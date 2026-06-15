Ο Γερακάρης προσπαθεί να προστατεύσει τον παπα-Βαγγέλη από τα κουτσομπολιά, όμως η κατάσταση οδηγείται σε τραγωδία με τη δολοφονία της Μαργαρίτας. Ο παπα-Βαγγέλης αναλαμβάνει την ευθύνη για τον φόνο, ενώ ο Δρακούλης βάζει σε εφαρμογή τα σχέδια εκδίκησής του, επηρεάζοντας καθοριστικά τις ζωές της Ταξιαρχούλας, του Θεμιστοκλή και του Περσέα. Την ίδια ώρα, η ένταση στα μεταλλεία κορυφώνεται. Η κατάρρευση της Στοάς 13 στοιχίζει τη ζωή σε 28 εργάτες, βυθίζοντας τη Σέριφο στο πένθος και προκαλώντας γενικευμένη οργή. Οι μεταλλωρύχοι ξεσηκώνονται, ξεκινούν απεργία και στρέφονται εναντίον της διοίκησης, ενώ ο Μανώλης αποκαλύπτει το διπλό παιχνίδι που έπαιζε τόσο καιρό, αποκαθιστώντας παράλληλα τη σχέση του με την Κατερινέτα. Παράλληλα, ο Γκέοργκ επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση του στο νησί και να πλησιάσει την Ανδρομέδα, ενώ μαζί με τον Δρακούλη προσπαθεί να κάμψει τις αντιδράσεις των εργατών.

Το συναρπαστικό ταξίδι στη Σέριφο των αρχών του 20ού αιώνα συνεχίζεται μέσα από τα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο», που πλέον θα μεταδίδονται από Κυριακή έως και Πέμπτη, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Δευτέρα 15 Ιουνίου, στις 22:00

Επεισόδιο 46ο: Ο Μανώλης αντιμετωπίζει την οργή και την απόρριψη των εργατών, του Περσέα και της Κατερινέτας, καθώς πιστεύουν ότι τους έχει προδώσει και έχει πάρει το μέρος του Γκρόμαν. Ο Δρακούλης δεν δέχεται για γαμπρό τον Θεμιστοκλή και κανονίζει προξενιό της Ταξιαρχούλας με τον Αντώνη. Παράλληλα, βάζει το σχέδιό του σε εφαρμογή, στέλνοντας την Ταξιαρχούλα και την Ανδρομέδα ταξίδι στην Αθήνα μαζί με τον Γκέοργκ. Στο μεταξύ, τα κουτσομπολιά σε βάρος του παπα-Βαγγέλη και της Μαργαρίτας ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο και ο Γερακάρης βρίσκεται μπροστά σε μια τραγική εξέλιξη.

Τρίτη 16 Ιουνίου, στις 22:00

Επεισόδιο 47ο: Ο παπα-Βαγγέλης παίρνει πάνω του τον φόνο της Μαργαρίτας, την ώρα που η Ανδρομέδα νιώθει εξαιρετικά αμήχανη εξαιτίας του Γκέοργκ. Η Κατερινέτα θεωρεί υπεύθυνους τους νησιώτες και το κουτσομπολιό τους για τον άδικο χαμό της φίλης της, ενώ ο Δρακούλης, για να εκδικηθεί τον Περσέα και τον Θεμιστοκλή για την πατινάδα, τους στέλνει στην πιο επικίνδυνη στοά, τη Στοά 13. Ο Σπέρας στέλνει γράμμα στον Περσέα και τον εμψυχώνει, την ώρα που οι εργάτες κάνουν στάση και δέχονται ξυλοδαρμό από τους μαγκουροφόρους. Ο Γκέοργκ έρχεται αντιμέτωπος με τη δυσαρέσκεια του Φωτίου, επειδή επιχειρεί να τον «λαδώσει», ενώ η Κατερινέτα λέει στον Μανώλη ότι τον σιχαίνεται. Η Ταξιαρχούλα αποχαιρετά τον Θεμιστοκλή και αρραβωνιάζεται τον Αντώνη, την ώρα που ο Γκέοργκ σκέφτεται σοβαρά να κάνει πρόταση γάμου στην Ανδρομέδα, για να αποκαταστήσει τη φήμη του στο Λαύριο. Η Στοά 13 καταρρέει…

Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 22:00

Επεισόδιο 48o: Εικοσιοχτώ Μυκονιάτες θάβονται κάτω από τη Στοά 13 και η Σέριφος βυθίζεται στο πένθος. Οι εργάτες αντιδρούν έντονα και σταματούν τη δουλειά. Η Ανδρομέδα ανησυχεί για τον Περσέα και η Ταξιαρχούλα για τον Θεμιστοκλή. Ο Δρακούλης αδυνατεί να καλμάρει τους ξεσηκωμένους μεταλλωρύχους και ο Γκέοργκ είναι έξαλλος μαζί του. Παράλληλα, οι εργάτες ετοιμάζονται να καταγγείλουν το γεγονός στο Λαύριο και τη Σύρο, την ώρα που ο Μανώλης ανοίγει τα χαρτιά του και τους αποκαλύπτει το διπλό παιχνίδι που έπαιζε τόσο καιρό. Η σχέση της Κατερινέτας και του Μανώλη αποκαθίσταται και κάνουν ξανά έρωτα. Οι οργισμένοι εργάτες πετούν πέτρες στην έπαυλη Γκρόμαν και ο Δρακούλης αποφασίζει να φιλοξενήσει τον Γκέοργκ στο σπίτι του, μέχρι να κοπάσουν τα επεισόδια. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στον Γκέοργκ να πλησιάσει την Ανδρομέδα…

Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις 22:00

Επεισόδιο 49o: Ο Γκέοργκ και ο Δρακούλης προσπαθούν να σπάσουν την απεργία των εργατών με δόλιους τρόπους. Η Καλλιόπη και ο Βασίλης αποφασίζουν να αρραβωνιαστούν, με την ευχή του Γιάννη. Ο Γκέοργκ, θέλοντας να καλοπιάσει τους εργάτες, τους ανακοινώνει μια απόφασή του που θα αλλάξει τις ζωές πολλών στο νησί. Ο Θεόφιλος Σπέρας πεθαίνει και οι ανιψιές της Ανθούσας βάζουν στο μάτι την περιουσία του. Η Ανδρομέδα ακούει μια κουβέντα του Γκέοργκ και νιώθει πως ο κλοιός σφίγγει γύρω της. Ο Δρακούλης μαθαίνει τον ρόλο του Μανώλη και θέλει να τον εκδικηθεί, ενώ παράλληλα ξεσπά την οργή του στον Θεμιστοκλή. Η μανία του Δρακούλη, όμως, στρέφεται εναντίον του.

Με φόντο την ιστορική απεργία των μεταλλωρύχων του 1916, η σειρά αφηγείται έναν μεγάλο έρωτα που γεννιέται μέσα σε μια περίοδο κοινωνικών συγκρούσεων.

Η σειρά βασίζεται στα βιβλία της Μαίρης Κόντζογλου «Από ήλιο σε ήλιο. Αποσπερίτης» και «Από ήλιο σε ήλιο. Ανέσπερος», ενώ το τηλεοπτικό σενάριο υπογράφει η Μαρία Γεωργιάδου. Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας βρίσκονται ο Βασίλης Τσελεμέγκος και ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος.

Η ιστορία…

Ο Περσέας είναι γιος ενός μεταλλωρύχου που σκοτώθηκε στις στοές των μεταλλείων και της Κατερινέτας, μιας δυνατής αλλά και ευαίσθητης γυναίκας, που αψήφησε τα κοινωνικά «πρέπει» της εποχής και μεγάλωσε τον γιο της μαθαίνοντάς τον να στέκεται με αξιοπρέπεια. Από νεαρή ηλικία, αναγκάζεται να ακολουθήσει τον δρόμο του πατέρα του, δουλεύοντας «από ήλιο σε ήλιο», από το χάραμα μέχρι το δειλινό, για να επιβιώσει στο άγονο νησί.

Μέσα στις σκληρές συνθήκες των στοών και τον καθημερινό κίνδυνο, γεννιέται ο έρωτάς του με την Ανδρομέδα, την κόρη του μεγαλύτερου αντιπάλου του. Ένας έρωτας που δοκιμάζεται από κοινωνικές αντιθέσεις, αλλά παραμένει ζωντανός. Μαζί ονειρεύονται ένα πιο δίκαιο αύριο και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Καθώς η ένταση κορυφώνεται και η απεργία οδηγείται σε σύγκρουση, ο Περσέας, η Ανδρομέδα και η Κατερινέτα βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, σε μια ιστορία όπου ο προσωπικός αγώνας συναντά τη συλλογική διεκδίκηση.

Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Αλέκος Συσσοβίτης, Κίμων Κουρής, Σταύρος Σβήγκος, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Αλεξάνδρα Κολαΐτη, Ελεάνα Καυκαλά, Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρθίλια Σβάρνα, Στράτος Τζώρτζογλου κ.ά.

Στον ρόλο του Γαβρίλη, ο Μιχάλης Αεράκης.