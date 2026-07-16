Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, η οποία θα παρουσιαστεί στις 24 και 25 Ιουλίου στο εμβληματικό Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, πριν ξεκινήσει τη μεγάλη περιοδεία της σε όλη την Ελλάδα.

Οι πρώτες φωτογραφίες της παραγωγής αποκαλύπτουν τη νέα, ευρηματική σκηνική προσέγγιση και διασκευή του έργου, που υπογράφουν ο Νίκος Καραθάνος, ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλλου. Οι τρεις δημιουργοί ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια σύγχρονη θεατρική πρόταση, η οποία μέσα από την τέχνη, τη φαντασία και τη σάτιρα επιχειρεί να συνομιλήσει με την παραφροσύνη της εποχής.

Η «Ειρήνη» είναι μια γιορτή ενός αγροτικού κόσμου που χάθηκε. Ένα ακατανίκητο κωμικό επιχείρημα υπέρ της ζωής, ένα λαϊκό πανηγύρι που γεννιέται μέσα από τους καπνούς του πολέμου, ένας αναμμένος μπερντές που φωτίζει τη φρίκη με χιούμορ, ποίηση και ελπίδα.

Πρώτοι σταθμοί της περιοδείας

Παρασκευή 24 Ιουλίου – Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Σάββατο 25 Ιουλίου -Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Δείτε το τρέιλερ:

Η «Ειρήνη» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα Μεγάλα Διονύσια το 421 π.Χ., όπου απέσπασε το δεύτερο βραβείο. Γράφτηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη ιστορική περίοδο, λίγο πριν από τη Νικίειο Ειρήνη, όταν η ελπίδα για τον τερματισμό του Πελοποννησιακού Πολέμου άρχισε να αναδύεται μετά τον θάνατο των φιλοπόλεμων στρατηγών στη μάχη της Αμφίπολης.

Μέσα από τη λυρική του γραφή και τον διαχρονικό σαρκασμό του, ο Αριστοφάνης καταγγέλλει την παράλογη εμμονή στον πόλεμο και αναδεικνύει τις οδυνηρές συνέπειές του στην καθημερινή ζωή, την εργασία και την ανθρώπινη ευτυχία. Αντιπαραθέτει τη βία και τα συμφέροντα των πολεμοκάπηλων με τη γονιμότητα, τον έρωτα και τη συλλογική ευημερία που μπορεί να προσφέρει η ειρήνη. Παρά την αισιόδοξη προοπτική της, η κωμωδία δεν εξιδανικεύει την πραγματικότητα, αλλά αναγνωρίζει τα εμπόδια, τα συμφέροντα και την αδράνεια που συχνά δυσκολεύουν την επικράτηση της ειρήνης.

Η «Ειρήνη» κατέχει ξεχωριστή θέση στο έργο του Αριστοφάνη, καθώς αποτελεί την πιο αισιόδοξη και συμφιλιωτική από τις πολιτικές του κωμωδίες. Παρότι γεννήθηκε σε μια συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία, το μήνυμά της παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Σε έναν κόσμο όπου οι πόλεμοι, η βία, οι απειλές και η ανασφάλεια εξακολουθούν να καθορίζουν τις ζωές των ανθρώπων, η επίμονη διεκδίκηση της ειρήνης από τον απλό άνθρωπο μετατρέπεται σε μια διαχρονική και βαθιά ανθρώπινη πράξη ελπίδας.

Ειρήνη

Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη

Διασκευή-Πρωτότυπο Κείμενο-Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς

Σκηνοθεσία-Σύλληψη: Νίκος Καραθάνος

Συνεργασία στη Σκηνοθεσία: Άγγελος Τριανταφύλλου

Συνεργάτις δραματουργός: Έρι Κύργια

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Μουσική: Φοίβος Δεληβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλλου

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Κίνηση: Αμάλια Μπένετ

Χορογραφία: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σύμβουλος επί του αρχαίου κειμένου: Γιάννης Αστερής

Παραγωγή Θεατρικές Παραγωγές Τεχνηχώρος

Σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Διανομή

Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Βάσω Καβαλιεράτου, Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Τριαντάφυλλου, Γιλμάζ Χουσμέν, Άλκης Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Γιάννης Σαμψαλάκης, Βασίλης Παπαδόπουλος, Σπύρος Μπόσγας, Αντώνης Χρήστου.

Ορχήστρα επί σκηνής: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Θοδωρής Ρέλλος, Γιόελ Σότο, Γιάννης Αγγελόπουλος (Jan Van De Engel)

Πρώτοι Σταθμοί Περιοδείας

Παρασκευή 24/7 — Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Σάββατο 25/7 — Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Τετάρτη 29/7 — Σαϊνοπούλειο Θέατρο — Σπάρτη

Πέμπτη 30/7 — Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Παρασκευή 31/7 — Θέατρο «Γιώργος Παππάς» — Αίγιο

Σάββατο 1/8 — Θέατρο Αρχαίας Ολυμπίας

Κυριακή 2/8 — Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών — Μεσολόγγι

Τετάρτη 5/8 — Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας «Μ. Γκανάς»

Παρασκευή 7/8 — Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών — Χαλκιδική

Σάββατο 8/8 — Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων — Καβάλα

Κυριακή 9/8 — Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων — Καβάλα

Δευτέρα 10/8 — Αρχαίο Θέατρο Δίου — Πιερία

Προπώληση Εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/eirini-periodeia