Ο Μιχάλης Φαλιάγκας αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και πολλά υποσχόμενα νέα πρόσωπα της ελληνικής παρουσίας στη θεατρική σκηνή της Νέας Υόρκης. Η πορεία του ξεχωρίζει όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά και για το θάρρος να εγκαταλείψει μια ήδη διαμορφωμένη επαγγελματική καριέρα προκειμένου να ακολουθήσει το όνειρό του.

Γεννημένος στην Καρδίτσα το 1995, σπούδασε Κτηνιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου αποφοίτησε το 2020. Παράλληλα με τις σπουδές του ανέπτυξε έντονη επιχειρηματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα, δημιουργώντας escape rooms και εργαζόμενος ως ηθοποιός σε διαδραστικές εμπειρίες. Ωστόσο, η αγάπη του για το θέατρο αποδείχθηκε ισχυρότερη από κάθε άλλη επαγγελματική προοπτική.

Μετά τη στρατιωτική του θητεία και ένα σύντομο πέρασμα από το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Αθήνα, πήρε τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη. Το 2023 έγινε δεκτός στη φημισμένη Stella Adler Studio of Acting, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες και απαιτητικές σχολές υποκριτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών του το 2025 επιβεβαίωσε την αφοσίωση και την εργατικότητά του.

Στα πρώτα του κιόλας βήματα στην αμερικανική θεατρική σκηνή κατάφερε να τραβήξει την προσοχή για την ένταση, τη σκηνική παρουσία και τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζει τους ρόλους του. Οι εμφανίσεις του σε ελληνικές και αγγλόφωνες παραγωγές άφησαν ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, αναδεικνύοντας έναν ηθοποιό με εύρος και φιλοδοξία.

Το 2026 προχώρησε σε ένα ακόμη τολμηρό βήμα, ιδρύοντας τη Skene Theatre Company, με στόχο να δημιουργήσει παραστάσεις υψηλών καλλιτεχνικών απαιτήσεων και να φέρει το πνεύμα του αρχαίου ελληνικού θεάτρου σε διάλογο με το σύγχρονο κοινό. Η πρώτη παραγωγή της ομάδας, το «Mercury Fur» του Philip Ridley, σημείωσε σημαντική επιτυχία, με τον Φαλιάγκα να αναλαμβάνει τόσο την παραγωγή όσο και τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Elliot. Η παράσταση κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού και επιβεβαίωσε τις οργανωτικές και καλλιτεχνικές του ικανότητες.

Σήμερα, ο Έλληνας ηθοποιός συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία του στη Νέα Υόρκη, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στην αρχαία τραγωδία «Τρωάδες». Με συνέπεια, πάθος και ξεκάθαρο καλλιτεχνικό όραμα, εργάζεται για να αναδείξει τη διαχρονική δύναμη του ελληνικού θεάτρου σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Σε μια πόλη όπου ο ανταγωνισμός είναι αμείλικτος και οι ευκαιρίες κατακτώνται με σκληρή δουλειά, ο Μιχάλης Φαλιάγκας χτίζει σταθερά τη δική του θέση. Η μέχρι σήμερα πορεία του δείχνει ότι πρόκειται για έναν καλλιτέχνη με φιλοδοξίες, ταλέντο και προοπτικές που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς τα επόμενα χρόνια.

Κλείνοντας μας αναφέρει «Όσο οι άνθρωποι υπάρχουν και κατοικούν σε αυτό τον πλανήτη, θα υπάρχει και ανάγκη τους να ακούν, να βλέπουν και αισθάνονται πράγματα! Και ο πιο ασφαλής τρόπος να γίνει αυτό είναι μέσω κάποιου άλλου. Άρα το θέατρο θα συνεχίσει να ζει και να υπάρχει!»