδεσης της ιστορικής έρευνας με την καλλιτεχνική δημιουργία. Παράλληλα, ανέδειξε την αξία της τοπικής ιστορίας ως αναπόσπαστου μέρους της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής ταυτότητας της Κηφισιάς.

Γιατί η ιστορία δεν διατηρείται ζωντανή μόνο μέσα από τα βιβλία και τα αρχεία. Ζωντανεύει μέσα από τις εικόνες, τα έργα τέχνης, τις αφηγήσεις και τις ιστορίες των ανθρώπων. Και όταν η τέχνη συναντά την ιστορική μνήμη, το παρελθόν γίνεται γέφυρα γνώσης, συγκίνησης και ευθύνης για το μέλλον.

Η πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Κηφισιάς, σε συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και το TAGMA 21, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση της ιστορικής συνείδησης και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.