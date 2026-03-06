Μια τυχαία ανακάλυψη έφερε στο φως ένα αρχαίο ψηφιδωτό στην οδό Ευριπίδου, κατά τη διάρκεια έργων ανάπλασης στο κέντρο της Αθήνας.

Το εύρημα, το οποίο βρίσκεται μεταξύ του πεζοδρόμου της Αιόλου και της οδού Αθηνάς, καλύπτει σημαντική έκταση και διατηρείται σε αξιοσημείωτα καλή κατάσταση παρά τον χρόνο.

Το ενδιαφέρον και οι επιπτώσεις

Το γεγονός τράβηξε αμέσως την προσοχή των περαστικών, ενώ για την προστασία του έχει τοποθετηθεί περίφραξη και ειδικό κάλυμμα. Όπως αναφέρουν τοπικοί επιχειρηματίες, οι εργασίες καθαρισμού έχουν ήδη ολοκληρωθεί και το επόμενο βήμα είναι η μεταφορά του από τους αρχαιολόγους.

Αν και η παράταση των έργων (που ξεκίνησαν στα μέσα Φεβρουαρίου) έχει προκαλέσει κάποια αναστάτωση στην αγορά, η αποκάλυψη αυτή επιβεβαιώνει πως η σύγχρονη Αθήνα παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της, η οποία κρύβεται μόλις λίγα εκατοστά κάτω από την άσφαλτο.