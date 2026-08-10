Στα 17 της χρόνια, η Μαργαρίτα Πετρίδου από τη Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική της πορεία, έχοντας εξασφαλίσει θέση με υποτροφία στο The Juilliard School της Νέας Υόρκης, όπου θα σπουδάσει για το Bachelor of Music στη βιόλα.

Η εισαγωγή της στο Juilliard αποτελεί σημαντική διάκριση, καθώς πρόκειται για ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα παγκοσμίως. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται μέσα από μια ιδιαίτερα απαιτητική διεθνή διαδικασία ακροάσεων, με το ποσοστό των υποψηφίων που τελικά γίνονται δεκτοί, να είναι ιδιαίτερα χαμηλό.

Η Μαργαρίτα κατάφερε όχι μόνο να εξασφαλίσει την εισαγωγή της, αλλά και να λάβει σημαντική οικονομική ενίσχυση. Η υποτροφία της, η οποία απονεμήθηκε με βάση την καλλιτεχνική της επίδοση, αλλά και την οικονομική ανάγκη της οικογένειας, καλύπτει περίπου το 85% του συνολικού κόστους φοίτησης.

Μια πορεία που ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία

Η Μαργαρίτα ήρθε σε επαφή με τη μουσική όταν ήταν μόλις 4,5 ετών. Από τότε η βιόλα έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της, με τη μελέτη και τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς να αποτελούν σταθερά μέρος της πορείας της.

Σε ηλικία 15 ετών απέκτησε το Δίπλωμα Βιόλας με Άριστα Παμψηφεί, με βαθμό 10/10, επίδοση που, σύμφωνα με την οικογένειά της, δεν έχει προηγούμενο στην Ελλάδα για τη συγκεκριμένη ηλικία στη βιόλα.

Μέχρι σήμερα έχει διακριθεί σε εθνικούς και διεθνείς μουσικούς διαγωνισμούς, έχοντας κατακτήσει 11 χρυσά μετάλλια, 4 τιμητικές διακρίσεις και 4 μεγάλα βραβεία.

Η νέα της επιτυχία στο Juilliard έρχεται ως συνέχεια μιας πορείας που χαρακτηρίζεται από συστηματική δουλειά και πολλές ώρες μελέτης, αλλά και από τη σταθερή στήριξη της οικογένειάς της.

Μια οικογένεια με τρία παιδιά και κοινό δρόμο τη μουσική

Η μουσική δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιλογή της Μαργαρίτας. Και τα τρία παιδιά της οικογένειας έχουν ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο.

Ο μεγαλύτερος αδελφός της, Χριστόφορος, σπουδάζει βιολί, ενώ η αδελφή της, Μαρία Έλλη, σπουδάζει τσέλο. Και οι δύο φοιτούν με πλήρεις υποτροφίες στο Oberlin Conservatory του Ohio και παράλληλα συνεχίζουν να συμμετέχουν σε διεθνείς μουσικούς διαγωνισμούς, έχοντας ήδη αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις.

Για την οικογένεια, η πορεία αυτή έχει απαιτήσει σημαντικές θυσίες. Το κόστος των σπουδών στο εξωτερικό, αλλά και ο εξοπλισμός που χρειάζεται ένας νέος μουσικός σε αυτό το επίπεδο, είναι ιδιαίτερα υψηλός. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά, μάλιστα, χρησιμοποιούν σήμερα όργανα που τους έχουν παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιό τους.

Η οικογένεια προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια να εξασφαλίσει στα παιδιά της τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να συνεχίσουν τη μουσική τους πορεία, παρά τις οικονομικές δυσκολίες.

Η προσπάθεια για να γίνει πραγματικότητα το επόμενο βήμα

Η υποτροφία της Μαργαρίτας μειώνει σημαντικά το κόστος φοίτησης στο Juilliard, ωστόσο παραμένει ένα ποσό περίπου 14.700 δολαρίων τον χρόνο, το οποίο η οικογένεια καλείται να καλύψει.

Προκειμένου να μη χαθεί η θέση της στο Πανεπιστήμιο, οι γονείς της προχώρησαν ήδη στην εγγραφή της και κατέβαλαν το απαιτούμενο ποσό. Οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις πρέπει να καλυφθούν σε δύο δόσεις, τον Αύγουστο και τον Δεκέμβριο.

Για την κάλυψη του ποσού δημιουργήθηκε διαδικτυακή καμπάνια υποστήριξης μέσω Fundrazr, με την οικογένεια να αναζητά ανθρώπους και φορείς που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προσπάθεια.

Για τη Μαργαρίτα, η εισαγωγή στο Juilliard δεν είναι απλώς ένα όνειρο που βρίσκεται μπροστά της. Είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδρομής που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, συνεχίστηκε μέσα από αμέτρητες ώρες μελέτης και διαγωνισμούς και πλέον την οδηγεί σε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά ιδρύματα του κόσμου.

Το ζητούμενο σήμερα είναι να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία και να συνεχίσει απρόσκοπτα τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη.

Η οικογένεια ελπίζει ότι η ιστορία της Μαργαρίτας θα γίνει γνωστή σε ανθρώπους, ιδρύματα και φορείς που επιθυμούν να στηρίξουν νέους Έλληνες μουσικούς με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις.

Η 17χρονη Θεσσαλονικιά έχει ήδη κερδίσει τη θέση της στο Juilliard. Το επόμενο βήμα είναι να μπορέσει να παραμείνει εκεί και να συνεχίσει να εξελίσσεται ως μουσικός, μεταφέροντας μαζί της τη δουλειά, τις θυσίες και τα όνειρα μιας ολόκληρης οικογένειας.