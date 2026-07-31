Όταν στις 31 Ιουλίου του 1944 ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί μπήκε στον θάλαμο διακυβέρνησης του Lockheed P-38 Lightning και απογειώθηκε από την Κορσική, κανείς δεν περίμενε ότι αυτή η αναγνωριστική αποστολή πάνω από τη Μεσόγειο θα ήταν η τελευταία του. Το αεροσκάφος του δεν επέστρεψε ποτέ. Η εξαφάνισή του στους αιθέρες έμοιαζε με μια απόκοσμη επανάληψη του τέλους που ο ίδιος είχε γράψει για τον «Μικρό Πρίγκιπα»: όπως το μικρό αγόρι χάθηκε αθόρυβα στην έρημο για να επιστρέψει στον αστεροειδή του, έτσι κι ο δημιουργός του εγκατέλειψε τον κόσμο μας, αφήνοντας πίσω ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Για τον Εξιπερί, η αεροπορία δεν ήταν απλώς ένα επάγγελμα. Ήταν τρόπο ζωής, πηγή έμπνευσης και ένας φακός για να καταλάβει την ανθρώπινη ψυχή. Γεννημένος στη Λυών το 1900, από μια αριστοκρατική οικογένεια που είχε χάσει την παλιά της αίγλη, ερωτεύτηκε τα αεροπλάνα από παιδί. Ήταν μόλις 12 ετών όταν πέταξε για πρώτη φορά ως επιβάτης στο αεροδρόμιο του Αμπεριέ, μια εμπειρία που τον σημάδεψε τόσο, ώστε να γράψει τότε το πρώτο του ποίημα:

«Τα φτερά έτρεμαν στο βραδινό αεράκι. Η μηχανή με το τραγούδι της νανούριζε την αποκοιμισμένη ψυχή. Ο ήλιος μάς χάιδευε με τ’ ωχρό του χρώμα.»

Αφού απέκτησε το δίπλωμα πιλότου το 1922 στο Στρασβούργο, προσλήφθηκε λίγο αργότερα στην αεροπορική εταιρεία Λατεκοέρ στην Τουλούζη. Εκεί, πιλοτάροντας στις πρώτες ριψοκίνδυνες ταχυδρομικές γραμμές πάνω από τη βορειοδυτική Αφρική, τον Νότιο Ατλαντικό και τη Νότια Αμερική, ανακάλυψε τη συγγραφική του φωνή. Μέσα στην απόλυτη μοναξιά της νύχτας και του πιλοτηρίου, συνειδητοποίησε πόσο ανάγκη έχουμε την αλληλεγγύη, την ευθύνη και την αγάπη.

Αυτές οι εμπειρίες γέννησαν τα πρώτα του έργα. Το «Ταχυδρομείο του Νότου» (1929) και τη «Νυχτερινή Πτήση» (1931), όπου αποτίει φόρο τιμής στους πιλότους που αψηφούσαν τον κίνδυνο στο σκοτάδι. Ακολούθησε το 1939 η «Γη των Ανθρώπων», όπου το αεροπλάνο γίνεται το μέσο για να ανακαλύψει την ουσία των ανθρώπινων σχέσεων.

Παρότι τη δεκαετία του ’30 υπέστη σοβαρά αεροπορικά ατυχήματα δουλεύοντας ως δοκιμαστής αεροσκαφών, δημοσιογράφος στην Paris-Soir και στέλεχος της Air France, δεν εγκατέλειψε ποτέ τους αιθέρες. Με το ξέσπασμα του πολέμου το 1939 ανέλαβε αμέσως αναγνωριστικές πτήσεις. Μετά την κατάρρευση της Γαλλίας το 1940 κατέφυγε στις ΗΠΑ, ενώ το 1943 επέστρεψε στη δράση με τις αεροπορικές δυνάμεις των Συμμάχων στη Βόρεια Αφρική.

Στην αμερικανική του εξορία, απηύθυνε το «Γράμμα σε έναν Όμηρο» ζητώντας ενότητα από τους συμπατριώτες του, αλλά κυρίως έγραψε και εικονογράφησε με τις νερομπογιές του το βιβλίο που τον έκανε αθάνατο: τον «Μικρό Πρίγκιπα» (1943). Η συνάντηση ενός αποκλεισμένου πιλότου στην έρημο με ένα παράξενο αγόρι μετατράπηκε στο πιο πολυδιαβασμένο παραμύθι για μεγάλους — ένα έργο που μεταφράστηκε σε 301 γλώσσες και διαλέκτους και ξεπέρασε τα 140 εκατομμύρια αντίτυπα, υπενθυμίζοντας πως το ουσιώδες είναι αόρατο για τα μάτια.

Μετά τη μοιραία εξαφάνισή του, η ώριμη και πιο στοχαστική πλευρά του αποκαλύφθηκε στο μεταθανάτιο «Κάστρο» (1948), καθώς και μέσα από τα σημειωματάριά του (Carnets), την αλληλογραφία με τη μητέρα του και τη συλλογή «Ένα νόημα στη ζωή».

Ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί έφυγε πρόωρα, αλλά το αποτύπωμά του έμεινε ανεξίτηλο. Με τις πτήσεις του άνοιξε νέους δρόμους στους ουρανούς και με τα βιβλία του άγγιξε τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων, θυμίζοντάς μας ότι η πραγματική αξία της ζωής βρίσκεται στην ευθύνη, την αγάπη και την πίστη στον άνθρωπο.