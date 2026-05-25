Μια σεζόν γεμάτη μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συνεργασίες και ιστορικές επιστροφές ανακοίνωσε η Εθνική Λυρική Σκηνή για την περίοδο 2026-27 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Με την καλλιτεχνική υπογραφή του Γιώργου Κουμεντάκη, το νέο πρόγραμμα συνδυάζει την παγκόσμια πρωτοπορία με την αναβίωση σπάνιων αριστουργημάτων, ενώ περιλαμβάνει μέχρι και όπερα ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά.

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, χαρακτήρισε το πρόγραμμα «ιδιαίτερα δημιουργικό και πολυσύνθετο», τονίζοντας ότι η Λυρική έχει πλέον εδραιώσει τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες διεθνείς μουσικές σκηνές, καταφέρνοντας παράλληλα να προσελκύει ένα διαρκώς νεότερο κοινό.

Τα μεγάλα highlights της σεζόν

Διεθνές άνοιγμα: Η ΕΛΣ ταξιδεύει για πρώτη φορά στο θρυλικό Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης (Οκτώβριος 2026) με ένα αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη.

Μεγάλες πρεμιέρες: Για πρώτη φορά ανεβαίνουν στην ΕΛΣ ο «Ορφέας» του Μοντεβέρντι (σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Met της Νέας Υόρκης, σε σκηνοθεσία Ουίλλιαμ Κέντριτζ) και η μνημειώδης «Missa solemnis» του Μπετόβεν.

Ιστορικές επιστροφές: Μετά από μισό αιώνα, επιστρέφει η «Ασώτου ανάβασις» του Στραβίνσκι, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ευκλείδη.

Αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή: Η Δήμητρα Γαλάνη, μαζί με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Παλαμίδα, παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση «Ακόμα κι αν φύγεις…».

Το ημερολόγιο των παραστάσεων με μια ματιά

Ημερομηνία Παράσταση / Εκδήλωση Σκηνοθεσία / Χορογραφία

30 Οκτωβρίου 2026 «Ορφέας» (Κ. Μοντεβέρντι) – Αυλαία Σεζόν Ουίλλιαμ Κέντριτζ

Δεκέμβριος 2026 «Ντάμα Πίκα» (Π. Ι. Τσαϊκόφσκι) Στήβεν Λάνγκριτζ

Μάρτιος 2027 «Ασώτου ανάβασις» (Ι. Στραβίνσκι) Αλέξανδρος Ευκλείδης

Μεγάλη Εβδομάδα 2027 4ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής Πλάκα & Κέντρο Αθήνας

Μάιος – Ιούνιος 2027 «Missa solemnis» (Λ. βαν Μπετόβεν) Ορχήστρα, Χορωδία & Μπαλέτο ΕΛΣ

Μην χάσετε επίσης:

Τις αγαπημένες αναβιώσεις των έργων «Οθέλλος» (σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ουίλσον), «Τόσκα», «Ριγολέττος» και «Μαντάμα Μπαττερφλάι». Για τους μικρούς φίλους, επιστρέφει το υπέροχο μουσικό παραμύθι της Λένας Πλάτωνος, «Το αηδόνι του αυτοκράτορα».

Στο κομμάτι του χορού, το Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάσει μια ολοκαίνουργια ματιά στο «Λεωφορείον ο Πόθος» από τη Βαλεντίνα Τούρκου, αλλά και την κλασική, αγαπημένη «Ζιζέλ».

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση για το πρώτο μέρος της σεζόν (Οκτώβριος–Δεκέμβριος 2026) ξεκινά την 1η Ιουνίου 2026.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ