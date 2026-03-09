Το 1880, η Κατερινέτα δραπετεύει από το σπίτι και στο πανηγύρι της Παναγιάς φλερτάρει με τον Περσέα, αλλά τη διεκδικεί και ο Γιάννης, μέχρι που οι δύο άντρες έρχονται στα χέρια. Εκεί, ο Δρακούλης γνωρίζει τη Λένη Γαλανού, γεγονός που αλλάζει τη ζωή τους. Ο Περσέας και η Κατερινέτα παντρεύονται κρυφά, προκαλώντας το μίσος και την αντίθεση των γονέων τους, ενώ η Λένη εκφράζει τον έρωτά της για τον Δρακούλη και προσπαθεί να κερδίσει την καρδιά του με τη βοήθεια της μητέρας της. Παράλληλα, ο Εμίλ Γκρόμαν φτάνει στη Σέριφο υπόσχοντας ανάπτυξη και εμπλέκει τον Δρακούλη στα σχέδιά του…

Το συναρπαστικό ταξίδι στη Σέριφο των αρχών του 20ού αιώνα συνεχίζεται μέσα από τα νέα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο», που μεταδίδονται από Δευτέρα 9 έως Τετάρτη 11 Μαρτίου, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Δευτέρα 9 Μαρτίου, στις 22:00

Επεισόδιο 4ο: Ένα χρόνο πριν, στα 1880. Ο Δρακούλης δεν καταφέρνει να πείσει τον Ζαννή Κονόμο (Στράτος Τζώρτζογλου) να δώσει τα κτήματά του στον Εμίλ Γκρόμαν. Η Μαρίκα (Μαρία Γεωργιάδου) κλειδώνει την Κατερινέτα στο σπίτι για να μην πάει στο πανηγύρι της Παναγιάς τον Δεκαπενταύγουστο, αλλά εκείνη το σκάει. Εκεί φλερτάρει με τον Περσέα (πατέρας, Κων/νος Πλεμμένος), αλλά τη διεκδικεί και ο Γιάννης (Σταύρος Σβήγκος), μέχρι που οι δύο άντρες έρχονται στα χέρια. Στο ίδιο πανηγύρι γνωρίζονται ο Δρακούλης με τη Λένη Γαλανού και οι ζωές τους αλλάζουν για πάντα. Ο Περσέας (πατέρα, Κων/νος Πλεμμένος) ανακοινώνει στη μητέρα του, Μαρία Κονόμου (Μαριάννα Πολυχρονίδη) ότι θα παντρευτεί την Κατερινέτα. Όταν όμως πηγαίνει σπίτι της, ζητώντας από τη Μαρίκα να τη δει, τον περιμένει μια άσχημη έκπληξη…

Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 22:00

Επεισόδιο 5ο: Στο 1880… Ο Εμίλ Γκρόμαν φτάνει στη Σέριφο και υπόσχεται «ανάπτυξη», ενώ βάζει τον Δρακούλη να μαζέψει χωράφια. Ο Δρακούλης κλείνει προξενιό με τον Γαλανό (Νίκος Βερλέκης), νομίζοντας ότι παίρνει τη Λένη. Ο Περσέας (πατέρας, Κων/νος Πλεμμένος), συγκρούεται άγρια με τον Ζαννή και τον Γιάννη για την Κατερινέτα, η Μαρίκα την κλειδώνει, αλλά ο Διαμαντής (Κώστας Ανταλόπουλος) επαναστατεί για πρώτη φορά και βοηθά την κόρη του να δραπετεύσει. Ο Περσέας κανονίζει μυστικό γάμο με τον ηγούμενο λέγοντας πως η Κατερινέτα είναι ήδη «γυναίκα του», τη βρίσκει κρυμμένη στη βάρκα του πατέρα της και περνούν τη νύχτα ξάγρυπνοι, αγκαλιά, περιμένοντας το χάραμα για να φύγουν για τον Ταξιάρχη…

Τετάρτη 11 Μαρτίου, στις 22:00

Επεισόδιο 6ο: Αύγουστος 1880. Η Λένη (Γεωργία Συφιανού) εξομολογείται στην Ταξιαρχούλα (Ελεάνα Καυκαλά) τον έρωτά της για τον Δρακούλη. Η Κατερινέτα με τον αγαπημένο της Περσέα (πατέρας, Κων/νος Πλεμμένος), παντρεύονται κρυφά στο μοναστήρι, προκαλώντας ένα δυστύχημα που πυροδοτεί το μίσος του Ζαννή Κονόμου για την Κατερινέτα και τον γιο του. Η μάνα της Κατερινέτας, επίσης, δεν δέχεται τον γάμο κι έτσι ο μόνος που τους στηρίζει είναι ο μικρότερος αδερφός, Μανώλης Κονόμος. Η μάνα της Λένης συμβουλεύει την κόρη της τι να κάνει, για να αναγκαστεί ο πατέρας της να ματαιώσει το προξενιό του Δρακούλη με την Ταξιαρχούλα και να του δώσει τη Λένη…

Με φόντο την ιστορική απεργία των μεταλλωρύχων του 1916, η σειρά αφηγείται έναν μεγάλο έρωτα που γεννιέται μέσα σε μια περίοδο κοινωνικών συγκρούσεων.

Η σειρά βασίζεται στα βιβλία της Μαίρης Κόντζογλου «Από ήλιο σε ήλιο. Αποσπερίτης» και «Από ήλιο σε ήλιο. Ανέσπερος», ενώ το τηλεοπτικό σενάριο υπογράφει η Μαρία Γεωργιάδου. Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας βρίσκονται ο Βασίλης Τσελεμέγκος και ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος.

Η ιστορία…

Ο Περσέας είναι γιος ενός μεταλλωρύχου που σκοτώθηκε στις στοές των μεταλλείων και της Κατερινέτας, μιας δυνατής αλλά και ευαίσθητης γυναίκας, που αψήφησε τα κοινωνικά «πρέπει» της εποχής και μεγάλωσε τον γιο της μαθαίνοντάς τον να στέκεται με αξιοπρέπεια. Από νεαρή ηλικία, αναγκάζεται να ακολουθήσει τον δρόμο του πατέρα του, δουλεύοντας «από ήλιο σε ήλιο», από το χάραμα μέχρι το δειλινό, για να επιβιώσει στο άγονο νησί.

Μέσα στις σκληρές συνθήκες των στοών και τον καθημερινό κίνδυνο, γεννιέται ο έρωτάς του με την Ανδρομέδα, την κόρη του μεγαλύτερου αντιπάλου του. Ένας έρωτας που δοκιμάζεται από κοινωνικές αντιθέσεις, αλλά παραμένει ζωντανός. Μαζί ονειρεύονται ένα πιο δίκαιο αύριο και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Καθώς η ένταση κορυφώνεται και η απεργία οδηγείται σε σύγκρουση, ο Περσέας, η Ανδρομέδα και η Κατερινέτα βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, σε μια ιστορία όπου ο προσωπικός αγώνας συναντά τη συλλογική διεκδίκηση.

Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Κίμων Κουρής, Αλεξάνδρα Κολαΐτη, Αλέκος Συσσοβίτης, Μιχάλης Αεράκης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Ελεάνα Καυκαλά, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Σταύρος Σβήγκος, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Στράτος Τζώρτζογλου, Μαρθήλια Σβάρνα κ.ά.

Οι κεντρικοί ήρωες της σειράς…

ΚΑΤΕΡΙΝΕΤΑ (ΝΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)

Μια όμορφη γυναίκα, γεννημένη στη Σέριφο από γονείς που θεωρούνταν «ξένοι», μεγαλώνει με το στίγμα της διαφορετικής, μέσα σε φτώχεια και εντάσεις. Έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον πατέρα της, που από πραματευτής γίνεται ψαράς στο νησί, αρνούμενος να εργαστεί στα μεταλλεία. Η Κατερινέτα ερωτεύεται τον Περσέα Κονόμο, γιο εύπορης οικογένειας. Παρά την αντίδραση του πατέρα του, εκείνος την κλέβει και την παντρεύεται. Η ζωή τους είναι σκληρή. Ο Περσέας δουλεύει στα μεταλλεία και, την ημέρα που εκείνη γεννά τον γιο τους, μια στοά καταρρέει και τον σκοτώνει. Μόνη πια, μεγαλώνει τον μικρό Περσέα με αξιοπρέπεια και πείσμα. Δεν ξεχνά την αδικία που στέρησε τη ζωή του άντρα της και, όταν έρθει η ώρα, στέκεται στο πλευρό του γιου της διεκδικώντας δικαιοσύνη για τους εργάτες. Με τα χρόνια, τα αισθήματά της για τον Μανώλη, τον αδελφό του συζύγου της, εξελίσσονται σε έναν αμοιβαίο αλλά απαγορευμένο έρωτα. Για να διεκδικήσει την προσωπική της ευτυχία, θα χρειαστεί να συγκρουστεί με τις βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις του τόπου της, που θέλουν τη γυναίκα σιωπηλή και υποταγμένη.

ΠΕΡΣΕΑΣ (ΑΝΤΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΕΤΑΣ) (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ)

Αγαπημένος γιος της Μαρίας Κονόμου, ο Περσέας ξεχωρίζει από τα εννιά παιδιά της για την ομορφιά και τον ευαίσθητο χαρακτήρα του. Μεγαλώνει με σχετική άνεση και αρχές, τιμά τον πατέρα του χωρίς όμως να τον υπακούει τυφλά. Όταν ερωτεύεται την Κατερινέτα, το ανακοινώνει με θάρρος, παρά την κάθετη αντίθεση του πατριάρχη, που θέλει να ορίσει ο ίδιος τον γάμο του. Ο Περσέας δεν υποχωρεί. Την κλέβει και την παντρεύεται στο μοναστήρι του Ταξιάρχη, προστατεύοντας την τιμή της. Η σύγκρουση με την οικογένειά του είναι σφοδρή· μέσα στην ένταση, η μητέρα του, Μαρία Κονόμου, χτυπά το κεφάλι της στο τζάκι και μένει στον τόπο, κι εκείνος φεύγει διωγμένος. Μαζί με την Κατερινέτα καταλήγουν στα κελιά του Μεγάλου Λιβαδιού στη Σέριφος, όπου πιάνει δουλειά στα μεταλλεία. Αγαπά βαθιά τη γυναίκα του, αποφασίζει μαζί της για όλα και περιμένει με χαρά το παιδί τους. Είναι αγαπητός στο νησί, χωρίς να γνωρίζει πως ένας κρυφός εχθρός, ο ζηλόφθονος Γιάννης, υπονομεύει σιωπηλά την ευτυχία του. Έναν χρόνο αργότερα, ο Περσέας θα χάσει τη ζωή του στη στοά, αφήνοντας πίσω του μια αγάπη που δεν πρόλαβε να ζήσει.

ΜΑΝΩΛΗΣ (ΜΙΚΡΟΣ ΑΔΕΡΦΟΣ ΠΕΡΣΕΑ) (ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΡΗΣ)

Ο Μανώλης Κονόμος, ο μικρότερος γιος της οικογένειας και έναν χρόνο πιο μικρός από τον Περσέα, του μοιάζει στον χαρακτήρα και τον θαυμάζει βαθιά. Καλοπροαίρετος, δίκαιος και θαρραλέος, δεν ενδιαφέρεται για την πατρική περιουσία ούτε υπακούει τυφλά στον πατέρα του. Είναι ο μόνος που στηρίζει ανοιχτά τον Περσέα στον γάμο του με την Κατερινέτα και γι’ αυτό έρχεται σε ρήξη με την οικογένεια. Μετά τον θάνατο του αδελφού του, στέκεται στο πλευρό της Κατερινέτας και του παιδιού της, φιλοξενώντας τους στο κελί που του άφησε ο νονός του στην Κάτω Χώρα, στη Σέριφος. Μέσα από την καθημερινή τους συνύπαρξη γεννιέται ένας βαθύς, αμοιβαίος αλλά απαγορευμένος έρωτας, που για χρόνια μένει κρυφός και ανεκπλήρωτος. Προσπαθώντας να ξεφύγει, ο Μανώλης παντρεύεται κρυφά την Άννα και σχεδιάζει να φύγει για τη Σίφνος, ελπίζοντας να αφήσει πίσω του το παρελθόν. Όμως τα αισθήματα που τον δένουν με την Κατερινέτα αποδεικνύονται πιο δυνατά, και όταν η αλήθεια αποκαλύπτεται, όλα ανατρέπονται. Ο Μανώλης κάποια στιγμή θα δουλέψει στα μεταλλεία και θα παίξει σημαντικό ρόλο στο να συνειδητοποιήσουν οι μεταλλωρύχοι την εκμετάλλευση και την κοροϊδία που υφίστανται…

ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ (ΑΛΕΚΟΣ ΣΥΣΣΟΒΙΤΗΣ)

Το «μικρό αφεντικό» του νησιού, το δεξί χέρι του ιδιοκτήτη των μεταλλείων Εμίλ Γκρόμαν. Ξεκίνησε ως διερμηνέας, όταν ο Γκρόμαν ανέλαβε τα Μεταλλεία Σερίφου από το Λαύριο, όμως γρήγορα είδε την ευκαιρία να ανέβει. Έγινε ο άνθρωπος που θα έκανε τα πάντα για να εξυπηρετήσει τον εργοδότη του –να κολακεύσει, να συκοφαντήσει, να πιέσει και να εκμεταλλευτεί– ελπίζοντας πως κάποτε θα ανταμειφθεί με δύναμη και μερίδιο στην επιχείρηση. Η αναγνώριση όμως δεν έρχεται ποτέ. Ο Γκρόμαν τον κρατά από ανάγκη αλλά με καχυποψία, ενώ ο γιος του, Γκέοργκ Γκρόμαν, επιχειρεί να τον παραγκωνίσει, μειώνοντας σταδιακά τη θέση και την επιρροή του. Τυφλωμένος από φιλοδοξία, αδιαφορεί ακόμη και για τα αισθήματα της κόρης του, αρκεί να εξασφαλίσει έναν συμφέροντα γάμο με τον Γκέοργκ. Μοναδική του αδυναμία ο έρωτάς του για τη Λένη – κι αυτός όμως μπλεγμένος με τον υπολογισμό και την προίκα της. Υπολογιστής, χειριστικός, ματαιόδοξος, αλαζόνας, στην ουσία δεν αγαπά κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό του…

ΠΕΡΣΕΑΣ (ΓΙΟΣ) (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΜΑΤΖΙΟΓΛΟΥ)

Ο θετικός ήρωας της ιστορίας. Από παιδί παλεύει για τη ζωή τη δική του και της μητέρας του, της Κατερινέτας, μεγαλώνοντας μέσα στη φτώχεια αλλά με περηφάνια και αξιοπρέπεια. Η ομορφιά και ο ακέραιος χαρακτήρας του γεννούν ζήλια, χωρίς όμως να αλλοιώνουν την καθαρότητα και τη δύναμή του. Ανήσυχο πνεύμα, ονειρεύεται να φύγει από τη Σέριφο για να γνωρίσει τον κόσμο, μένει όμως δίπλα στη μητέρα του, πιστός στο καθήκον. Ευθύς και απόλυτος στα συναισθήματά του, βρίσκει στο πρόσωπο του Κωνσταντή Σπέρα έναν φίλο και συναγωνιστή. Αγωνίζεται όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά για όλους τους εργάτες, νιώθοντας βαθιά την αδικία που σημάδεψε τον πατέρα του και ολόκληρο το νησί. Ερωτεύεται την Ανδρομέδα, όμως πληγώνεται όταν εκείνη παντρεύεται τον αντίπαλό του. Ρίχνεται στη σκληρή δουλειά των μεταλλείων, παλεύοντας να ξεχάσει. Η ζωή τον δοκιμάζει σκληρά: φυλακίζεται για τον αγώνα του, αλλά δεν λυγίζει. Στο τέλος, παραμένει όρθιος, στο πλευρό της γυναίκας που αγαπά, κρατώντας τους δικούς του μακριά από την εκμετάλλευση και τον κίνδυνο.

ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ (ΕΛΕΑΝΑ ΚΑΥΚΑΛΑ)

Η Ταξιαρχούλα κουβαλά από μικρή τη σοφία της συγχώρεσης. Αδικήθηκε στην περιουσία από τον πατέρα και την αδελφή της, όμως δεν κράτησε κακία. Προχώρησε γνωρίζοντας πως θα μείνει μόνη. Δεν θεωρεί τον εαυτό της όμορφο ή ποθητό, μα διαθέτει βαθιά αγάπη και γενναιοδωρία. Όταν η αδελφή της πεθαίνει στη γέννα, αναλαμβάνει τη μικρή Ανδρομέδα σαν πραγματική μάνα και της αφιερώνει τη ζωή της. Δέχεται τη θέση της στο σπίτι –ούτε σύζυγος ούτε βιολογική μητέρα– υπομένοντας τους περιορισμούς του Δρακούλη, από τον οποίο εξαρτάται οικονομικά. Παρ’ όλα αυτά, στηρίζει κρυφά τον έρωτα της Ανδρομέδας με τον Περσέα και, όσο περνούν τα χρόνια, απομακρύνεται ολοένα από τον δόλιο και υπολογιστικό χαρακτήρα του. Η ζωή της αλλάζει στο Μέγα Λιβάδι της Σερίφου, όταν γνωρίζει τον Θεμιστοκλή, έναν εργάτη από τη Μύκονο, και βιώνει για πρώτη φορά τον έρωτα. Όμως ο Δρακούλης τη δίνει σε γάμο με τον επιστάτη Αντώνη, έναν δίκαιο αλλά όχι αγαπημένο άντρα. Η Ταξιαρχούλα τιμά τον γάμο της μέχρι τον άδικο θάνατό του, που την κατατάσσει στις χήρες των μεταλλωρύχων. Από τότε στέκεται ανοιχτά στο πλευρό των εργατών, αγωνιζόμενη μαζί με τον Θεμιστοκλή και το σωματείο ενάντια στα συμφέροντα των αφεντικών…

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΑΪΤΗ)

Όμορφη και καλόψυχη, δεν μοιάζει καθόλου στον αλαζονικό πατέρα της. Μεγαλωμένη με αγάπη από τη θεία της, την Ταξιαρχούλα –τη μοναδική αληθινή μητρική της φιγούρα, αφού τη μητέρα της δεν πρόλαβε να τη γνωρίσει– μαθαίνει τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια. Γνωρίζει τον Περσέα στο σχολείο και ανάμεσά τους γεννιέται ένας εφηβικός έρωτας που ωριμάζει μαζί τους. Δεν την ενδιαφέρει η οικονομική του κατάσταση… τον αγαπά για τον χαρακτήρα και την καθαρότητά του. Παρά τη νεότητά της, διαθέτει έμφυτη ωριμότητα και σιγουριά στα αισθήματά της. Όταν ο πατέρας της αντιλαμβάνεται τη σχέση τους, παρεμβαίνει αυταρχικά, επιχειρώντας να καθορίσει τη ζωή της σύμφωνα με τις δικές του φιλοδοξίες και οδηγώντας τη δίπλα στον Γκέοργκ Γκρόμαν. Εκείνη όμως αντλεί δύναμη από την αγνότητα της ψυχής της και από την άγρια ομορφιά της Σέριφος, κρατώντας την καρδιά της πιστή στη μοναδική της αγάπη. Στο τέλος, απαρνιέται τα προνόμια και στέκεται ισότιμα δίπλα στον Περσέα, έτοιμη να αγωνιστεί μαζί του, σαν μια απλή αλλά γενναία γυναίκα του νησιού.

ΕΜΙΛ ΓΚΡΟΜΑΝ (ΓΙΑΝΝΗΣ SPENGLER)

Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ανάγκη του να διοικεί και να εξουσιάζει. Δεν έχει όμως ούτε τα χρήματα που απαιτούνται, ούτε την καταγωγή. Κι αυτό ακριβώς τον ωθεί να αναλάβει τα μεταλλεία Σερίφου. Πρέπει να αποδείξει πως αξίζει και πως μπορεί να πλουτίσει. Απόλυτα προσηλωμένος στον στόχο του, λειτουργεί σχεδόν μηχανικά, και τα καταφέρνει. Γίνεται ισχυρός, όμως ως εργοδότης είναι σκληρός και άδικος. Αδιαφορεί για τα ατυχήματα και το θανατικό που σκορπίζουν τα μεταλλεία στο νησί. Για εκείνον η Σέριφος δεν είναι παρά ένα σκαλοπάτι στην προσωπική του ανέλιξη. Οι λιγοστές «αγαθοεργίες» του γίνονται από καθαρό υπολογισμό και με ελάχιστο κόστος, αν συγκριθούν με τα κέρδη που αποκομίζει στερώντας μεροκάματα, αποζημιώσεις και ιατρική φροντίδα από τους μεταλλωρύχους. Το νησί που τον έκανε ισχυρό ντύνεται στα μαύρα εξαιτίας του. Καχύποπτος δεν έχει ούτε ένα φίλο, μόνο αυλικούς με τους οποίους είναι και εξαιρετικά καχύποπτος.

ΓΚΕΟΡΓΚ ΓΚΡΟΜΑΝ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΞΑΡΧΕΑΣ)

Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του πατέρα του, αλλά σε υπερθετικό βαθμό. Στόχος του ένας καλός γάμος και η ανέλιξη σε κοινωνικά στρώματα ευγενών. Η καλή του εμφάνιση και η πρωσική καταγωγή του τον βοηθούν σε αυτό, καθώς γίνεται ευνοούμενος της βασίλισσας Σοφίας που είναι συμπατριώτισσά του. Παντρεύεται την Ανδρομέδα σε μια στιγμή αδυναμίας, όμως σύντομα το μετανιώνει. Η ψυχική της απομάκρυνση –που στα μάτια του φαντάζει ως προσωπική απόρριψη και κατά βάθος είναι– πληγώνει τον εγωισμό του. Αδυνατεί να κατανοήσει πως η εύθραυστη συμπεριφορά και η φαινομενική της «τρέλα» δεν είναι παρά η μεταμφιεσμένη αφοσίωσή της στη μοναδική της αγάπη, τον Περσέα.

ΓΑΒΡΙΛΗΣ (ΚΑΦΕΤΖΗΣ) (ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΕΡΑΚΗΣ)

Ο Γαβρίλης έχει το καφενείο στο Μέγα Λιβάδι, που είναι τόπος συνάντησης, χαράς, τραγουδιού και πιοτού αλλά γίνεται και το μέρος που μαζεύονται οι εξοργισμένοι εργάτες για να συνεννοηθούν και να κάνουν σωματείο. Καλός άνθρωπος, από τους λίγους στο νησί που δεν χρεώνει στην Κατερινέτα την ξένη καταγωγή της και της δείχνει συμπάθεια. Έχει δει πολλά με τους εργάτες που μαζεύονται συνέχεια στο καφενείο του, συμπαραστέκεται και βοηθάει όσο μπορεί. Η οικογενειακή του ηρεμία θα κλονιστεί, όταν αποκαλυφθεί η σχέση της γυναίκας του Ειρήνης με τον Ζαννή Κονόμο, που είχε σαν καρπό τον Γιάννη. Θα νιώσει προδοσία και μίσος αλλά ο γιος του Σπύρος θα καταφέρει να συγκρατήσει τον θυμό και την αδιαλλαξία του πατέρα του, δίνοντας τη δική του συγνώμη στη μητέρα του για την αλήθεια που τους έκρυβε.

ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ (ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ) (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ)

Ο χωροφύλακας του νησιού, με καταγωγή από την Πελοπόννησο και σκοτεινό παρελθόν, ξεκινά ως αντιπαθητικός και αδικαιολόγητα βίαιος. Κάνει επίδειξη δύναμης, κακοποιεί γυναίκες που τον ελκύουν και είναι φίλος και συνεργός του Δρακούλη σε απάτες, χωρίς σεβασμό για κανέναν. Σε βάθος, φαίνεται να εκδικείται τον ίδιο του τον εαυτό, που ποτέ δεν τον έχει συγχωρήσει για το παρελθόν του. Όταν όμως ερωτεύεται ειλικρινά, ανακαλύπτει ότι μέσα του υπάρχει ακόμα καλοσύνη και ανθρωπιά. Η απώλεια της αγαπημένης του τον ωθεί να στραφεί ενάντια στον Δρακούλη, τον ηθικό αυτουργό, και να γίνει τιμωρός του. Σιγά-σιγά αρχίζει να βλέπει το δίκιο και να βοηθά τους εργάτες και τον αγώνα τους, με μικρές και διστακτικές κινήσεις. Παρά την αλλαγή του, παραμένει φοβισμένος και αποφεύγει γενναίες αποφάσεις, μη θέλοντας να υποστεί το κόστος. Αυτή η στάση αποδεικνύεται τελικά πιο επικίνδυνη από τις επιλογές που φοβόταν να πάρει.

ΓΙΑΝΝΗΣ (ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΣ- «ΦΙΛΟΣ» ΠΕΡΣΕΑ ΠΑΤΕΡΑ) (ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΒΗΓΚΟΣ)

Ο Γιάννης μεγαλώνει μαζί με τον Περσέα και είναι συνομήλικος του. Αρχικά τον θαυμάζει, αλλά η ζήλια του γεννιέται όταν βλέπει πως ο Περσέας έχει ή αποκτά ό,τι εκείνος θα ήθελε: πρώτα για την εύπορη οικογένειά του και αργότερα γιατί η Κατερινέτα τον αγαπά, όχι εκείνον. Η ζήλια αυτή μετατρέπεται σε μίσος, που ποτέ δεν εκφράζει ανοιχτά. Παίζει ρόλο στον θάνατο του Περσέα, γεγονός που τον βαραίνει, και η κατάσταση γίνεται αφόρητη όταν, χρόνια αργότερα, ανακαλύπτει ότι είναι νόθος γιος του πατριάρχη Ζαννή Κονόμου και της Ειρήνης, που νόμιζε θεία του – δηλαδή ετεροθαλής αδερφός του Περσέα. Η αλήθεια ανατρέπει τη ζωή του. Επανασυνδέεται με τη βιολογική του μητέρα, χωρίς να απορρίψει τη γυναίκα που τον μεγάλωσε και την «αδερφή» που είχε μέχρι τότε, την Καλλιόπη. Από άνθρωπος του Δρακούλη μεταμορφώνεται σε ένθερμο υποστηρικτή του κινήματος των μεταλλωρύχων και θαρραλέο αγωνιστή για το δίκιο των εργατών.

ΖΑΝΝΗΣ ΚΟΝΟΜΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ)

Είναι ο κλασικός πατριάρχης της οικογένειας, που λειτουργεί σαν δυνάστης. Αποφασίζει για όλους, δεν σηκώνει δεύτερη κουβέντα και αγαπάει τα παιδιά του, μόνο όταν κάνουν αυτό που θέλει. Το ίδιο φέρεται και στη γυναίκα του, που είναι δίπλα του, γεννά τα παιδιά και κρατά το σπίτι αλλά δεν έχει δικαίωμα γνώμης πάνω σε τίποτα. Θεωρεί τον εαυτό του άρχοντα του νησιού και μεγάλο ευεργέτη, ιδιότητα που κινδυνεύει να χάσει όταν έρχεται ο Εμίλ Γκρόμαν στο νησί. Από αντίδραση δεν του δίνει τα χωράφια του πάνω από τον όρμο του Κουταλά, τα οποία ο Γκρόμαν θέλει για να εξορύξει μέταλλο. Αυτή του η στάση κρατάει για όλη του τη ζωή. Όταν χάνει τον Περσέα, δείχνει ανάλγητος αλλά κατά βάθος πονά. Αυτό όμως δεν τον αποτρέπει από το να διώξει και τον Μανώλη, τον πιο μικρό γιο του, όταν ακολουθεί τον δρόμο του Περσέα. Πεισματάρης και σκληρός, γι’ αυτόν η κατανόηση δείχνει αδυναμία και ο εγωισμός, δύναμη.

Πηγή: ΕΡΤ