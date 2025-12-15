Σε απεργιακές κινητοποιήσεις σχεδιάζουν να προχωρήσουν οι ηθοποιοί στα θέατρα στις 27 Δεκεμβρίου διεκδικώντας μία σειρά από αιτήματα.

Όπως αναφέρουν, το «Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών» θα απεργήσει στις 27 Δεκεμβρίου διεκδικώντας τα παρακάτω:

«Απαιτούμε συλλογική σύμβαση εργασίας υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο. Μισθό 1250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις. Ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις. Πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη».

Η ανακοίνωση του ΣΕΗ

«Σάββατο 27 Δεκέμβρη οι ηθοποιοί απεργούμε

Δυναμώνουμε τον αγώνα μας

συνεχίζουμε μέχρι την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης στο ελεύθερο θέατρο.

Η απεργία του κλάδου μας στις 5 Δεκέμβρη έδειξε ότι έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας.

Τα θέατρα έμειναν κλειστά γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να δουλεύουμε με απλήρωτες και αν ασφαλιστές πρόβες, με ωρομίσθια ένσημα, με παραστάσεις που ανεβοκατεβαίνουν κατά πως βολεύει την εργοδοσία.

Η αδιάλλακτη στάση και τα ψέματα της εργοδοσίας πήραν την απάντηση τους με απεργία στο 97% των θεάτρων.

Συνεχίζουμε με απεργία όλου του κλάδου δίνοντας τη μάχη για υπογραφή κλαδικής σύμβασης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον υπογράψουν οι δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις.

Δεν υποχωρούμε.

Απαιτούμε

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο

Μισθό 1250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις

Ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις

Πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη

Καλούμε σε Γενική συνέλευση την Πέμπτη 18/12

Συνέντευξη τύπου την Τρίτη 16/12

Απεργία το Σάββατο 27/12

Στις 27 Δεκέμβρη τα θέατρα θα μείνουν κλειστά γιατί το θέατρο είμαστε εμείς»

Οξύνεται η ένταση μεταξύ Παραγωγών και ΣΕΗ στο ελληνικό θέατρο

Όπως σημειώνει η Πανελλήνια Ένωση Θεάτρου, τα βασικά αιτήματα των ηθοποιών έχουν πλήρως ικανοποιηθεί.

Η ανακοίνωση της ΠΕΘ

Επειδή δεν είναι πλέον ανεκτές οι ανακρίβειες, τα ψέματα και οι συκοφαντίες ενώ όλα τα βασικά αιτήματα έχουν πλήρως ικανοποιηθεί! Ένα προς ένα λοιπόν:

1)Μισθός 1250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις και Ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις:

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ

2)Τρίμηνη ελάχιστη διάρκεια της εργασιακής σχέσης

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

3)Πληρωμένες πρόβες με κατώτατο βασικό μισθό (συν 10%) και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη

ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ

4) 110 ΕΥΡΩ εκτός έδρας

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

Όμως σε κάθε συλλογική σύμβαση πρέπει να προστατεύονται και τα 2 μέρη!

Η ΠΕΘ ζήτησε και το ΣΕΗ απέρριψε:

1)Ο ηθοποιός να πληρώνεται για τις πρόβες, με πλήρη ένσημα ΜΟΝΟ σε αυτές που θα εργαστεί, και αυτό να ισχύει μόνο εάν απουσιάζει από δική του υπαιτιότητα!

Εξηγούμε:

Ενώ το ΣΕΗ γνωρίζει πολύ καλά ότι πλέον οι θεατρικές πρόβες διαμορφώνονται με βάση τη διαθεσιμότητα των γυρισμάτων και άλλων υποχρεώσεων του Ηθοποιού, απαιτεί από τους παραγωγούς ο Ηθοποιός να μην εργάζεται αλλά ο ηθοποιός να πληρώνεται!!

Παγκόσμια πρώτη!

Η ΠΕΘ λέει: αν ο/η Ηθοποιός συμμετέχει σε 24 πρόβες στον ένα μήνα, θα πληρώνεται και θα ασφαλίζεται με πλήρη ένσημα με τον εκάστοτε κατώτατο νόμιμο μισθό πλέον 10%. Αν συμμετέχει σε λιγότερες πρόβες θα πληρώνεται και θα αμείβεται κατά την αναλογία της εργασίας του.

Απλό, δίκαιο και νόμιμο.

Η απάντηση του ΣΕΗ: «προγραμματίστε τις πρόβες και αν ο Ηθοποιός δεν προσέλθει, να τον απολύσετε».

Αλήθεια; Θα πληρώνεται ο Ηθοποιός από το Θέατρο ενώ βρίσκεται σε τηλεοπτικό πλατώ; Και θα τον απολύσουμε θέτοντας σε κίνδυνο την παράσταση και το σύνολο των συντελεστών της;

Το ΣΕΗ ζητά, «ετσιθελικά» να πληρώνεται εργαζόμενος για εργασία που ΔΕΝ παρέχει: Αρνείται να εγγυηθεί, ότι η θεατρική πρόβα θα προηγείται ΠΑΝΤΑ.

Η ΠΕΘ ζήτησε και το ΣΕΗ απέρριψε:

2)Να οριστεί ενδιάμεση μισθοδοτική κλίμακα για τους νέους ηθοποιούς, που μόλις τελείωσαν την σχολή. Πως ορίζεται ο ‘νέος’; Το αφήνουμε στο ΣΕΗ να αποφασίσει!

Εξηγούμε:

Στα μεγάλα θεάματα άνω των 10 ηθοποιών να δίνεται η δυνατότητα και την ευκαιρία σε νέους ηθοποιούς να εργαστούν! Πρόταση μισθού: βασικός προσαυξημένος με επίδομα σπουδών!

Το ΣΕΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ διότι ΕΜΦΑΝΩΣ δεν το απασχολεί η ΑΝΕΡΓΙΑ αλλά ούτε και να δώσει ευκαιρίες στους ΝΕΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ και απαντά: «περιοριστείτε στον ελάχιστο αριθμό ηθοποιών» ή ΚΑΝΤΕ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ!

Η ΠΕΘ ζήτησε και το ΣΕΗ απέρριψε:

3)Η τρίμηνη ελάχιστη διάρκεια ανά παραγωγή να εξαντλείται στην πρώτη σεζόν και όχι στις επαναλήψεις, που κατά το ΣΕΗ πρέπει και αυτές να έχουν τρίμηνη ελάχιστη διάρκεια!

Εξηγούμε:

Αφού μια παράσταση ολοκληρωθεί μέσα στην σεζόν, συχνά υπάρχει επιθυμία για επανάληψη στην αρχή της επόμενης, μέχρι να ανέβει η νέα παραγωγή.

Το ΣΕΗ λέει: «επανάληψη έργου για ένα μήνα ή δύο μήνες δεν θα κάνετε ποτέ».

Άρα;

Ο παραγωγός δεν θα την επαναλάβει και οι ηθοποιοί θα μείνουν χωρίς δουλειά!

Επίσης ζητούμε τη διόρθωση διάφορων μικρών και αναχρονιστικών διατάξεων που δεν συνάδουν με τις τρέχουσες πρακτικές της αγοράς, και που επιβεβαιώνουν ότι το ΣΕΗ και η Διοίκησή του δεν έχουν ως βασικό μέλημα την δημιουργία μιας λειτουργικής και εφαρμόσιμης συλλογικής σύμβασης που να αφορά το Θέατρο του Σήμερα!

Επιγραμματικά:

το ΣΕΗ δεν δέχεται την πρόθεσή μας να χορηγούμε εφάπαξ επίδομα ανήλικων παιδιών!

Το ΣΕΗ δεν δέχεται για τις παραστάσεις με μικρή διάρκεια (έως 3 εβδομάδες) την εξαίρεση από το τρίμηνη σύμβαση

Το ΣΕΗ δεν δέχεται να διευθετήσει την αποζημίωση της επιστροφής όταν ο ηθοποιός δεν διανυκτερεύει και επιστρέφει στην έδρα του.

ΤΕΛΟΣ, Η ΠΕΘ ΖΗΤΗΣΕ:

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 100 ΘΕΣΕΩΝ (ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΚΕ ΓΙΑΤΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ)

ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΗ ΑΠΑΝΤΑ:

«ΔΕΝ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ, ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΘΕΑΤΡΑ»

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΕΗ ΤΟΥ 2025!!!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΟ ΣΕΗ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΟΤΙ:

Η Συλλογική σύμβαση εργασίας να είναι υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο!

Η ΠΕΘ δεν προτίθεται να τηρεί κανόνες που δεν τηρούνται στον ανταγωνισμό!

Συμπέρασμα:

Το ΣΕΗ, ενώ έχει στα χέρια του μια λειτουργικότατη για τους Ηθοποιούς σύμβαση με τις αμοιβές που θέλει, με τις συνθήκες που θέλει, με τα εκτός έδρας που θέλει, δεν μας εξασφαλίζει και δεν μας προστατεύει με αυτά που εν τέλει διασφαλίζουν ΕΡΓΑΣΙΑ στα ΘΕΑΤΡΑ και διαδίδει ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΑ ΨΕΜΑΤΑ κάνοντας ΛΑΪΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙ ΕΤΩΝ ΖΗΤΑΕΙ ΤΟ ΣΕΗ!

ΤΕΛΟΣ: Η ανακοίνωσή του ανατρέπει μια μακροχρόνια και εμπεδωμένη συνδικαλιστική αρετή: τη στάθμιση των συνεπειών του χρόνου της απεργίας. Ποτέ «το ΣΕΗ των Ηθοποιών» δεν απήργησε στις 27 Δεκεμβρίου. Ποτέ δεν απήργησε στις γιορτές. Από σεβασμό κατ’αρχάς στο θεατρικό κοινό.

Η ΠΕΘ αδιαφορεί για τις «φωτογραφίες», τα κούφια παράσημα και τα κομματικά εύσημα.

Θα επανέλθει στο διάλογο όταν επανέλθει η λογική και πάψουν οι συκοφαντίες.

Όποιος επιθυμεί να πληροφορηθεί αναλυτικά το προτεινόμενο από εμάς κείμενο της Συλλογικής Σύμβασης, μπορεί να το ζητήσει στο info@peth.gr

Το ΔΣ της ΠΕΘ: Μάρκος Τάγαρης, Γιώργος Λυκιαρδόπουλος, Αιμιλία Υψηλάντη, Γιώργος Βάλαρης, Βανέσα Αδάμ, Τάσος Ιορδανίδης, Χρήστος Τριπόδης

Παράλληλα σε Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου καλεί το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ).

Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο απαντά και σε όσα διαδίδουν οι εργοδότες: «Οι διαπραγματεύσεις του ΣΕΗ γίνονταν από την πρώτη στιγμή με τις Ενώσεις και όχι με τον κάθε ξεχωριστό εργοδότη. Και από τη μεριά του ΣΕΗ ήταν σαφές από την αρχή ότι τη Σύμβαση τη διαπραγματευόμαστε με τις Ενώσεις, με τις οποίες και συζητήσαμε και καταλήξαμε στο περιεχόμενο, ακριβώς επειδή στόχος του Σωματείου είναι να πετύχει μια κλαδική Σύμβαση που θα ισχύει όπου κι αν εργαζόμαστε.

Τα νομικά επιχειρήματα που επικαλείται η ΕΝΘΕΠΑ ως Ένωση δεν ευσταθούν. Μια χαρά μπορεί να υπογράψει και να δεσμεύσει τα μέλη της ώστε να εφαρμόζουν τη Σύμβαση από την επόμενη μέρα της υπογραφής.

Οι συγκεκριμένοι εργοδότες που θέλουν να υπογράψουν – όπως λένε – αποτελούν μια μικρή μερίδα της Ένωσης. Αναρωτιόμαστε για ποιον λόγο οι ανακοινώσεις της ΕΝΘΕΠΑ υπογράφονται από το ΔΣ της και όχι από μεμονωμένους εργοδότες (όπως στην περίπτωση της Σύμβασης).

Είναι φανερό ότι οι εργοδότες, όταν έχουν απέναντί τους έναν οργανωμένο κλάδο, τότε εκπροσωπούνται ενιαία από την ένωσή τους, ενώ όταν είναι να υπογράψουν Σύμβαση, ξαφνικά υπάρχει κόλλημα.

Περιμένουμε λοιπόν όποια μέρα θέλει η ΕΝΘΕΠΑ να φέρει τη Σύμβαση με τη σφραγίδα της και την υποσημείωση ότι αφορά όλα της τα μέλη, και όχι 4 εργοδότες, όπως έκανε πριν την απεργία.

Ταυτόχρονα, δεν μπορεί να μας διαφύγει πως τα μέλη της Ένωσης στηρίζονται με εκατομμύρια από τις κρατικές επιδοτήσεις τόσα χρόνια, ενώ την ίδια στιγμή εκμεταλλεύονται τους ηθοποιούς με απλήρωτες και εξαντλητικές πρόβες, με άθλια συμφωνητικά που δεν διασφαλίζουν τους εργαζόμενους για το παραμικρό, και με παραστάσεις που ανεβοκατεβάζουν όποτε θέλουν.

Να θυμίσουμε ότι ποτέ δεν υπογράφηκε Σύμβαση, αλλά υποσχετικό, το οποίο θα εφάρμοζαν και οι ίδιοι μόνο αν γινόταν υποχρεωτική, μαζεύοντας το 50%+1 των παραγωγών (συμπεριλαμβανομένων και των μικρών ΑΜΚΕ). Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ πράξη. Σε αυτό αποσκοπούν και με την τωρινή τους στάση, καθώς η Σύμβαση που λένε πως θα υπογράψουν κάποιοι λίγοι εργοδότες δεν είναι Συλλογική Σύμβαση αλλά πλαίσιο, όπως το ονομάζουν, με σημείωση εφαρμογής το τέλος του 2026. Πρακτικά αποδεικνύεται ότι δεν θέλουν να υπογράψουν και να εφαρμόσουν τα δίκαια αιτήματά μας!».