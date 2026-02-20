Απεργούν σήμερα ηθοποιοί, τεχνικοί, μουσικοί, και εργαζόμενοι στα θέατρα, διεκδικώντας την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

«Συνεχίζουμε τις πολύμορφες κινητοποιήσεις μας μέχρι την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στο θέατρο. Για να μην υπάρξουν άλλες γενιές ηθοποιών που δε θα ξέρουν τι είναι συλλογική σύμβαση εργασίας», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα πραγματοποιηθεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 19:30 στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου.

Με αφορμή τη σημερινή απεργία του ΣΕΗ η Πανελλήνια Ένωση Θεάτρου (ΠΕΘ) δημοσιεύει στα Μέσα Ενημέρωσης την παρακάτω επιστολή, με την οποία ξεκαθαρίζει ποιος πραγματικά στέκεται εμπόδιο στην υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης των Ελλήνων ηθοποιών.

Η Πανελλήνια Ένωση Θεάτρου (ΠΕΘ) καλεί το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

– Να γνωστοποιήσει στους Ηθοποιούς την συμφωνία στην οποία έχουμε καταλήξει. Διακινεί, σκοπίμως, σχέδιο συλλογικής σύμβασης στο οποίο δεν έχουν ενσωματωθεί οι τελικές μας συμφωνίες.

– Να εξασφαλίσει την συνυπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης από τουλάχιστον την ΕΝΘΕΠΑ, ώστε η Συλλογική Σύμβαση να κηρυχθεί υποχρεωτική για όλους, δεδομένου ότι με μόνη την ΠΕΘ δεν ικανοποιούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις του νόμου.

– Να αποβάλει την διγλωσσία του, την οποία εκδηλώνει συστηματικά τόσο προς εμάς όσο και προς τους Ηθοποιούς. Συμφωνεί και υπαναχωρεί, αλλάζει θέσεις, παραπλανά ως προς το περιεχόμενο του μεταξύ μας διαλόγου και, ενώ φέρει ακέραια την ευθύνη για το εξακολουθητικό ναυάγιο της υπογραφής συλλογικής σύμβασης, επιδίδεται σε καταγγελίες και εξοργιστική παραπληροφόρηση. ΄

Ξεκαθαρίζουμε

– Η ΠΕΘ δεν θα γίνει «εργαλείο» στις μεθοδεύσεις της Διοίκησης του ΣΕΗ ούτε θα «ξεπλύνει» τις απανωτές στρεψοδικίες, τις αστοχίες της και τις μικροπολιτικές της σκοπιμότητες. Διεκδικούμε σταθερό έδαφος συνεργασίας.

– Η Διοίκηση του ΣΕΗ δεν είναι το «Θέατρο». Δεν την αναγνωρίζουμε. Το «Θέατρο» είναι,βεβαίως, των Ηθοποιών αλλά είναι Και του ρεπερτορίου του, Και των συντελεστών του,Και των παραγωγών του, Και του κοινού και πολλών άλλων. Αυτή η, ευτελής, «ιδιοκτησία» πρέπει πλέον να απαντηθεί.

– Η Διοίκηση του ΣΕΗ καταχράται την καθημερινή αγωνία των Ηθοποιών, την οποία προφανώς δεν εκφράζει παρά μόνο στα λόγια – άλλωστε το μεγαλύτερο μέρος των Ηθοποιών δεν μετέχει στις διαδικασίες του – και σφετερίζεται την αγωνιστική παράδοση του χώρου

– Η Διοίκηση του ΣΕΗ δεν διστάζει, σε μία ερασιτεχνικότατη προσπάθεια να πολιτικολογήσει, να υπαινιχθεί ταύτιση της «ανάλγητης εργοδοσίας» με τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Την πληροφορούμε, ότι τα «μαγαζιά» μας κερδοφορούν στην ειρήνη και στην ευημερία της κοινωνίας, άρα εξ’ορισμού είμαστε απέναντι στην φτωχοποίηση του καθημερινού ανθρώπου, ακριβώς γιατί η ψυχαγωγία θυσιάζεται μπροστά τις καθημερινές υλικές ανάγκες.

– Δώσαμε στην Διοίκηση του ΣΕΗ ακόμα και τη δυνατότητα ενός εξαμήνου να ωριμάσει το διάλογό της με την ΕΝΘΕΠΑ, ώστε να έχουμε σύμβαση με καθολική ισχύ. Η απάντησή της ήταν οι απεργίες.

ΤΕΛΙΚΩΣ

Αν οι αστοχίες είναι, ως ένα σημείο, συγχωρητέες, αν η παραπληροφόρηση και οι μεγαλοστομίες είναι ανεκτές «συνδικαλιστική αδεία», ΩΣ ΕΔΩ. Καμία εμπιστοσύνη στη Διοίκηση του ΣΕΗ. Δεν είναι σε θέση να μας εκβιάσει. Και είμαστε σε θέση να απορροφήσουμε τις απεργίες, που υφαρπάζει παραπλανώντας τους Ηθοποιούς.

ΑΣ ΜΑΘΟΥΝ ΟΜΩΣ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ , ότι από τις 7 Ιανουαρίου του 2025, έναν ολόκληρο χρόνο πριν, τόσο η ΠΕΘ όσο και η ΕΝΘΕΠΑ σε κοινή συνεδρίαση με την Διοίκηση του ΣΕΗ, ΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ στους Ηθοποιούς αλλά η Διοίκηση του ΣΕΗ έκανε τα πάντα για να ματαιώσει την υπογραφή της. Είχαμε κάποιες αμφιβολίες για τα κίνητρα. Τώρα πλέον γνωρίζουμε με βεβαιότητα, ότι η Διοίκηση του ΣΕΗ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.

Από την άλλη, το ΣΕΗ καταγγέλλει τους παραγωγούς για προσπάθεια υπονόμευσης του αγώνα τους και υποστηρίζει ότι οι προτάσεις της εργοδοσίας αποτελούν «κούφια υποσχετικά» και όχι μια πραγματική κλαδική σύμβαση που προστατεύει τους ηθοποιούς.

Η ανακοίνωση του ΣΕΗ

Στις 20 του μήνα οι ηθοποιοί απεργούμε ξανά. Μαζί με τους μουσικούς, τους τεχνικούς και όλους τους εργαζόμενους στα θέατρα.

Απεργούμε γιατί ζητάμε τα αυτονόητα. Την υπογραφή μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας που να εξασφαλίζει τα εργασιακά μας δικαιώματα.

-Πληρωμένες και ασφαλισμένες πρόβες

-Εξασφαλισμένη διάρκεια εργασίας

-Καλοκαιρινές περιοδείες με όρους που δε θα εξαντλούν εμάς τους εργαζόμενους.

Για όλους αυτούς τους λόγους τα ποσοστά της απεργίας μας ήδη ξεπερνούν το 75%.

Γιατί όλοι οι εργαζόμενοι ηθοποιοί έχουμε την ανάγκη να ζούμε από τη δουλειά μας και να μπορούμε να ασκούμε την τέχνη μας.

Όλοι έχουμε την ανάγκη να εργαζόμαστε με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα . Γι αυτό θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση εργασίας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους και το κοινό μας να δώσουν το παρόν στην απεργιακή μας συγκέντρωση, την Παρασκευή 20/02, τελευταία Παρασκευή της Αποκριάς στις 19.30, Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου.

Με ζεστό κρασί θα μας συμπαρασταθεί το σωματείο επισιτισμού τουρισμού.

Μαζί μας τραγουδούν και διεκδικούν οι Dalkance!

Ο Κωνσταντίνος Μπιμπής ο Γρηγόρης Ελευθέριου, ο Κωνσταντίνος Τσιμπουκης και ο Γιάννης Βουτσινάς θα είναι μαζί μας σε μια απολαυστική απεργιακή συγκέντρωση.

Όλοι στις 20/02 στις 19.30 Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου

Συνεχίζουμε μέχρι την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας

Γιατί το θέατρο είμαστε εμείς

Ενδεικτικά απεργούν:

Θέατρο Παλλάς (Λόλα)

Θέατρο Ήβη (Νίκος Ξυλούρης-ο αρχάγγελος της Κρήτης)

Θέατρο Ακροπόλ (ο αγαπητικός της βοσκοπούλας)

Θέατρο Αθηνών (Cancel)

Σύγχρονο Θεάτρο (Το τρίτο στεφάνι)

Θέατρο Γκλόρια (Σεσουάρ για δολοφόνους)

Θέατρο Λαμπέτη (Η ληστεία της συμφοράς)

Θέατρο Λαμπέτη (Το Κύμα)

Θέατρο Δημήτρης Χόρν (Μάρτυρας Κατηγορίας)

Θέατρο Κνωσσός (ο Εχθρός του λαού)

Ελληνικός Κόσμος -ΘΕΑΤΡΟΝ (Ούτε μπρος ούτε πίσω)

Ελληνικός Κόσμος – ΘΕΑΤΡΟΝ (Το μεγάλο μας τσίρκο)

Θέατρο Εμπορικόν (το ΚΕΙΚ)

Αμφιθέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου (Γιοι και Κόρες)

Θέατρο Αλκυονίς (Ταρτούφος)

Θέατρο Κιβωτός (Η κουζίνα)

Θέατρο Θησείον (ΤΑ χρόνια της Αννί Ερνώ)

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Το καπλάνι της βριτρίνας)

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (CLEANSED)

Θέατρο Σημείο (Αστερόσκονη)

Θέατρο Αλάμπρα (Φλαντρώ)

Θέατρο Τέχνης (ο κος Βρομύλος)

Απο Μηχανής Θέατρο (Ροδαφ’νον)

Θέατρο Προσκήνιο (Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν)

Θέατρο Χώρα (Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα)

Θέατρο Αθηνά (Το όνομα)

Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης (Όλα λάθος)

Θέατρο Πορεία (Ο κουρέας της Σεβίλλης)

Θέατρο Πορεία (Ηλέκτρα εντός)

Θέατρο Radiocity (Το ακρωτήρι)

Θέατρο Βεάκη (Βαρώνος Μινχαουζεν)

Θέατρο Βεάκη (Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της)

Θέατρο του Νέου Κόσμου (Αφηγήτρια ταινιών)

Θέατρο Αριστοτέλειον (Δον Ζουάν)

Αμφι-Θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου (Γιοι και Κόρες)

Θέατρο Γκλόρια (Σεσουάρ για δολοφόνους)

Θέατρο Πειραιώς 131 (Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις)

Θέατρο Νέος Ακάδημος (Η φάλαινα)

Θέατρο Ανεσις (Τζονι Μπλε)

Θέατρο Ανεσις (Οι βλαβερές συνέπειες του γάμου)

Θέατρο Μουσούρη (Η συνάντηση)

Θέατρο Ψυρρή (Ας περιμένουν οι γυναίκες)

Θέατρο Ιλίσια – Βολανάκης (Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου)

και ενδεικτικά απεργούν σε συμπαράσταση :

Θέατρο Τζένη Καρέζη (Εντα)

Δημοτικό θέατρο Πειραιά (Ιβάνοφ)

Θέατρο Μπέλλος («Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» Σεξ – Βία – Εξουσία – Πίστη – Αγάπη)

Θέατρο Επι Κολωνώ (Linda)

Θέατρο Σταθμός (Απόντες)

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Κρότος)

Θέατρο Noūs – Black Box (Δεσποινίς Μαργαρίτα του Ρ. Ατάιντε – Θεατρική Ομάδα Κωφών “Τρελά Χρώματα”)

Θέατρο Φούρνος (Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι)

Θέατρο Arroyo (Nina Simone – 4 οκτάβες Ελευθερίας)

Θέατρο Δίπυλον (1984 – George Orwell – ΑΘΗΝΑ)