Με τη θετική εισήγηση του Συμβουλίου Μουσείων, η μόνιμη έκθεση στα ανάκτορα του Τατοΐου εμπλουτίζεται με νέα ευρήματα, τα οποία αποτελούν μέρος των 100.000 αντικειμένων που εντοπίστηκαν στο κτήμα. Η συλλογή περιλαμβάνει από το νυφικό της Φρειδερίκης και το ποδήλατο του Γεωργίου Α’, μέχρι στρατιωτικές στολές, έργα τέχνης, πολύτιμα σερβίτσια και σπάνιες φωτογραφίες που αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα των βασιλικών υπνοδωματίων και σαλονιών.

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ανέφερε σχετικά: «Προχωρεί απρόσκοπτα η έκθεση στο Ανάκτορο του π. Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου, μετά τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μουσείων επί της επικαιροποιημένης μελέτης εφαρμογής. Καθώς εξελίσσεται, με γοργούς ρυθμούς η τεκμηρίωση των κινητών αντικειμένων από τις Συλλογές του Τατοΐου, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, προέκυψε η ανάγκη του εμπλουτισμού και της τροποποίησης της μουσειολογικής και της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής, η οποία είχε ήδη εξετασθεί και εγκριθεί από το Συμβούλιο Μουσείων, τον Ιούλιο 2025».

Η Υπουργός Πολιτισμού πρόσθεσε, τέλος, ότι «οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν να διαχειριστούν περισσότερα από 100.000 αντικείμενα, εκ των οποίων τα περισσότερα βρέθηκαν σε όχι ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης και σε ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες. Τα περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα προέρχονται από το Ανάκτορο και τις εγκαταστάσεις του Κτήματος, ενώ πολλά εξ αυτών τεκμηριώνεται ότι ανήκαν σε άλλες επαύλεις της τ. βασιλικής οικογένειας. Το σύνολο των αντικειμένων που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση έχουν ιδιαίτερη ιστορική και καλλιτεχνική αξία».