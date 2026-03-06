«Από το βιβλίο στην οθόνη» είναι ο τίτλος του κινηματογραφικού αφιερώματος που από τις 5 έως και τις 9 Μαρτίου, διοργανώνουν από κοινού το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) και η Ταινιοθήκη της Ελλάδoς στον χώρο της. Οι δύο οργανισμοί προσκαλούν το κοινό σε ένα πενθήμερο αφιέρωμα που συνδυάζει λογοτεχνία και κινηματογράφο, κατά την διάρκεια του οποίου θα προβληθούν εννέα ταινίες βασισμένες σε μυθιστορήματα.

Σπουδαίοι δημιουργοί όπως οι Όρσον Γουέλς, Φρανσουά Τριφό, Μιχάλης Κακογιάννης, Ζιλ Ντασέν και Κώστας Γαβράς ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη βιβλία των Νίκου Καζαντζάκη, Φραντς Κάφκα, Κοσμά Πολίτη και άλλων σπουδαίων λογοτεχνών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αγαπημένες ταινίες των Ντίνου Κατσουρίδη, Γιάννη Οικονομίδη και Γιάννη Φάγκρα εμπνευσμένες από βιβλία, καθώς και μία ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία της Μαργκερίτ Ντιράς. Η έναρξη του αφιερώματος πραγματοποιήθηκε, χθες, ( 5/3), με την ταινία του Φρανσουά Τριφό «Φαρενάιτ 451» που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ρέι Μπράντμπερι.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ταινίες: «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» (Ζιλ Ντασέν) από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, «Μαχαιροβγάλτης» (Γιάννης Οικονομίδης), «Έγκλημα στα παρασκήνια» (Ντίνος Κατσουρίδης) από το αστυνομικό μυθιστόρημα του Γιάννη Μαρή, «Το τσεκούρι» (Κώστας Γαβράς) από το ομότιτλο μυθιστόρημα του Ντόναλντ Γουέστλεϊκ, «Η δίκη» (Όρσον Γουέλς) από το εμβληματικό βιβλίο του Φραντς Κάφκα, «Πες στη Μορφίνη, ακόμα την ψάχνω» (Γιάννης Φάγκρας) από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Νικόλ Pούσσου, «Το τραγούδι της Ινδίας» (Μαργκερίτ Ντιράς) και «Ερόικα» (Μιχάλης Κακογιάννης) από το κλασικό έργο του Κοσμά Πολίτη.

Τις προβολές θα προλογίζουν προσωπικότητες από τον χώρο του σινεμά και της λογοτεχνίας. Το αφιέρωμα σηματοδοτεί την αρχή της συνεργασίας μεταξύ Ταινιοθήκης και ΕΛΙΒΙΠ.

Δείτε το τρέιλερ του αφιερώματος:

Αναλυτικά το πρόγραμμα: Εδώ