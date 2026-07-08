Από ένα viral project στο YouTube μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου box office, το «Backrooms» εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φαινόμενα της χρονιάς. Η παραγωγή της A24 όχι μόνο ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αλλά συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ εισπράξεων σε δεκάδες χώρες, επιβεβαιώνοντας ότι οι ανεξάρτητες παραγωγές μπορούν να σταθούν επάξια απέναντι στα μεγάλα κινηματογραφικά franchise.

Το «Backrooms», που αποτελεί πλέον την πιο εμπορική ταινία στην ιστορία της A24 τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του στις κινηματογραφικές αίθουσες. Έπειτα από 37 ημέρες προβολής, η ταινία ξεπέρασε το ορόσημο των 350 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της.

Με προϋπολογισμό μόλις 10 εκατομμυρίων δολαρίων, εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού, αφήνοντας πίσω της σε εισπράξεις ακόμη και καθιερωμένες παραγωγές, όπως το μπλοκμπάστερ «The Mandalorian and Grogu» από το σύμπαν του «Star Wars».

Η επέλαση στις διεθνείς αγορές

Η επιτυχία της παραγωγής καταγράφεται έντονα σε παγκόσμια κλίμακα:

Κίνα: Έχει εξελιχθεί στην πιο εμπορική ταινία της A24, πλησιάζοντας τα 15 εκατομμύρια δολάρια. Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο συγκέντρωσε 4,7 εκατομμύρια δολάρια, παρουσιάζοντας πτώση μόλις 12% σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα, γεγονός που δείχνει τη σταθερή απήχησή της.

Γαλλία: Το «Backrooms» ξεπέρασε το «Marty Supreme» και έγινε η εμπορικότερη ταινία της A24 στη χώρα, σημειώνοντας πτώση μόλις 22% κατά τη διάρκεια του τελευταίου Σαββατοκύριακου.

Γερμανία & Ταϊβάν: Στη Γερμανία, οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο (φτάνοντας το 1,1 εκατομμύριο δολάρια), ενώ στην Ταϊβάν η πτώση περιορίστηκε στο 26%, με τις συνολικές εισπράξεις να ανέρχονται στα 2,5 εκατομμύρια δολάρια.

Μπενελούξ: Στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο η ταινία έχει ήδη ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ στις Κάτω Χώρες η μείωση των εισπράξεων από Σαββατοκύριακο σε Σαββατοκύριακο ήταν μόλις 9%. Συνολικά στην περιοχή, τα έσοδα έχουν φτάσει τα 4 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, αποτελεί πλέον την ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία της A24 στη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ), καθώς και στην Πολωνία και την Ταϊλάνδη.

Οι YouTubers που κατέκτησαν το Χόλιγουντ

Μέχρι σήμερα, τα συνολικά έσοδα της ταινίας έχουν φτάσει τα 357 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, καθιερώνοντας τον 20χρονο σκηνοθέτη Κέιν Πάρσονς ως έναν από τους πλέον περιζήτητους νέους δημιουργούς. Ο Πάρσονς είχε ήδη αποκτήσει τεράστια αναγνωρισιμότητα μέσω των viral μικρού μήκους βίντεο «Backrooms» που δημοσίευε στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube.

Το εντυπωσιακό είναι πως το «Backrooms» κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες μόλις δύο εβδομάδες μετά την αντίστοιχη επιτυχία-έκπληξη της ταινίας τρόμου «Obsession» («Εμμονή»). Την ταινία εκείνη σκηνοθέτησε ο επίσης YouTuber, ο 26χρονος Κάρι Μπάρκερ.

Η «Εμμονή» του Μπάρκερ, ο οποίος ξεκίνησε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο την πορεία του (κάνοντας τα πρώτα του βήματα στη δημιουργία περιεχομένου για το YouTube πριν περάσει στη μεγάλη οθόνη), συνεχίζει και εκείνη την εντυπωσιακή της πορεία, έχοντας συγκεντρώσει μέχρι σήμερα το απίστευτο ποσό των 403 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Η νέα γενιά του Χόλιγουντ φαίνεται πως γεννιέται μέσα από τους αλγόριθμους των social media.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη A24 (@a24)

Με πληροφορίες από hollywoodreporter.com