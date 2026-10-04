Μερικές φορές, οι άνθρωποι που αγαπήσαμε μέσα από μια κινηματογραφική σκηνή, μένουν στη μνήμη μας για πάντα, ακόμη κι αν η ζωή τους συνεχίστηκε μακριά από τα φώτα και τις κάμερες.

Η Μαρία Καλαμιώτου, η μικρή Φανίτσα της «Κάλπικης λίρας» του Γιώργου Τζαβέλλα, έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2025, στη Γαλλία, όπου είχε εγκατασταθεί μόνιμα από νεαρή ηλικία. Ήταν 81 ετών. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή μόλις χθες (3/10), σχεδόν έναν χρόνο αργότερα από γαλλική ιστοσελίδα

Και κάπως έτσι, επιστρέφει στη μνήμη μας εκείνο το κοριτσάκι των μόλις έντεκα ετών…

Η Φανίτσα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, κρατά στα χέρια της μια κάλπικη λίρα και προσπαθεί να την ανταλλάξει για να πάρει τρόφιμα και ό,τι χρειάζεται το φτωχικό της σπίτι. Θέλει μόνο να μη γυρίσει στη μητέρα της με άδεια χέρια. Ο πατέρας της, ο αγαπημένος ελαιοχρωματιστής που υποδύθηκε ο Λαυρέντης Διανέλλος, έχει φύγει από τη ζωή και η οικογένεια έχει μείνει χωρίς την πατρική παρουσία.

Κανείς σχεδόν δεν συγκινείται από την αγωνία του παιδιού. Κανείς, εκτός από τον Ορέστη Μακρή, που την κοιτάζει με ανθρωπιά και την προστατεύει σαν να ήταν δικό του παιδί.

Είναι μία από εκείνες τις σκηνές που, όσες δεκαετίες κι αν περάσουν, εξακολουθούν να σφίγγουν την καρδιά.

Και ίσως αυτό είναι το παράξενο με τον κινηματογράφο: η μικρή Φανίτσα έμεινε για πάντα έντεκα ετών. Το κοριτσάκι που κάποτε περπατούσε στους δρόμους της Αθήνας με την αθωότητα και τη φτώχεια της ηρωίδας της, έμεινε για πάντα μέσα σε εκείνη την ασπρόμαυρη εικόνα.

Η Μαρία Καλαμιώτου, όμως, συνέχισε τη δική της ζωή μακριά από την Ελλάδα, και μακριά από τη δημοσιότητα. Έζησε στη Γαλλία και έφυγε εκεί, αθόρυβα, όπως αθόρυβα είχε απομακρυνθεί και από τον κόσμο του κινηματογράφου.

Ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν τώρα γνωστές, η τελευταία εν ζωή από τους συντελεστές της «Κάλπικης λίρας».

Σήμερα, λοιπόν, δεν αποχαιρετούμε μόνο τη Μαρία Καλαμιώτου. Αποχαιρετούμε και την μικρή Φανίτσα.

Το παιδί που, μέσα από μια ταινία του 1955, μας θύμισε πως πίσω από τα πιο φτωχικά σπίτια, πίσω από τις πιο δύσκολες στιγμές, υπάρχει πάντα η ανάγκη ενός παιδιού να αγαπηθεί, να προστατευθεί και να μη μείνει μόνο.

Η μικρή Φανίτσα θα μείνει για πάντα εκεί, στην οθόνη, να κρατά την κάλπικη λίρα της και να μας συγκινεί. Γιατί κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή, αλλά δεν φεύγουν ποτέ από τη μνήμη.