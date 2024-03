Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η νέα μίνι σειρά του Netflix, «Supersex» λόγω των σκηνών σεξ που εμπεριέχει, με αρκετά άτομα να απειλούν ακόμα και να ακυρώσουν τις συνδρομές τους.

Η σειρά βασίζεται σε γενικές γραμμές στη ζωή του Ρόκο Σιφρέντι, του πιο διάσημου πορνοστάρ στον κόσμο, που ήταν γνωστός ως «Ιταλός επιβήτορας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αλλά οι συνδρομητές αντέδρασαν όταν το Netflix δημοσίευσε ένα αποκαλυπτικό κλιπ στον αμερικανικό λογαριασμό του στο Instagram στις 7 Μαρτίου, πριν διαγραφεί μυστηριωδώς.

Τα στιγμιότυπα οθόνης που εξασφάλισε η Daily Mail δείχνουν άτομα να κατακεραυνώνουν τη streaming υπηρεσία για την προώθηση της πορνογραφικής σειράς.

«Κάνουμε το πορνό mainstream τώρα; Είναι αρκετά αρρωστημένο το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία προειδοποίηση για αποκαλυπτικό περιεχόμενο όπως αυτό», δήλωσε ένας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Netflix subscribers ‘sickened’ by X-rated ‘Supersex’ series: ‘Are we just making porn mainstream now?’ https://t.co/UAxjghh89B pic.twitter.com/L2t2H7oVGW

— New York Post (@nypost) March 16, 2024