Οσκαρικά & χολιγουντιανά ονόματα, σπουδαίοι Έλληνες δημιουργοί, ταινίες από 120 χώρες. Αυτή είναι η εμπειρία που προσφέρει πλέον κάθε φορά ο διεθνής θεσμός της Κινηματογραφικής Ολυμπιάδας.

Στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου, η τελική φάση του φεστιβάλ μεταφέρεται στον εμβληματικό κήπο του Επιγραφικού Μουσείου, σε μια ιδιαίτερη συνάντηση του σύγχρονου πολιτισμού με την αρχαία ελληνική κληρονομιά. Ανάμεσα στις αρχαίες επιγραφές και κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, λίγα μέτρα από τις στήλες με τους νόμους του Δράκοντα και το ψήφισμα του Θεμιστοκλή για τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, οι 16 καλύτερες ταινίες μικρού μήκους του 17ου Grand Prix θα διεκδικήσουν το Χρυσό Μετάλλιο της Κινηματογραφικής Ολυμπιάδας – αλλά και την ψήφο του κοινού!

Η συνδιοργάνωση με το Επιγραφικό Μουσείο πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Φυσικά, όπως πάντα στο Film Olympiad, η είσοδος είναι ελεύθερη – με απαραίτητη κράτηση λόγω υψηλής αναμενόμενης προσέλευσης.

Ρεκόρ με 7 υποψηφίους για Όσκαρ, σε έναν αμφίρροπο διαγωνισμό

Το Film Olympiad διακρίνεται διεθνώς για το συναρπαστικό αθλητικογενές του μοντέλο, με τις ταινίες να διαγωνίζονται σε ομίλους και στη συνέχεια σε νοκ άουτ, προσφέροντας διαφάνεια αλλά και σασπένς. Στα κορυφαία ονόματα του κινηματογράφου που έλκονται από αυτό το μοναδικό φεστιβάλ, έρχονται να προστεθούν ακόμα εφτά ηθοποιοί και σκηνοθέτες υποψήφιοι για Όσκαρ σε αυτή τη διοργάνωση.

Οι υποψήφιες για Όσκαρ ταινίες «A Friend of Dorothy» (Ηνωμένο Βασίλειο – Lee Knight) και “The Man Who Could Not Remain Silent” (Κροατία – Nebojša Slijepčević) αναμένεται να συγκεντρώσουν αρκετές υποψηφιότητες μεταλλίων.

Ξεχωρίζουν επίσης η ηθοποιός Miriam Margolyes και ο επιφανής φιλέλληνας και θρύλος του αγγλικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης Stephen Fry.

Σπουδαίες συμμετοχές και στην κατηγορία animation, με τις ταινίες “Bestia” (Χιλή – Hugo Covarrubias), “Retirement Plan” (Ιρλανδία – John Kelly) και “Beautiful Men” (Βέλγιο – Nicolas Keppens) να διεκδικούν ένα χρυσό μετάλλιο που αξίζουν και οι τρεις, αλλά μόνο μία θα κερδίσει.

Δύο ακόμα διεθνείς συμμετοχές που ξεχωρίζουν είναι αυτές των ηθοποιών Yura Borisov (υποψήφιος για Όσκαρ το 2025 για το Anora) και Barkhad Abdi (υποψήφιος για Όσκαρ το 2014 για το Captain Phillips), με τις ταινίες “Administration of Farewells” (Ρωσία – V. Lupanov) και “Magan’s Fare” (ΗΠΑ – Christopher Knoblock & Dana White).

Φυσικά, η παρέλαση σπουδαίων διεθνών ταινιών δεν σταματάει εδώ, ενώ για πρώτη φορά συμμετέχουν στην Κινηματογραφική Ολυμπιάδα ταινίες από την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Μαρτινίκα και το Τσαντ.

Ελληνικές συμμετοχές: Η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη και η Εβελίνα Παπούλια, υποψήφιες, στα χνάρια των Zoe Saldana & Lea Seydoux

Η Κινηματογραφική Ολυμπιάδα, από την ίδρυσή της το 2021 από τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Ιωάννη Μακρόπουλο, έχει ξεχωρίσει για τις ιδιαίτερες ευκαιρίες που δίνει σε σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς να βρεθούν συνυποψήφιοι με κορυφαία διεθνή ονόματα. Έτσι και τώρα, στις κατηγορίες Α’ & Β’ Γυναικείου Ρόλου, όπου στο πρόσφατο παρελθόν έχουν βραβευτεί οι Zoe Saldana, Noomi Rapace, Lea Seydoux, Rose Byrne, έχουμε υποψήφιες τις Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη & Εβελίνα Παπούλια, που συμπρωταγωνιστούν στο Fouetté του Δημήτρη Ζούρα.

Υποψήφιες είναι όμως και οι Χριστίνα Σωτηρίου (Χρυσό Μετάλλιο στο 8ο Film Olympiad Grand Prix) με την ταινία “A Life in the Breeze” (Θωμάς Γιαννάκης), η Καλλιόπη Ανταμπούφη (Α trip to the moon – της Ελένης Γεωργίου) και η Μαρίτα Γαγάνη (Truth or Death – του Αλέξη Γαβαλά).

Ξεχωρίζουν επίσης η υποψήφια για Καλύτερη Σκηνοθεσία Καρίνας Λογοθέτη με το “Nexting” και τους Ιωάννα Τριανταφυλλίδου & Πάνο Βλάχο, ο Tony Kris με το “Άκου, μαμά” και τον Θανάση Τσαλταμπάση, και πάνω από 20 ακόμα ελληνικές ταινίες που θα διεκδικήσουν να κάνουν την έκπληξη. Μάλιστα, για πρώτη φορά, οι τρεις καλύτερες ελληνικές ταινίες θα διεκδικήσουν να λάβουν και το ειδικό έπαθλο που έχει θεσπιστεί, με τη χορηγία ύψους 7.500 ευρώ τον χρόνο προς το φεστιβάλ από το DK Rental House.

Επιγραφικό Μουσείο – Κινηματογραφική Ολυμπιάδα, μια ταιριαστή συνεργασία

Η συνδιοργάνωση με το Επιγραφικό Μουσείο δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Το ισχυρό ιστορικό στίγμα και οι δυναμικές πρωτοβουλίες των ανθρώπων του Μουσείου για τη σύνδεση με τον σύγχρονο πολιτισμό έρχονται σε πλήρη σύμπνοια με όσα πρεσβεύει η Κινηματογραφική Ολυμπιάδα. Ταυτόχρονα, ο κήπος στον οποίο θα προβληθούν οι ταινίες αποτελεί έναν μοναδικό χώρο που υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία στους θεατές και έχει ήδη ενθουσιάσει τους καλλιτέχνες του εξωτερικού, που ελπίζουν η ταινία τους να είναι ανάμεσα στις 16 καλύτερες που θα προβληθούν στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα ξεκινά κάθε μέρα στις 19:00 με στρογγυλά τραπέζια και σημαντικούς ομιλητές από τον ακαδημαϊκό και καλλιτεχνικό χώρο. Οι συζητήσεις θα έχουν θέμα «Δημιουργία χωρίς δημιουργό: Η τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο» και «Από τον Όμηρο στον Νόλαν: Η αναπαράσταση της αρχαίας Ελλάδας στον κινηματογράφο». Στις 20:30 αρχίζουν οι προβολές των ταινιών, ενώ μετά το τέλος τους ακολουθούν η ψηφοφορία του κοινού, Q&A με τους δημιουργούς και οι απονομές. Η λήξη της διοργάνωσης θα γίνει με το after party του Film Olympiad στο Matchpoint, με τους DJ Nick Zisou και Jorge Music.

Πληροφορίες διοργάνωσης

Παρασκευή 25 & Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

19:00 – “Off-script” roundtable συζήτηση

20:30 – Προβολές 8 ταινιών μικρού μήκους κάθε μέρα

22:30 – Ψηφοφορία κοινού, Q&A, απονομές, after party

Επιγραφικό Μουσείο – Τοσίτσα 1, Αθήνα (πλησίον μετρό Ομόνοια)

Είσοδος ελεύθερη

Απαραίτητη κράτηση στο: 6988589227