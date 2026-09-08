Στις ουαλικές ρίζες της επιστρέφει η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς μέσα από το πρώτο τρέιλερ της νέας σειράς του AMC+, «Kill Jackie». Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο νέο θρίλερ δράσης το οποίο βασίζεται στο μυθιστόρημα «The Price You Pay» του Έινταν Τρούεν υιοθετώντας για πρώτη φορά στην οθόνη τη φυσική της προφορά από το Σουόνσι.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η ηθοποιός υποδύεται την Jackie Price, μια γοητευτική γυναίκα που παρουσιάζεται ως έμπορος τέχνης καθώς προσπαθεί να αφήσει πίσω το παρελθόν της ως διακινήτρια ναρκωτικών. Όμως η τύχη της την εγκαταλείπει όταν μαθαίνει ότι οι «Seven Demons», μια ομάδα πληρωμένων δολοφόνων, έχουν αναλάβει να τη σκοτώσουν.

Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη της παραγωγής: «θεωρώντας ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται κάποιος από το παρελθόν της, η Jackie επιστρατεύει ξανά τα παλιά της ένστικτα και καταστρώνει ένα παράτολμο και επικίνδυνο σχέδιο: να εξοντώσει τους «Demons έναν προς έναν προτού τη σκοτώσουν εκείνοι.

Σύντομα, όμως, συνειδητοποιεί ότι οι δικοί της «δαίμονες» είναι πολύ πιο τρομακτικοί από τους αδίστακτους δολοφόνους που την καταδιώκουν και ότι τα θαμμένα μυστικά της την οδηγούν πολύ πιο κοντά στις ρίζες της, με απρόσμενες συνέπειες».

Στο πλευρό της πρωταγωνίστριας συμμετέχει ένα πολυπληθές καστ, μεταξύ των οποίων οι Ντάνιελ Ινγκς, Σιντσέ Μπάμπετ Κνούντσεν, Όσκαρ Χαενάδα, Χάτι Χουκ, Ντάρσι Σο, Ραφ Λο, Έντσο Τσιλέντι, Μπιλ Πάτερσον και Ρον Πέρλμαν.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη γενέτειρά της, το Σουόνσι, καθώς και σε Μπιλμπάο, Λισσαβώνα και Λονδίνο.

Η σειρά αποτελείται από οκτώ επεισόδια και δημιουργήθηκε από τους Κόνορ Κιν, Τομ Μπάτεργουορθ, Πίτερ Λόσον και Ντέιμον Τόμας.

Βασικός σκηνοθέτης είναι ο Ντέιμον Τόμας, ενώ ο Μπάτεργουορθ έχει το ρόλο του σεναριογράφου και showrunner.

Το «Kill Jackie» είναι μια συν-παραγωγή των Fremantle και Steel Springs Pictures. Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στη μικρή οθόνη στις 2 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ