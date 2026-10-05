Το «Digger» δεν κατάφερε να προσελκύσει το κοινό κατά το πρώτο του κινηματογραφικό Σαββατοκύριακο, καθώς οι εισπράξεις του σε παγκόσμιο επίπεδο περιορίστηκαν στα 20 εκατομμύρια δολάρια. Η επίδοση αυτή συγκαταλέγεται στις πιο αδύναμες της καριέρας του Τομ Κρουζ, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα δυσάρεστο φινάλε για τη Warner Bros. υπό την ανεξάρτητη διοίκησή της, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η νέα μαύρη κωμωδία του βραβευμένου σκηνοθέτη Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου απέφερε 8 εκατομμύρια δολάρια από την αγορά της Βόρειας Αμερικής. Από τις διεθνείς αγορές, όπου προβλήθηκε σε 74 χώρες, προστέθηκαν ακόμη 12 εκατομμύρια δολάρια, διαμορφώνοντας το συνολικό παγκόσμιο άνοιγμα στα 20 εκατομμύρια.

Σημειώνεται ότι το κόστος του φιλμ άγγιξε τα 150 εκατομμύρια δολάρια, συν επιπλέον 100 εκατομμύρια για την προώθησή του.

Υπό το βάρος των αρνητικών κριτικών οι προσδοκίες για το «Digger» είχαν ήδη υποχωρήσει την τελευταία εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα, αναγκάζοντας τη Warner Bros να κυκλοφορήσει teaser με το σύνθημα «αποφασίστε μόνοι σας».

Η ταινία προοριζόταν να πρωταγωνιστήσει στη σεζόν των βραβείων ακολουθώντας τη συνταγή που εφάρμοσε πέρυσι η Warner Bros για το «One Battle After Another», το οποίο αντίθετα συγκέντρωσε 213,2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Ωστόσο, η εμπορική πορεία του «Digger» διαγράφεται δυσοίωνη: το κοινό βαθμολόγησε την ταινία μόλις με C+ στο CinemaScore, ενώ στο Rotten Tomatoes περιορίζεται στο 51%.

Το απογοητευτικό άνοιγμα συμπίπτει με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance έναντι 110 δισ. δολαρίων, μια συγχώνευση που οριστικοποιείται στις 6 Οκτωβρίου και αναμένεται να πυροδοτήσει κύμα μαζικών απολύσεων.

Στην κορυφή του βορειοαμερικανικού box office σκαρφάλωσε το «Verity» της Amazon MGM, πραγματοποιώντας ντεμπούτο με 32,6 εκατομμύρια δολάρια και συνεχίζοντας το σερί επιτυχιών για τις κινηματογραφικές μεταφορές των βιβλίων της Κολίν Χούβερ.

Το «Avengers Endgame: Encore» που είχε κατακτήσει την πρώτη θέση την περασμένη εβδομάδα, έπεσε στην 7η με εισπράξεις $4,4 εκατ. στις ΗΠΑ και $14,4 εκατ. διεθνώς. Παρ’ όλα αυτά, η δεύτερη εβδομάδα της επανακυκλοφορίας του ήταν αρκετή για να προσπεράσει οριακά το «Avatar», παίρνοντας πίσω τον τίτλο της πιο κερδοφόρας ταινίας στην ιστορία του κινηματογράφου, σύμφωνα με το ΑP.

Σημειώνεται ότι το Spider-Man: Brand New Day» βρίσκεται στην 10 θέση ($2,5 εκατ.) ενώ η «Οδύσσεια» πρόσθεσε ακόμη $1,3 εκατ., συνεχίζοντας σταθερά τη 12η εβδομάδα προβολής της.

Το top.10 των εκτιμώμενων εισπράξεων στο βορειοαμερικανικό box office για το τριήμερο Παρασκευής-Κυριακής, σύμφωνα με τα στοιχεία της Rentrak είναι:

«Verity», $32,6 εκατ.

«Resident Evil», $12,5 εκατ.

«Heart of the Beast», $11 εκατ.

«Primetime», $8 εκατ.

«Digger», $8 εκατ.

«Forgotten Island», $7,2 εκατ.

«Avengers: Endgame: Encore», $4,4 εκατ.

«Drishyam: The Conclusion», $2,7 εκατ.

«Practical Magic 2», $2,7 εκατ.

«Spider-Man: Brand New Day», $2,5 εκατ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ