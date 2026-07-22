Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά σήμερα τη δική της Μαίρη Λίντα. Με ένα συγκινητικό βίντεο γεμάτο σκηνές από αγαπημένες ταινίες όπου τραγουδά πλάι στον Μανώλη Χιώτη, η ιστορική εταιρεία λέει το δικό της «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια που σφράγισε με τη φωνή της τη χρυσή εποχή του σινεμά μας.

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ:

«Καλό ταξίδι στην αξεπέραστη Μαίρη Λίντα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι.

Μαζί με τον πρώτο της σύζυγο, τον θρυλικό Μανώλη Χιώτη, χάρισαν τη μουσική και τη φωνή τους σε δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ντύνοντας μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές της μεγάλης οθόνης. Ανάμεσά τους οι ταινίες «Ο Ατσίδας», «Ο Δήμος απ’ τα Τρίκαλα», «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης» και «Η Βίλλα των Οργίων».

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Αντίο, Μαίρη Λίντα.

«Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα, δε μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα.»

– Μαίρη Λίντα (1935–2026).

Πηγή: Finos Film