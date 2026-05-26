Ο τελευταίος των μεγάλων της χρυσής εποχής της τζαζ δεν είναι πια εδώ. Ο Σόνι Ρόλινς, ο άνθρωπος που σφράγισε την ιστορία της μουσικής με το παθιασμένο και βαθιά στοχαστικό του παίξιμο, άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα, σε ηλικία 95 ετών.

Η θλιβερή είδηση έγινε γνωστή μέσα από την επίσημη σελίδα του, ενώ στο X (πρώην Twitter) οι δικοί του άνθρωποι τον αποχαιρέτησαν με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Με βαθιά θλίψη και απέραντη αγάπη ανακοινώνουμε την απώλεια του Σόνι Ρόλινς». Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται ότι ο «Κολοσσός του σαξοφώνου» έφυγε ήσυχα στο σπίτι του στο Γούντστοκ της Νέας Υόρκης, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου του.

Το προσωνύμιο «Κολοσσός» δεν ήταν τυχαίο. Το δανείστηκε από το εμβληματικό του άλμπουμ «Saxophone Colossus» του 1956, μια δουλειά που άλλαξε τα δεδομένα. Ο Ρόλινς υπήρξε πρωτοπόρος και βασικός εκφραστής της hard bop, φέρνοντας στον ήχο της τζαζ μια πρωτόγνωρη ορμή, απαλλαγμένη από αυστηρές φόρμες και στερεότυπα.

Τα τελευταία χρόνια, η φιγούρα του με τα χαρακτηριστικά λευκά μαλλιά και γένια παρέμενε το απόλυτο σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Δικαιωματικά, το όνομά του στεκόταν πλάι σε μυθικούς γίγαντες του οργάνου, όπως ο Τσάρλι Πάρκερ, ο Κόλμαν Χόκινς και ο Τζον Κολτρέιν.

Σε αντίθεση με πολλούς σύγχρονούς του που «κάηκαν» νωρίς στα μεταπολεμικά χρόνια, ο Ρόλινς ευτύχησε να ζήσει μια γεμάτη, μακρά και απίστευτα γόνιμη διαδρομή. Συνέχισε να δημιουργεί και να ανεβαίνει στη σκηνή ακόμη και μετά τα 80 του χρόνια, νικώντας για καιρό τα αναπνευστικά προβλήματα που τελικά τον ανάγκασαν να αποσυρθεί. Η μουσική του, όμως, θα παραμείνει αθάνατη.

It is with deep sorrow and profound love that we announce the passing of Sonny Rollins. The Saxophone Colossus died this afternoon at his home in Woodstock, NY at the age of 95. 1/2 https://t.co/6AGmFrB7x4 pic.twitter.com/OA0PzpPfGR — Sonny Rollins (@sonnyrollins) May 26, 2026

