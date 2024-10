Ο Άντονι Χόπκινς θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Μπόμπι Μορέσκο, «Maserati: The Brothers».

Η νέα παραγωγή θα εστιάσει στην ιστορία της διάσημης οικογένειας που ίδρυσε την αυτοκινητοβιομηχανία Maserati και έκανε γνωστή την Ιταλία μαζί με τη Ferrari και τη Lamborghini.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα υποδυθεί έναν Ιταλό χρηματοδότη που βοηθά τους αδελφούς Maserati. Στην παραγωγή θα βρίσκεται ο Αντρέα Γερβολίνομέσω της νέας του εταιρείας «The Andrea Iervolino Company».

«Η συμμετοχή του Άντονι Χόπκινς είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» ανέφερε σε δήλωσή του ο Γερβολίνο, ο οποίος συμμετείχε στην παραγωγή των ταινιών «Lamborghini: The Man Behind the Legend» του Μορέσκο και «Ferrari» του Μάικλ Μαν (Michael Mann).

«Η απαράμιλλη ικανότητά του να ενσαρκώνει σύνθετους χαρακτήρες αναμφίβολα θα εξυψώσει την ιστορία μας και ανυπομονούμε να δούμε πώς θα εμβαθύνει το ρόλο του».

Η Maserati ιδρύθηκε το 1914 σε ένα γκαράζ της Μπολόνια από τρία αδέλφια, τον Αλφιέρι (Alfieri), τον Ετόρε (Ettore) και τον Ερνέστο (Ernesto) και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο εμβληματικούς κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με το Variety, τα γυρίσματα του φιλμ «Maserati: The Brothers», θα ξεκινήσουν σύντομα στη Μπολόνια.

