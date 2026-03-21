Για έκτη συνεχόμενη χρονιά και ενόψει της Εθνικής μας επετείου, συνεχίζει το «ταξίδι» της στην Ελλάδα, η πιο ανιδιοτελής ηρωίδα της Επανάστασης Μαντώ Μαυρογένη (έτσι υπέγραφε η ίδια) μέσα από το βραβευμένο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους της Γεωργίας Μπιτάκου (Νομικός, δημοσιογράφος, ερευνήτρια).

Η δίωρη ταινία θα προβληθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περάματος την Τρίτη 24/3 στις 19:30, και ανήμερα της επετείου 25/3, στις 20:00 στο Σιδηρόκαστρο Σερρών στην αίθουσα εκδηλώσεων.

Και το πρωί της 24ης στο Πέραμα, αλλά και τα πρωινά 26 & 27/4 αντίστοιχα, στο Σιδηρόκαστρο, θα δουν την ιστορία της Αρχόντισσας Μαντώς και παράλληλα όλο το Έπος του Αγώνα, σχολεία και μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.

Το «Οδοιπορικό Ελευθερίας μιας Ανταριασμένης Ψυχής» που βασίστηκε στην έρευνα της Γεωργίας Μπιτάκου σε όλα τα συγγράμματα των ξένων ιστορικών και συγγραφέων της εποχής, στα Αρχεία του κράτους της Τεργέστης, και στις επιστολές της ίδιας της Μαντώς, όπως βρέθηκαν στα Αρχεία του Κράτους της Ελλάδος πριν 20 χρόνια από τον κ. Εμμανουήλ Τασούλα, οδήγησε τη δημιουργό σε 16 πόλεις και νησιά, Ελλάδα και Ιταλία, διαμορφώνοντας την πρώτη και απόλυτα ολοκληρωμένη οπτικοακουστική απόδοση της ζωής, του έργου και της δράσης της «ανιδιοτελούς μέχρι απρονοησίας» (όπως είχε γράψει και ο Γάλλος φιλέλληνας, στρατιωτικός και συγγραφέας Μαξίμ Ρεμπώ) Μυκονιάτισσας Ηρωίδας.

Από την έρευνα προέκυψαν νέα ιστορικά δεδομένα, συμμετέχουν απόγονοι των Μαυρογένηδων, ιστορικοί ερευνητές, συγγραφείς, ιερωμένοι, γνωστοί καλλιτέχνες (κα Κάτια Δανδουλάκη, κ. Τάσος Νούσιας), ενώ οι συγκλονιστικές μουσικές είναι από το τεράστιο έργο του μεγάλου μας συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη.

Πρωτότυπες επίσης συνθέσεις δημιούργησαν οι κορυφαίοι σολίστες Νίκος Χατζόπουλος και Θανάσης Βασιλόπουλος.

Την παραγωγή στήριξε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών υπό την προεδρία του κ. Βενιάμη.

Έχει προβληθεί από το 2021 που ολοκληρώθηκε, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, σε Πάρο, Άνδρο, Σαλαμίνα, Μαραθώνα, Μεσολόγγι, Πάρο, Κάρυστο, Αλεξανδρούπολη, Μεσολόγγι, Διόνυσο, αλλά και χιλιάδες μαθητές το έχουν παρακολουθήσει.

Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κρήτης απέσπασε το πρώτο βραβείο επιτροπής και κοινού.

Η Μαντώ Μαυρογένη είχε μια τραγική κατάληξη, πέθανε λησμονημένη και ξεχασμένη χωρίς την πιο μηδαμινή αναγνώριση της ανεκτίμητης και ασύγκριτης προσφοράς της, όμως οι θυσίες και οι μάχες της συνέβαλαν καθοριστικά στον ξεσηκωμό, στις νικηφόρες μάχες, στην στήριξη των εξεγερμένων, στην αφύπνιση των Ευρωπαίων και στην τελική απελευθέρωση των Ελλήνων από τον Οθωμανικό ζυγό.

Η θέση της είναι δίπλα στον τρισυπόστατο Θεό μας, στον οποίο και αφιέρωνε όλες τις νίκες της, με τη χαρακτηριστική φράση «Νίκη του Σταυρού!!!».

Έρευνα – Παρουσίαση – Παραγωγή

Γεωργία Μπιτάκου

Διοργανωτές φετινών εκδηλώσεων: Δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος και Σιντικής, Γεώργιος Τάτσιος