Στη Βαμβακού, η Άνοιξη δεν έρχεται ποτέ μόνη της: φέρνει μαζί της αισιοδοξία και την υπόσχεση μιας νέας πνοής. Στην καρδιά του Λακωνικού Πάρνωνα, το χωριό συντονίζεται με αυτόν τον παλμό και ζωντανεύει μέσα από ένα πλούσιο, πολυθεματικό πρόγραμμα με την υπογραφή της Vamvakou Revival, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς, που υλοποιείται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), συνεχίζοντας το όραμα για μια ζωντανή, βιώσιμη και δημιουργική ορεινή κοινότητα.

Τι φέρνει ο Μάρτιος στη Βαμβακού:

Παιδιά και ενήλικες πειραματίζονται, παίζουν, δημιουργούν, χαλαρώνουν και ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους μέσα από βιωματικά εργαστήρια τεχνολογίας και γαστρονομίας, εκπαιδευτικά προγράμματα, κουκλοθέατρο και καλλιτεχνικές δράσεις. Κάθε στιγμή γίνεται μια πρόσκληση να συνδεθούμε με τη φύση, να αφεθούμε στους ρυθμούς της και να θυμηθούμε ότι η πιο γοητευτική μορφή μάθησης είναι αυτή που βιώνεται μαζί: μέσα από το παιχνίδι, την περιπέτεια και την ανανέωση.

Κάθε Σαββατοκύριακο το σχολείο του χωριού μεταμορφώνεται σε ένα Playhouse για όλους, όπου η φαντασία αλλά και αυθορμητισμός της στιγμής αφήνονται ελεύθερα να εκφραστούν. Τα μικρότερα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο μέσα από δημιουργικά παιχνίδια, ενώ τα λίγο μεγαλύτερα —γιατί η διάθεση μετράει περισσότερο από τα χρόνια— δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε μια φιλική παρτίδα ping-pong, διασκεδάζουν με επιτραπέζια, παίζουν στο προαύλιο ή χαλαρώνουν με συζητήσεις ή ένα καλό βιβλίο. Ταυτόχρονα, στο V.Lab (Vamvakou Technology Lab fully powered by SNF) επίδοξοι επιστήμονες κάθε ηλικίας πειραματίζονται με VR, ρομποτική και τρισδιάστατη εκτύπωση, βλέποντας τις ιδέες τους να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια τους.

Η δημιουργικότητα ανθίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Clay & Lego play stories, χτίζοντας πόλεις από πηλό και τουβλάκια όπως τις ονειρεύονται. Παράλληλα, επίδοξοι σεφ ανακαλύπτουν τη χαρά της μαγειρικής, αναμειγνύοντας τους γαστρονομικούς πειραματισμούς με τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Το χωριό γεμίζει ιστορίες και φαντασία: μια πριγκίπισσα συναντά τον βάτραχό της σε μια παράσταση κουκλοθέατρου που γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα του είδους, ενώ οι Παραμυθοβόλτες περιδιαβαίνουν τα σοκάκια, παρασύροντας τους συμμετέχοντες σε γρίφους και διαδραστικά παιχνίδια.

Για όσους αναζητούν την ηρεμία, οι συνεδρίες massage στον Παραδοσιακό Ξενώνα της Βαμβακούς προσφέρουν στιγμές πολύτιμης ξεκούρασης και αναζωογόνησης. Η θέα στα βουνά και η γαλήνη του τόπου δίνουν σχήμα σε μια ζωή που μπορεί να είναι λιγότερο φορτισμένη και να περιλαμβάνει ήσυχες πεζοπορίες, βόλτες με ποδήλατο αλλά και μια Ψηφιακή Πολιτιστική Διαδρομή που αφηγείται ιστορίες του χωριού. Αρκεί να φορέσεις ακουστικά, να αναζητήσεις τα σημειώματα στους παλιούς τοίχους και να σκανάρεις τα QR codes στις στήλες-καθρέφτες, ώστε να ανακαλύψεις τις μνήμες και τα μυστικά ενός τόπου που ξέρει ποια είναι η ουσία της ζωής και τη μοιράζεται μαζί μας.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Σάβ 07, 21/03

Κυρ 15, 29/3 Playhouse| Σχολείο… της παρέας, για όλους

Κυρ 08/03 High-Tech εμπειρίες στο βουνό (V.Lab workshops) (4+)

Κυρ 08/03 Design the Future – Εργαστήριο Τρισδιάστατης Εκτύπωσης (V.Lab workshops) (12+)

Σάβ 14/03 Kουκλοθέατρο: Η Ροζαλίνα και ο πρίγκιπας Βάτραχος (6+)

Σάβ 21/03 Γαστρονομικό εργαστήρι για επίδοξους σεφ (4+)

Κυρ 22/03 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Παραμυθοβόλτες στη Βαμβακού, για οικογένειες και παιδιά (6-11 ετών)

Σαβ 28/03 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Clay & Lego play stories, για όλους

Σάβ 07, 14, 21 & 28/03

Mountain View Massage, για ενηλίκους

Καθημερινά Ψηφιακή Πολιτιστική Διαδρομή

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.vamvakourevival.org/events/

Λίγα λόγια για τη Βαμβακού και τη Vamvakou Revival

H Vamvakou Revival ιδρύθηκε το 2018, με σκοπό την πλήρη αναζωογόνηση του χωριού της Βαμβακούς Λακωνίας, από μια ομάδα νέων με καταγωγή και ισχυρούς δεσμούς με το χωριό, έχοντας την ηθική και οικονομική υποστήριξη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Οι δύο οργανισμοί μοιράζονται τα τελευταία χρόνια το κοινό όραμα της Αναβίωσης της Βαμβακούς, με εφόδια την ιστορία, το ανθρώπινο κεφάλαιο και τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Όραμα είναι η δημιουργία ενός χωριού-πρότυπου, βασισμένου στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου, με πρωτεύοντα στόχο την επιστροφή μόνιμων κατοίκων. Βασικό όχημα αποτελούν η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και η εξασφάλιση σύγχρονων συνθηκών διαβίωσης, ώστε σε μερικά χρόνια η Βαμβακού να σφύζει και πάλι από ζωή με οικογένειες, παιδιά – και το πρώτο κουδούνι του σχολείου να χτυπήσει ξανά. Οι βασικοί πυλώνες της πρωτοβουλίας είναι ο τουρισμός, η καινοτομία, ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή και η επιχειρηματικότητα. Πρόθεση είναι η Βαμβακού να χαράξει τον δρόμο της αναβίωσης, φιλοδοξώντας να λειτουργήσει ως μοντέλο, ώστε να ακολουθήσουν πολλά ακόμη χωριά στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.