Σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης και παρουσία εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, ο Αντώνης Ρέμος παραχώρησε το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου μια αποκαλυπτική συνέντευξη Τύπου, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τη μεγάλη επετειακή συναυλία που ετοιμάζει για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026.

Η συμπλήρωση τριών δεκαετιών από την κυκλοφορία του πρώτου του προσωπικού δίσκου (1996) αποτελεί το έναυσμα για μια γιορτή που, όπως τόνισε, σχεδιάστηκε ως δώρο αγάπης προς τη γενέτειρά του. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», πρόκειται για ένα υπερθέαμα που κόστισε πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ και θα διαρκέσει πάνω από τρεισήμισι ώρες.

Επιπλέον, το ωράριο κοινής ησυχίας παρατάθηκε κατά μία ώρα, έως τις 12:30 το βράδυ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συναυλία. Ωστόσο, η δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών γύρω από την τοποθέτηση της σκηνής στη Νέα Παραλία προκάλεσε την έντονη συναισθηματική του αντίδραση.

Η συνέντευξη Τύπου του Ρέμου:

«Ήρθα με πλατύ χαμόγελο αλλά και σφιχτή καρδιά»

Ο αγαπημένος ερμηνευτής ξεκίνησε την τοποθέτησή του εκφράζοντας την απορία και την πικρία του για το κλίμα που διαμορφώθηκε στο διαδίκτυο, υπογραμμίζοντας τους βαθείς δεσμούς του με τη Μακεδονία.

«Ήρθα με πλατύ χαμόγελο αλλά και σφιχτή καρδιά για κάποιους που βιάστηκαν να κρίνουν χωρίς να δουν. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, είμαι Μακεδόνας και είναι μεγάλη μου τιμή. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα στη ζωή μου ήταν να δημιουργήσω ένα κλίμα διχόνοιας, αντιπαράθεσης, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Το μήνυμα αυτής της συναυλίας είναι ένα: Να είμαστε ενωμένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Ρέμος.

Το παρασκήνιο της επιλογής: Γιατί απορρίφθηκε η Αριστοτέλους

Αναφερόμενος στην οργάνωση του εγχειρήματος, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι η αρχική πρόταση της παραγωγής ήταν η συναυλία να πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Αριστοτέλους. Η ιδέα εγκαταλείφθηκε άμεσα όταν μελετήθηκαν οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα της πόλης.

«Σκεφτήκαμε την Αριστοτέλους, αλλά για να γίνει εκεί μια τέτοια παραγωγή θα έπρεπε να κλείσουμε την Τσιμισκή, την παραλιακή, ίσως και την Εγνατία. Μιλάμε για ένα πλήρες πάγωμα της Θεσσαλονίκης. Δεν θα ήθελα με τίποτα να δημιουργήσουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα στους συμπολίτες μας», εξήγησε.

«Έτσι αποφασίσαμε να πάμε στον χώρο που γίνονται ως επί το πλείστον τα περισσότερα μουσικά γεγονότα στην πόλη. Πού είναι αυτό; Μπροστά στην παραλία, μπροστά στο αγαπημένο μας άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τελικά, εννοείται ότι ο Μεγάλος Αλέξανδρος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής και συμμετέχει και ο Αντώνης Ρέμος σε αυτή τη συναυλία, από ό,τι φάνηκε!», συμπλήρωσε με δόση αυτοσαρκασμού.

Σχολιάζοντας μάλιστα τα χιουμοριστικά βίντεο στα social media που συνδέουν τη συναυλία με μοναστηριακές εκδρομές στον Άγιο Παΐσιο ή τον ποδοσφαιρικό αγώνα Άρης-ΠΑΟΚ, ο καλλιτέχνης σημείωσε χαμογελώντας πως «είναι στα όρια του χαριτωμένου και δεν μπορούμε να τα πάρουμε στα σοβαρά».

«Πληρώνονται όλοι»: Το τεράστιο κοστολόγιο και οι ευχαριστίες στους χορηγούς

Παρά το γεγονός ότι η είσοδος για το κοινό είναι παντελώς δωρεάν, ο Αντώνης Ρέμος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια γιγαντιαία παραγωγή με τεράστιο οικονομικό κόστος, όπου εργάζονται χιλιάδες άνθρωποι. Για τον λόγο αυτό, έκανε εκτενή αναφορά στους υποστηρικτές που καθιστούν εφικτό το υπερθέαμα.

Ευχαρίστησε θερμά τη ΔΕΗ, τονίζοντας ότι «στάθηκε για άλλη μια φορά δίπλα σε ένα κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός που προσφέρει δωρεάν ένα μοναδικό θέαμα».

Ειδικές ευχαριστίες απηύθυνε στις εταιρείες Stoiximan, AKTOR και Λουξ, καθώς και στους υποστηρικτές Public, ΙΝΤΕΡΚΑΤ (ευχαριστώντας προσωπικά τον φίλο του, Πανουργιά Παπαϊωάννου), Garden, Hayat, Bacardi και IKEA.

Επιπλέον, έκανε ιδιαίτερη μνεία στη NEXT STEP MEDIA και τον Γιάννη Κουρτάκη (ο οποίος είχε την αρχική ιδέα για τη διοργάνωση), αλλά και στην ALTER EGO και προσωπικά στον Βαγγέλη Μαρινάκη, σημειώνοντας πως «στέκεται δίπλα σαν μεγάλος υποστηρικτής αλλά και σαν πραγματικός φίλος, προσφέροντας τη μεγαλύτερη βοήθεια σε όλα τα επίπεδα».

Ποιοι σταρ θα βρεθούν στη σκηνή τη νύχτα του Σαββάτου

Η επετειακή βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου αναμένεται να μετατραπεί σε ένα διεθνές μουσικό γεγονός. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Αντώνης Ρέμος, δίπλα του θα βρεθεί ο παγκόσμιος θρύλος του ποδοσφαίρου Ροναλντίνιο, με τον οποίο διατηρεί μακροχρόνια φιλία.

Παράλληλα, περισσότεροι από 10 σπουδαίοι καλλιτέχνες θα ανέβουν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν μαζί του διαχρονικές επιτυχίες:

Η Δέσποινα Βανδή

Ο Κώστας Χατζής

Οι διεθνούς φήμης Gipsy Kings

Η Καίτη Γαρμπή

Η Μαντώ

Η Έλενα Παπαρίζου

Ο Ιταλός σουπερστάρ Eros Ramazzotti

Τεχνική διαμόρφωση και γιγαντοοθόνες στη Νέα Παραλία

Όπως επιβεβαιώνεται, οι εργασίες των συνεργείων στη Νέα Παραλία συνεχίζονται πυρετωδώς. Η τεχνική διαμόρφωση της σκηνής έχει προσαρμοστεί πλήρως ώστε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να παραμένει απόλυτα διακριτό και να αναδεικνύεται με ειδικούς φωτισμούς και οπτικά εφέ διεθνών προδιαγραφών.

Για την εξυπηρέτηση των δεκάδων χιλιάδων θεατών που αναμένονται, τοποθετούνται γιγαντοοθόνες υψηλής ευκρίνειας κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, αλλά και με κατεύθυνση προς τους χώρους της ΔΕΘ, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι θα απολαύσουν το θέαμα με ασφάλεια.

Στιγμιότυπα από τη συνέντευξη Τύπου: