Ο Σερ Άντονι Χόπκινς ετοιμάζεται να μοιραστεί τη δική του ιστορία ζωής με το κοινό. Η αυτοβιογραφία του, με τίτλο «We Did OK, Kid» αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο από τον εκδοτικό οίκο Summit Books. Ο τίτλος της είναι εμπνευσμένος από μία ανάμνηση των παιδικών του χρόνων.

«Υπάρχει μια φωτογραφία που έχω στο τηλέφωνό μου με τον πατέρα μου και εμένα στην παραλία όταν ήμουν παιδί. Συχνά λέω σε αυτό το αγόρι: “Τα καταφέραμε καλά, μικρέ”» ανέφερε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός σε δήλωση του.

«Αναρωτιέμαι πώς ένα αγόρι από την Ουαλία, γιος ενός φούρναρη, έφτασε ως εδώ. Όλη μου η ζωή είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Αυτό το βιβλίο είναι η ιστορία μου» συμπλήρωσε.

Μέσα στις 368 σελίδες του ο διάσημος ηθοποιός καταγράφει τη δύσκολη παιδική του ηλικία στην Ουαλία και τη λαμπρή του καριέρα στον κινηματογράφο και το θέατρο. Μιλάει για τις προσωπικές του μάχες, μεταξύ άλλων, πώς το αλκοόλ διέλυσε τον πρώτο του γάμο, αλλά και για τη δύναμη της θέλησης που τον βοήθησε να παραμείνει νηφάλιος για σχεδόν μισό αιώνα.

«Παλεύει συνεχώς ενάντια στη διάθεσή του να πορεύεται μόνος στη ζωή και να αποφεύγει τις βαθύτερες σχέσεις από φόβο μην πληγωθεί – όπως και οι άντρες στην οικογένειά του – και καθώς περνούν τα χρόνια, ασχολείται με θέματα γύρω από τη θνητότητα και την προετοιμασία του να ανακαλύψει αυτό που ο πατέρας του αποκαλούσε ‘Το Μεγάλο Μυστικό”» σημειώνεται στην ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου.

«Περιλαμβάνοντας μια ειδική συλλογή προσωπικών φωτογραφιών, το “We Did OK, Kid” είναι μια ειλικρινής και παθιασμένη αυτοβιογραφία από μια σύνθετη και εμβληματική προσωπικότητα που έχει εμπνεύσει το κοινό με αξιοσημείωτες ερμηνείες για πάνω από 60 χρόνια», αναφέρεται επίσης.

Σύμφωνα με το ΑP, το βιβλίο «We Did OK, Kid» θα κυκλοφορήσει στις 4 Νοεμβρίου με τον θρυλικό ηθοποιό να έχει τον ρόλο του αφηγητή στην έκδοση του audiobook.

Sir Anthony Hopkins Announces Memoir ‘We Did OK, Kid’: ‘I Like It and I Think You Will Too’ (Exclusive) https://t.co/k9DzPVjvTy

— People (@people) March 4, 2025