Μια νύχτα γεμάτη μουσικές αναμνήσεις, αγαπημένες μελωδίες και αυθεντικό λαϊκό συναίσθημα έρχεται με τον τίτλο «Νύχτα με Αστροφεγγιά», με τον Αντώνη Ρεπάνη.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή δισκογραφική συλλογή 14 αγαπημένων τραγουδιών, που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, τραγουδήθηκαν και συνεχίζουν να συγκινούν, μέσα από τις δημιουργίες σπουδαίων συνθετών και στιχουργών.

Ανάμεσά τους συναντάμε έργα των Αντώνη Ρεπάνη, Απόστολου Καλδάρα, Χρήστου Νικολόπουλου και Μανώλη Χιώτη, καθώς και τραγούδια με την υπογραφή σημαντικών στιχουργών όπως η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Μιχάλης Τουτουντζής και ο Χαράλαμπος Βασιλειάδης.

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται αγαπημένα τραγούδια όπως: «Είναι η σκέψη μου τρελή», «Αγάπη μου επικίνδυνη», «Η διπρόσωπη», «Γιατί γλυκιά μου κλαις», «Ανεβαίνω σκαλοπάτια», «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα», «Δυο γυναίκες δυο αγάπες», «Σήκω κοπέλα μου», «Μάγισσες φέρτε βότανα», «Το παλιό μπαγλαμαδάκι», καθώς και άλλα διαχρονικά λαϊκά τραγούδια.

Το «Νύχτα με Αστροφεγγιά» αποτελεί μια μουσική συνάντηση με το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, τις ιστορίες του έρωτα, της αγάπης, του χωρισμού και της ζωής.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί ψηφιακά σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, ενώ θα είναι διαθέσιμο και σε συλλεκτική έκδοση βινυλίου, για όλους εκείνους που αγαπούν τον διαχρονικό ήχο και τη μαγεία του αναλογικού δίσκου.

Μια νύχτα στην αστροφεγγιά… με τραγούδια που δεν ξεχνιούνται!

Το album κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, από το Ogdoo Music

Αντώνης Ρεπάνης – Μάγισσες φέρτε βότανα

Σειρά τραγουδιών:

Είναι η σκέψη μου τρελή – ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΠΑΝΗΣ- Σ:ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ

Αγάπη μου επικίνδυνη- Μ:ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΠΑΝΗΣ- Σ:ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΤΗΣ

Η διπρόσωπη- Μ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΠΑΝΗΣ- Σ:ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Γιατί γλυκιά μου κλαις- Μ:ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΔΑΡΑΣ-Σ:ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΔΑΡΑΣ

Ανεβαίνω σκαλοπάτια- Μ:ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΔΑΡΑΣ-Σ:ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΔΑΡΑΣ

Γιατί κοντά μου κάθεσαι ακόμα- Μ:ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΠΑΝΗΣ- Σ:ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ

Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα- Μ:ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-Σ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Δυο γυναίκες δυο αγάπες- Μ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΠΑΝΗΣ-Σ:ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΤΣΙΠΗΣ

Σήκω κοπέλα μου- Μ:ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ-Σ:ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ

Τα αγκάθια της καρδιάς σου- Μ:ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΠΑΝΗΣ- Σ:ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ

Μάγισσες φέρτε βότανα- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-Σ:ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΤΣΟΣ

Ο απελπισμένος- ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΠΑΝΗΣ- Σ:ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

Το παλιό μπαγλαμαδάκι- ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ-Σ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Μες της Πεντέλης τα βουνά- ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΓΙΟΥΜΤΖΗΣ-Σ:ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Έπαιξαν:

ΦΩΝΗ , ΜΠΑΓΛΑΜΑΣ : ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΠΑΝΗΣ

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΚΙΘΑΡΑ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ : ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΝΙΑΣ

ΚΡΟΥΣΤΑ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ

CREDITS

Διεύθυνση Παραγωγής: Μανώλης Ρεπάνης, Δημήτρης Καρράς για το Όγδοο

Mastering: Studio Pazl

Παραγωγή: Μανώλης Ρεπάνης, Όγδοο