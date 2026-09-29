Δύο ξεχωριστές δράσεις με ιδιαίτερο ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον πραγματοποιούνται το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στο Μουσείο Γέσιου «Ο Μακεδονικός Αγώνας και η Έδεσσα», αναδεικνύοντας διαφορετικές πτυχές της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έδεσσας και της Πέλλας.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου πραγματοποιείται η δωρεά και παράδοση στο Μουσείο ενός ξυλόγλυπτου έργου που απεικονίζει τον Εδεσσαίο Μακεδονομάχο Ιωάννη Τσίτσικα, ενώ την Κυριακή 4 Οκτωβρίου ακολουθεί διάλεξη στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης «Αναζητώντας την Πέλλα στους παλαιούς χάρτες».

Ένα ξυλόγλυπτο έργο τιμής στον Εδεσσαίο Μακεδονομάχο Ιωάννη Τσίτσικα – Σάββατο 3 Οκτωβρίου | 12:30 μ.μ.

Μια σημαντική δωρεά ιστορικού και συμβολικού χαρακτήρα πραγματοποιείται στο Μουσείο Γέσιου το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 12:30 μ.μ.

Ο Γεώργιος Αβραμίδης, εκπαιδευτής της Σχολής Βυζαντινής Τέχνης της Ιεράς Μητρόπολης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας και δάσκαλος ξυλογλυπτικής, παραδίδει στο Μουσείο ένα ξυλόγλυπτο έργο που φιλοτέχνησε ο ίδιος και απεικονίζει τον Εδεσσαίο Μακεδονομάχο Ιωάννη Τσίτσικα, γνωστό ως Καπετάν Βλάχο.

Η δωρεά αποτελεί μια ξεχωριστή πράξη διαφύλαξης και ανάδειξης της ιστορικής μνήμης, διατηρώντας ζωντανή τη μορφή και την ιστορία ενός Εδεσσαίου που συμμετείχε στον Μακεδονικό Αγώνα.

Ο Ιωάννης Τσίτσικας, ή Καπετάν Βλάχος, υπήρξε Εδεσσαίος Μακεδονομάχος. Με την έναρξη του ένοπλου Αγώνα εντάχθηκε από την πρώτη στιγμή ως ένοπλος στο σώμα του Κωνσταντίνου Μαζαράκη-Αινιάν (Καπετάν Ακρίτα) και έλαβε μέρος σε πολλές μάχες.

Στις 3 Ιουλίου 1905, σε συμπλοκή με τους Τούρκους στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Μεσημερίου, έπεσε ηρωικά στη μάχη.

Η παράδοση του έργου αποτελεί έναν συμβολικό φόρο τιμής στη μνήμη του και ταυτόχρονα μια προσφορά πολιτισμού προς την τοπική κοινωνία και τις επόμενες γενιές.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και ο ιδρυτής του Μουσείου, κ. Χρίστος Γέσιος.

Διάλεξη – «Αναζητώντας την Πέλλα στους παλαιούς χάρτες» – Κυριακή 4 Οκτωβρίου | 12:00 μ.μ.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 12:00 μ.μ., πραγματοποιείται στον χώρο του Μουσείου Γέσιου διάλεξη στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης «Αναζητώντας την Πέλλα στους παλαιούς χάρτες».

Οι συλλέκτες Αριστοτέλης Νανιόπουλος, ομότιμος καθηγητής του Α.Π.Θ., και Σάββας Δεμερτζής θα μιλήσουν για τις προσωπικές τους συλλογές, την ιστορία της χαρτογραφίας και την ιδιαίτερη αξία των τεκμηρίων που παρουσιάζονται στην έκθεση.

Η έκθεση εστιάζει στη Μακεδονία και την Πέλλα και περιλαμβάνει χάρτες από τέσσερις ιστορικές περιόδους: την Κλασική, Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο, τη Βυζαντινή, την Οθωμανική και τη Νεότερη περίοδο.

Στην έκθεση παρουσιάζονται 15 χάρτες από τη συλλογή του Σάββα Δεμερτζή και 6 χάρτες από τη συλλογή του Αριστοτέλη Νανιόπουλου.

Μέσα από τα χαρτογραφικά αυτά τεκμήρια, το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον τρόπο με τον οποίο η Μακεδονία και η Πέλλα αποτυπώθηκαν στους χάρτες διαφορετικών εποχών, αλλά και να αντιληφθεί τους παλαιούς χάρτες ως σημαντικές πηγές ιστορικής γνώσης.

Η περιοδική έκθεση «Αναζητώντας την Πέλλα στους παλαιούς χάρτες» διοργανώνεται από το Μουσείο Γέσιου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.