Οι θαυμαστές του Τζέιμς Μποντ βρίσκονται όλο και πιο κοντά στο να μάθουν ποιος θα υποδυθεί τον εμβληματικό κατάσκοπο στις επερχόμενες παραγωγές. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Deadline, οι παραγωγοί και ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ έχουν αρχίσει να επικοινωνούν με όσους πέρασαν στην επόμενη φάση των οντισιόν η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο.

Ο Βιλνέβ φέρεται να συμμετέχει προσωπικά στις επαφές με τους υποψήφιους ηθοποιούς με τον ακριβή αριθμό να παραμένει άγνωστος. Ορισμένες πηγές κάνουν λόγο για 5 έως 7 άτομα, ενώ άλλες ανεβάζουν τον αριθμό σε πολύ περισσότερους.

Η διαδικασία του κάστινγκ έχει ξεκινήσει από την άνοιξη του 2025, όταν η Έιμι Πασκάλ και ο Ντέιβιντ Χέιμαν ανέλαβαν καθήκοντα παραγωγών. Παράλληλα, η διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ, η οποία εντάχθηκε στην ομάδα τον Απρίλιο, πραγματοποιεί συναντήσεις με ηθοποιούς τις τελευταίες εβδομάδες. Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι αυτές οι επαφές αφορούν κυρίως ανερχόμενα και λιγότερο γνωστά ονόματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάποιοι από αυτούς τους ηθοποιούς θα πρέπει να προστεθούν στην τελική λίστα όσων θα δεχτούν τηλεφώνημα για τον επόμενο γύρο.

Αν και κυκλοφορούν εδώ και μήνες φήμες γύρω από ονόματα όπως αυτά των Κάλουμ Τέρνερ, Χάρις Ντίκινσον και Τζέικομπ Ελόρντι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι συγκαταλέγονται στους τελικούς υποψηφίους.

Στόχος των παραγωγών είναι η διαδικασία της τελικής επιλογής να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του έτους, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των γυρισμάτων εντός του 2027.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ