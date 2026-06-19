Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές για την Ανδρομέδα, η οποία βλέπει τα όνειρά της για μια ζωή με τον Περσέα να καταρρέουν. Παρά την επιθυμία της να το σκάσει μαζί του, ο γάμος της με τον Γκέοργκ πραγματοποιείται και σύντομα μετατρέπεται σε εφιάλτη. Ψυχικά καταρρακωμένη, καταφεύγει στο λάβδανο, μέχρι που μια αναπάντεχη είδηση ανατρέπει τα πάντα: είναι έγκυος. Παράλληλα, ο αγώνας των μεταλλωρύχων δυναμώνει, με τον Περσέα να πρωτοστατεί στη δημιουργία του σωματείου και τον Δρακούλη να αναζητά τρόπους να τον σταματήσει. Ο Μανώλης δέχεται δολοφονική επίθεση, ενώ η αλήθεια για την καταγωγή του έρχεται στο φως, όταν ο Γιάννης του αποκαλύπτει πως είναι αδέρφια. Την ίδια στιγμή, οι συγκρούσεις στα μεταλλεία οξύνονται, οι συμμαχίες δοκιμάζονται και η ένταση στο νησί κορυφώνεται, προμηνύοντας ακόμη μεγαλύτερες ανατροπές.

Το συναρπαστικό ταξίδι στη Σέριφο των αρχών του 20ού αιώνα συνεχίζεται μέσα από τα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο», που πλέον θα μεταδίδονται από Κυριακή έως και Πέμπτη, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Κυριακή 21 Ιουνίου, στις 22:00

Επεισόδιο 50ό: Ο Γιάννης αποκαλύπτει στον Μανώλη ότι είναι αδέρφια. Η Καλλιόπη επιστρέφει στο χωράφι και ζητά πίσω τη δουλειά από τον Πάνο, ενώ η Ανθούσα Σπέρα δίνει τη δική της μάχη, καθώς βρίσκεται στα τελευταία της. Ο Κωνσταντής αποφασίζει να επιστρέψει στη Σέριφο την ώρα που η Ανδρομέδα ζητά από τον Περσέα να κλεφτούν, πριν προλάβει να την παντρέψει ο πατέρας της με τον Γκέοργκ. Παρά τις ελπίδες της, ο αρραβώνας της με τον Γκέοργκ πραγματοποιείται και για την ίδια μοιάζει περισσότερο με κηδεία παρά με γιορτή. Ο Πάνος ρίχνεται στην Καλλιόπη, εκείνη τον σπρώχνει και αυτός πέφτει και χτυπά το κεφάλι του σε μια πέτρα. Η Ανδρομέδα επισκέπτεται την Κατερινέτα και ζητά την ευχή της για να κλεφτεί με τον Περσέα. Ο Περσέας με τον Κωνσταντή περιμένουν την Ανδρομέδα στο μονοπάτι, την ώρα που ο Δρακούλης την επισκέπτεται στο δωμάτιό της…

Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 22:00

Επεισόδιο 51ο: Ανδρομέδα και Γκέοργκ είναι πλέον παντρεμένοι. Από τις πρώτες στιγμές του γάμου, εκείνη υποφέρει κι εκείνος θυμώνει. Από την πλευρά του ο Περσέας, για να ξεπεράσει την οδύνη του, ρίχνει όλη του την ενέργεια στον αγώνα για τη δημιουργία σωματείου των εργατών. Ο Κωνσταντής είναι δίπλα του και πρωτοστατεί σε αυτήν την προσπάθεια. Η Ταξιαρχούλα αγωνιά για την πρώτη νύχτα του γάμου της Ανδρομέδας. Ο Μανώλης ανακοινώνει στην Κατερινέτα πως θα φύγει κρυφά για τη Σύρο. Όμως, το σχέδιό του παίρνει μια αναπάντεχη τροπή. Η Κλάρα ρίχνει στην απελπισία την Ανδρομέδα με μια απόφαση που της ανακοινώνει.

Τρίτη 23 Ιουνίου, στις 22:00

Επεισόδιο 52ο: Τη νύχτα γίνεται απόπειρα δολοφονίας του Μανώλη: δέχεται χτύπημα από μαγκουροφόρο και μένει αναίσθητος, αλλά σώζεται χάρη στην Κατερινέτα που τον βρίσκει εγκαίρως. Παράλληλα, οργανώνεται το σωματείο με τον Σπέρα, τον Περσέα και τον Γιάννη, ενώ ο Μανώλης αποφασίζει να φύγει κρυφά από το νησί για τη Σύρο. Η Ανδρομέδα καταρρέει ψυχικά κι αρχίζει να πίνει λάβδανο. Ο Γκέοργκ την αντιμετωπίζει σαν βάρος, κατηγορεί τον Δρακούλη ότι του έκρυψε την κατάστασή της. Στο Φάληρο, Πρωτοχρονιά 1912, η Ανδρομέδα συνεχίζει κρυφά το λάβδανο… Την επόμενη μέρα έχει βαριά συμπτώματα και ο γιατρός ανακοινώνει την ανατροπή: η Ανδρομέδα είναι έγκυος.

Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 22:00

Επεισόδιο 53o: Η Ανδρομέδα νιώθει άσχημα που είναι έγκυος στο παιδί του Γκέοργκ, ενώ η Κατερινέτα αποφασίζει να αγωνιστεί για μια πιο δίκαιη ζωή. Ο Μανώλης της στέλνει γράμμα μέσω του Γιάννη και εκείνος της αποκαλύπτει ότι είναι κι αυτός γιος του Κονόμου. Η γη ανοίγει και καταπίνει το βιος ενός Σεριφιώτη, ενώ ο Δρακούλης έρχεται αντιμέτωπος, για ακόμη μία φορά, με την οργή των μεταλλωρύχων. Η Καταγγελία του Μανώλη έχει απασχολήσει το Λαύριο και προκαλεί εντάσεις ανάμεσα στον Δρακούλη και τον Γκέοργκ, ενώ το νέο της εγκυμοσύνης της Ανδρομέδας πέφτει σαν βόμβα στα αυτιά του Περσέα. Η Καλλιόπη ανησυχεί για τις έρευνες της αστυνομίας και ο Δρακούλης δέχεται τον Βασίλη στα μεταλλεία. Οι μεταλλωρύχοι με πρωτεργάτη τον Περσέα υπογράφουν το πρώτο καταστατικό του σωματείου και ο Δρακούλης καταστρώνει σχέδιο εκδίκησης, ενώ η Ανδρομέδα βλέπει αίμα στο νυχτικό της…

Πέμπτη 25 Ιουνίου, στις 22:00

Επεισόδιο 54o: Η Ανδρομέδα αναγκάζεται να αποκαλύψει στον Γκέοργκ ότι απέβαλε και έρχεται αντιμέτωπη με την οργή του. Η σχέση του Γκέοργκ με τον Δρακούλη είναι τεταμένη, εξαιτίας του ξεσηκωμού των μεταλλωρύχων αλλά και της αδυναμίας της Ανδρομέδας να του χαρίσει διάδοχο. Στο μεταξύ, ο Περσέας αφιερώνει όλες του τις δυνάμεις στη συσπείρωση των εργατών, ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Ο Δρακούλης προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον βγάλει από τη μέση. Παράλληλα, η Κατερινέτα επιχειρεί να κινητοποιήσει και τις γυναίκες του νησιού στον αγώνα των εργατών. Ο καιρός περνά και η Ανδρομέδα μένει ξανά έγκυος. Ωστόσο, παίρνει μια τραγική απόφαση.

Με φόντο την ιστορική απεργία των μεταλλωρύχων του 1916, η σειρά αφηγείται έναν μεγάλο έρωτα που γεννιέται μέσα σε μια περίοδο κοινωνικών συγκρούσεων.

Η σειρά βασίζεται στα βιβλία της Μαίρης Κόντζογλου «Από ήλιο σε ήλιο. Αποσπερίτης» και «Από ήλιο σε ήλιο. Ανέσπερος», ενώ το τηλεοπτικό σενάριο υπογράφει η Μαρία Γεωργιάδου. Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας βρίσκονται ο Βασίλης Τσελεμέγκος και ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος.

Η ιστορία…

Ο Περσέας είναι γιος ενός μεταλλωρύχου που σκοτώθηκε στις στοές των μεταλλείων και της Κατερινέτας, μιας δυνατής αλλά και ευαίσθητης γυναίκας, που αψήφησε τα κοινωνικά «πρέπει» της εποχής και μεγάλωσε τον γιο της μαθαίνοντάς τον να στέκεται με αξιοπρέπεια. Από νεαρή ηλικία, αναγκάζεται να ακολουθήσει τον δρόμο του πατέρα του, δουλεύοντας «από ήλιο σε ήλιο», από το χάραμα μέχρι το δειλινό, για να επιβιώσει στο άγονο νησί.

Μέσα στις σκληρές συνθήκες των στοών και τον καθημερινό κίνδυνο, γεννιέται ο έρωτάς του με την Ανδρομέδα, την κόρη του μεγαλύτερου αντιπάλου του. Ένας έρωτας που δοκιμάζεται από κοινωνικές αντιθέσεις, αλλά παραμένει ζωντανός. Μαζί ονειρεύονται ένα πιο δίκαιο αύριο και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Καθώς η ένταση κορυφώνεται και η απεργία οδηγείται σε σύγκρουση, ο Περσέας, η Ανδρομέδα και η Κατερινέτα βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, σε μια ιστορία όπου ο προσωπικός αγώνας συναντά τη συλλογική διεκδίκηση.

Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Αλέκος Συσσοβίτης, Κίμων Κουρής, Σταύρος Σβήγκος, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Αλεξάνδρα Κολαΐτη, Ελεάνα Καυκαλά, Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρθίλια Σβάρνα, Στράτος Τζώρτζογλου κ.ά.

Στον ρόλο του Γαβρίλη, ο Μιχάλης Αεράκης.