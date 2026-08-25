Βαρύ πένθος προκαλεί στον παγκόσμιο καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση της απώλειας της Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε ο ανιψιός της μέσα από σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βυθίζοντας στη θλίψη εκατομμύρια θαυμαστές της σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Αν και η οικογένειά της δεν προέβη σε λεπτομερείς ανακοινώσεις σχετικά με τα ακριβή αίτια του θανάτου της, ήταν γνωστό πως η κορυφαία δημιουργός αντιμετώπιζε ορισμένα προβλήματα υγείας κατά το τελευταίο διάστημα.

Μάλιστα, πριν από λίγες εβδομάδες, η ίδια είχε αναγκαστεί να ακυρώσει την παρουσία της στα εγκαίνια μιας νέας θεματικής διαδρομής στο πάρκο Dollywood.

Dolly Parton, Country Music Legend, Dies at 80, Just 4 Days After Saying, ‘I Still Have so Many Things I Want to Achieve’ https://t.co/tl2fQGlVsx — People (@people) August 25, 2026

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της προς το κοινό, η Πάρτον είχε εξηγήσει με ειλικρίνεια πως οι θεράποντες ιατροί της είχαν συστήσει αποχή από τις μετακινήσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αντιμετώπιζε επεισόδια ζάλης και συμπτώματα αφυδάτωσης που απαιτούσαν προσεκτική διαχείριση και ξεκούραση.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την ομάδα της, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παράλληλα, η οικογένεια προτρέπει τους φίλους και τους θαυμαστές της να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη της μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της προσωπικής της ιστοσελίδας, ενώ αντί στεφάνων ζητείται η ενίσχυση του φιλανθρωπικού της ιδρύματος Imagination Library, το οποίο στήριξε με αφοσίωση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.

Με μια μυθική καριέρα που απλώθηκε σε έξι δεκαετίες, η Πάρτον κυκλοφόρησε 50 στούντιο άλμπουμ, κέρδισε 11 βραβεία Grammy και καθιερώθηκε ως μια σπουδαία τραγουδοποιός, ηθοποιός, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος.

Γεννημένη σε μια φτωχή οικογένεια 12 παιδιών στα Αππαλάχια Όρη του Τενεσί, ήρθε σε επαφή με τη μουσική μέσα από την εκκλησία και το τοπικό ραδιόφωνο. Την επομένη της αποφοίτησής της από το λύκειο το 1964, μετακόμισε στο Νάσβιλ, όπου η μεγάλη ευκαιρία παρουσιάστηκε το 1967 με τη συμμετοχή της στη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή του Porter Wagoner.

Η δεκαετία του 1970 σφράγισε την καθιέρωσή της ως δημιουργική δύναμη. Το 1973 έγραψε και κυκλοφόρησε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως το «Jolene» και το «I Will Always Love You».

Η συνθετική της δεινότητα συνδυάστηκε με μια απίστευτη επιχειρηματική διορατικότητα. Όταν το 1992 η Whitney Houston διασκεύασε το «I Will Always Love You» για την ταινία The Bodyguard, το τραγούδι γνώρισε σαρωτική παγκόσμια επιτυχία, καθιστώντας την Πάρτον μία από τις πιο κερδοφόρες τραγουδοποιούς στην ιστορία της μουσικής, με περισσότερα από 3.000 τραγούδια στο ενεργητικό της.

Πέρα από τη μουσική, σημείωσε σπουδαία πορεία στην υποκριτική με ταινίες όπως το 9 to 5 το 1980, ενώ το ομώνυμο τραγούδι της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Παράλληλα, εξελίχθηκε σε οραματίστρια επιχειρηματία εγκαινιάζοντας το 1986 το θεματικό πάρκο Dollywood στο Τενεσί. Με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια άλμπουμ, 11 βραβεία Grammy και την ένταξή της στο Rock and Roll Hall of Fame το 2022, αναδείχθηκε ως η εμπορικότερη γυναίκα καλλιτέχνης στην ιστορία της κάντρι.

Η κληρονομιά της συμπληρώνεται από ένα ανεκτίμητο φιλανθρωπικό έργο. Μέσω του οργανισμού Imagination Library διένειμε διακοσίους και πλέον εκατομμύρια δωρεάν τίτλους βιβλίων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας παγκοσμίως, ενώ η γενναιόδωρη οικονομική της ενίσχυση στην ιατρική έρευνα το 2020 συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του εμβολίου της Moderna κατά του COVID-19.

Έζησε σχεδόν έξι δεκαετίες δίπλα στον αγαπημένο της σύζυγο, Carl Dean, μέχρι τον θάνατό του το 2025.