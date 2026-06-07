Ο Μανώλης γλιτώνει την τελευταία στιγμή από το όπλο του Λευτέρη, την ώρα που η στενή του σχέση με τον Δρακούλη προκαλεί αντιδράσεις και τον φέρνει αντιμέτωπο με την Κατερινέτα και τον Περσέα. Παράλληλα, ένας θάνατος στα μεταλλεία και οι προσπάθειες των εργατών να οργανωθούν σε σωματείο οδηγούν σε νέες συγκρούσεις, με τον Γιάννη να αλλάζει στάση και να παίρνει ανοιχτά το μέρος τους. Την ίδια στιγμή, ο Δρακούλης εντείνει τα σχέδιά του και διαδίδει φήμες για τη Μαργαρίτα και τον παπα-Βαγγέλη, ενώ η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γκέοργκ και τον Γερακάρη κλιμακώνεται επικίνδυνα. Όταν ο Λευτέρης σημαδεύει ξανά τον Μανώλη, αποκαλύπτεται πως κάποιος είχε σαμποτάρει το όπλο του, αποτρέποντας μια τραγωδία…

Το συναρπαστικό ταξίδι στη Σέριφο των αρχών του 20ού αιώνα συνεχίζεται μέσα από τα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο», που μεταδίδονται από Δευτέρα 8 έως και Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 22:00, στην .

Δευτέρα 8 Ιουνίου, στις 22:00

Επεισόδιο 42ο: Ο Μανώλης γλιτώνει από το όπλο του Λευτέρη. Η Κατερινέτα τον κατηγορεί ότι γίνεται το τσιράκι του Δρακούλη. Η Λότε παθαίνει κρίση και διώχνει την Ανδρομέδα και τον Περσέα. Η Ειρήνη έρχεται αντιμέτωπη με τον θυμό του Γαβρίλη και την απόρριψη του Γιάννη. Ένας θάνατος στα μεταλλεία πυροδοτεί εξελίξεις για τους εργάτες, αλλά και για την εμπλοκή του Μανώλη στα ύπουλα σχέδια του Δρακούλη, ο οποίος νιώθει πιο σίγουρος από ποτέ ότι θα γίνει πεθερός του Γκέοργκ. Η Μαργαρίτα βοηθά τον Γερακάρη, κλέβοντας κάτι από τον Γκέοργκ, ενώ ο Δρακούλης διαδίδει φήμες πως εκείνη διατηρεί κρυφό δεσμό με τον παπα-Βαγγέλη. Ο Γκέοργκ και ο Γερακάρης έρχονται αντιμέτωποι, απειλώντας ο ένας τον άλλον.

Τρίτη 9 Ιουνίου, στις 22:00

Επεισόδιο 43ο: Ο Περσέας βλέπει με καχυποψία τη στάση του Μανώλη και τη σχέση που αποκτά με τον Δρακούλη. Την ίδια στιγμή, ο Γιάννης συγκρούεται με την Ειρήνη και τον Γαβρίλη, πληρώνει τα λάθη του και αλλάζει στρατόπεδο, αποφασισμένος να σταθεί πια δίπλα στους εργάτες. Η συνέλευση για το σωματείο καταλήγει σε χάος, η Μαργαρίτα και ο παπα-Βαγγέλης στιγματίζεται άδικα και ο Γκέοργκ στέλνει τον Δρακούλη στο Λαύριο με τον Μανώλη εργάτη-βιτρίνα στο πλευρό του. Όταν γυρίσουν, ο Μανώλης, βρίσκει τον κυρ Λευτέρη να τον σημαδεύει. Η απειλή αιωρείται: ποιος θα πληρώσει το τίμημα των ψεμάτων και των προδοσιών;

Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 22:00

Επεισόδιο 44o: Ο Μανώλης συνειδητοποιεί ότι το όπλο του Λευτέρη δεν εκπυρσοκρότησε, επειδή κάποιος είχε βάλει κόλλα μέσα. Η Ανδρομέδα ακούει τον πατέρα της να λέει πως ο Γκέοργκ τη βλέπει πια ως γυναίκα και ταράζεται, ενώ την ίδια στιγμή ένα άσχημο προαίσθημα για τη Λότε την οδηγεί να τρέξει κοντά της. Η Ταξιαρχούλα συναντά τυχαία ξανά τον Θεμιστοκλή στο καφενείο και οι δυο τους έρχονται λίγο πιο κοντά. Ο Γιάννης συγκρούεται ανοιχτά με τον Δρακούλη μπροστά στους εργάτες, παίρνοντας ξεκάθαρα το μέρος τους, ενώ η Κατερινέτα και ο Περσέας εξοργίζονται με τον Μανώλη, όταν μαθαίνουν πως δέχτηκε να ακολουθήσει τον Δρακούλη στην Αθήνα. Την ίδια ώρα, το κουτσομπολιό γύρω από τη σχέση της Μαργαρίτας με τον παπα-Βαγγέλη παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ενώ οι εργάτες πασχίζουν να οργανωθούν και να σχηματίσουν σωματείο.

Με φόντο την ιστορική απεργία των μεταλλωρύχων του 1916, η σειρά αφηγείται έναν μεγάλο έρωτα που γεννιέται μέσα σε μια περίοδο κοινωνικών συγκρούσεων.

Η σειρά βασίζεται στα βιβλία της Μαίρης Κόντζογλου «Από ήλιο σε ήλιο. Αποσπερίτης» και «Από ήλιο σε ήλιο. Ανέσπερος», ενώ το τηλεοπτικό σενάριο υπογράφει η Μαρία Γεωργιάδου. Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας βρίσκονται ο Βασίλης Τσελεμέγκος και ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος.

Η ιστορία…

Ο Περσέας είναι γιος ενός μεταλλωρύχου που σκοτώθηκε στις στοές των μεταλλείων και της Κατερινέτας, μιας δυνατής αλλά και ευαίσθητης γυναίκας, που αψήφησε τα κοινωνικά «πρέπει» της εποχής και μεγάλωσε τον γιο της μαθαίνοντάς τον να στέκεται με αξιοπρέπεια. Από νεαρή ηλικία, αναγκάζεται να ακολουθήσει τον δρόμο του πατέρα του, δουλεύοντας «από ήλιο σε ήλιο», από το χάραμα μέχρι το δειλινό, για να επιβιώσει στο άγονο νησί.

Μέσα στις σκληρές συνθήκες των στοών και τον καθημερινό κίνδυνο, γεννιέται ο έρωτάς του με την Ανδρομέδα, την κόρη του μεγαλύτερου αντιπάλου του. Ένας έρωτας που δοκιμάζεται από κοινωνικές αντιθέσεις, αλλά παραμένει ζωντανός. Μαζί ονειρεύονται ένα πιο δίκαιο αύριο και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Καθώς η ένταση κορυφώνεται και η απεργία οδηγείται σε σύγκρουση, ο Περσέας, η Ανδρομέδα και η Κατερινέτα βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, σε μια ιστορία όπου ο προσωπικός αγώνας συναντά τη συλλογική διεκδίκηση.

Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Αλέκος Συσσοβίτης, Κίμων Κουρής, Σταύρος Σβήγκος, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Αλεξάνδρα Κολαΐτη, Ελεάνα Καυκαλά, Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρθίλια Σβάρνα, Στράτος Τζώρτζογλου κ.ά.

Στον ρόλο του Γαβρίλη, ο Μιχάλης Αεράκης