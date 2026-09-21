Ο πολυτάλαντος Αντώνης Καλομοιράκης επιστρέφει στο θέατρο με μια νέα κωμωδία που ακροβατεί ανάμεσα στο γέλιο, τον έρωτα, την αλήθεια και το ψέμα.

Το «Αλήθεια σου λέω ψέματα», που κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλφα, είναι ένα έργο που έγραψε, σκηνοθετεί και στο οποίο πρωταγωνιστεί, αναλαμβάνοντας έτσι τρεις διαφορετικούς ρόλους στη δημιουργική διαδικασία.

Ο ίδιος αντιμετωπίζει αυτή τη συνύπαρξη ως μία απαιτητική, αλλά και γοητευτική εμπειρία. Όπως παραδέχεται, το να βρίσκεται ταυτόχρονα πάνω στη σκηνή και έξω από αυτήν, μπορεί να γίνει «λίγο… χαοτικό», αφού ως ηθοποιός χρειάζεται να αφεθεί στον ρόλο, ενώ ως σκηνοθέτης καλείται να διατηρεί τον έλεγχο της παράστασης.

Στον πυρήνα της νέας του δουλειάς βρίσκονται οι ανθρώπινες σχέσεις και όλα όσα αποφεύγουμε να πούμε. Ο Καλομοιράκης δεν αντιμετωπίζει το ψέμα απλώς ως το αντίθετο της αλήθειας. Αντίθετα, πιστεύει πως πολλές φορές είναι ένας διαφορετικός δρόμος που μπορεί τελικά να οδηγήσει σε αυτήν. «Άλλοτε για να προστατέψουμε κάποιον, άλλοτε για να προστατέψουμε τον εαυτό μας και άλλοτε επειδή μια αλήθεια είναι δύσκολο να ειπωθεί», εξηγεί, αναγνωρίζοντας πως όλοι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έχουμε καταφύγει σε μικρές ή μεγαλύτερες «αλήθειες-ψέματα».

Αυτή ακριβώς η ανθρώπινη πλευρά είναι που τον ενδιέφερε περισσότερο στη συγκεκριμένη ιστορία. Οι ήρωες δεν είναι αλάνθαστοι, ούτε παρουσιάζονται ως ιδανικοί άνθρωποι. Έχουν φόβους, ανασφάλειες και επιθυμίες, ενώ συχνά δυσκολεύονται να εκφράσουν αυτό που πραγματικά αισθάνονται. Γι’ αυτό και ο δημιουργός θεωρεί ότι το κοινό μπορεί να αναγνωρίσει κομμάτια του εαυτού του στους χαρακτήρες της Φαίης και του Κωνσταντίνου.

«Όλοι έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή σε μια τέτοια θέση», σημειώνει, μιλώντας για την ανάγκη να κρύψουμε κάτι ή να πούμε κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά νιώθουμε.

Η σκηνοθεσία αποτέλεσε, όπως λέει, μια άσκηση ισορροπίας. Η παράσταση έχει έντονο το στοιχείο της κωμωδίας, όμως κάτω από το χιούμορ υπάρχει συγκίνηση και αλήθεια. Στόχος του ήταν ο θεατής να γελάσει, αλλά παράλληλα να αναγνωρίσει κάποια δική του εμπειρία ή αδυναμία πάνω στη σκηνή.

Και όπως συμβαίνει συχνά στο θέατρο, το έργο δεν έμεινε ακριβώς ίδιο με την αρχική του μορφή. Οι πρόβες λειτούργησαν ως ένα δεύτερο στάδιο συγγραφής. Οι ηθοποιοί, ο ρυθμός, ακόμη και μία παύση, όπως εξηγεί ο Καλομοιράκης, μπορούν να αποκαλύψουν στοιχεία που δεν ήταν ορατά, όταν το κείμενο βρισκόταν ακόμη στο χαρτί. Κάποια σημεία άλλαξαν, άλλα αφαιρέθηκαν, και άλλα απέκτησαν διαφορετικό βάρος.

Το «Αλήθεια σου λέω ψέματα» έρχεται να προστεθεί σε μια μέχρι σήμερα θεατρική διαδρομή που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα έργα «Ένας Καταπληκτικός Καταθλιπτικός» και «Παρασκευή και 13», ενώ ο ίδιος έχει παρουσία και στην τηλεόραση, σε παραγωγές όπως «Το Καφέ της Χαράς», «Η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα» και «Τα Νεοκλασικά».

Κοιτάζοντας τη μέχρι τώρα πορεία του, ο ίδιος δεν μιλά για έναν προορισμό που έχει ήδη βρει. Την περιγράφει περισσότερο ως μια διαρκή αναζήτηση. Κάθε έργο, λέει, του μαθαίνει κάτι και τον οδηγεί ένα βήμα παρακάτω. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να γράφει ιστορίες που πρώτα συγκινούν τον ίδιο, και στη συνέχεια μπορούν να αγγίξουν έναν άνθρωπο από την πλατεία.

Ίσως τελικά εκεί να βρίσκεται και η ουσία της νέας του παράστασης: στα πράγματα που λέμε για να αποφύγουμε αυτά που πραγματικά θέλουμε να πούμε. Στα ψέματα που χρησιμοποιούμε για να προστατευτούμε, αλλά και σε εκείνα που, παράδοξα, μπορούν να μας φέρουν πιο κοντά στην αλήθεια.

Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στη σκηνοθεσία της παράστασης «Αλήθεια σου λέω ψέματα»;

Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να βρω τις σωστές ισορροπίες. Είναι μια ιστορία που έχει χιούμορ, αλλά από κάτω κρύβει αρκετή συγκίνηση και αλήθεια. Ήθελα να μη χαθεί ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Να γελάσει ο θεατής, αλλά κάποια στιγμή να αναγνωρίσει και κάτι δικό του μέσα σε αυτό που βλέπει.

Άλλαξε κάτι σημαντικό στο κείμενο μέσα από τις πρόβες, σε σχέση με την αρχική σου ιδέα;

Φυσικά. Το θέατρο γράφεται ξανά μέσα στις πρόβες. Οι ηθοποιοί, ο ρυθμός, ακόμα και μιία παύση μπορούν να σου αποκαλύψουν πράγματα που δεν είχες φανταστεί όταν έγραφες. Υπήρχαν σημεία που άλλαξαν, άλλα κόπηκαν και άλλα απέκτησαν διαφορετικό βάρος. Και αυτό είναι από τα πιο όμορφα κομμάτια της διαδικασίας.

Πώς είναι να ερμηνεύεις σε ένα έργο που έγραψες και σκηνοθέτησες – τρεις ρόλοι μαζί;

Είναι απαιτητικό και πολλές φορές λίγο… χαοτικό! Προσπαθώ να είμαι ταυτόχρονα πάνω στη σκηνή και έξω από αυτήν. Ως ηθοποιός πρέπει να αφεθώ, ενώ ως σκηνοθέτης πρέπει να έχω τον έλεγχο. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά έχει και μια πολύ ιδιαίτερη γοητεία.

Λες ποτέ εσύ ο ίδιος «αλήθειες-ψέματα» στην καθημερινότητά σου – και πώς σε επηρέασε αυτό στη γραφή;

Ναι, όπως όλοι. Άλλοτε για να προστατέψουμε κάποιον, άλλοτε για να προστατέψουμε τον εαυτό μας και άλλοτε επειδή μια αλήθεια είναι δύσκολο να ειπωθεί. Αυτό με απασχολεί πολύ. Νομίζω πως πολλές φορές το ψέμα δεν είναι το αντίθετο της αλήθειας. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να φτάσουμε σε αυτήν.

Γιατί πιστεύεις ότι το κοινό θα ταυτιστεί με την ιστορία της Φαίης και του Κωνσταντίνου;

Γιατί δεν είναι δύο «τέλειοι» άνθρωποι. Είναι δύο άνθρωποι με ανασφάλειες, φόβους, επιθυμίες και πράγματα που δεν λένε εύκολα. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή σε μια τέτοια θέση. Έχουμε αγαπήσει, έχουμε φοβηθεί, έχουμε κρύψει κάτι ή έχουμε πει κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά νιώθαμε.

Μετά το «Καταπληκτικό Καταθλιπτικό» και τώρα αυτό, πώς θα περιέγραφες τη διαδρομή σου ως δημιουργός;

Σαν μια διαδρομή αναζήτησης. Δεν νιώθω ότι έχω βρει ακόμα ακριβώς πού θέλω να πάω και αυτό, για μένα, είναι και το ενδιαφέρον. Κάθε έργο με μαθαίνει κάτι, και με πηγαίνει λίγο παρακάτω. Προσπαθώ να γράφω ιστορίες που με συγκινούν πρώτα εμένα και αν καταφέρουν να αγγίξουν και έναν άνθρωπο από την πλατεία, τότε νιώθω ότι άξιζε τον κόπο.

Info:

Πρεμιέρα: Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, στις 21:00

Παίζουν: Αντώνης Καλομοιράκης, Μάριος Μαριόλος, Εύη Κολιούλη, Τερέζα Καζιτόρη, Βασίλης Θελούρας

Στον ρόλο του Μίλτου: Νίκος Παντελίδης

Πού: Θέατρο Άλφα / Ληναίος-Φωτίου 28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα Τηλ. θεάτρου: 210 5201828 & 690822

Πότε: Κάθε Τρίτη στις 21.00