Με ιδιαίτερη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, ανακοινώνεται η έναρξη της παραγωγής του ντοκιμαντέρ «Νίκος Μουγιάρης – Οραματιστής, Ευεργέτης, Άνθρωπος», αφιερωμένο στη ζωή, το έργο και την κληρονομιά ενός από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της ελληνικής διασποράς. Πρόκειται για ένα έργο που αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της προσφοράς του Νίκου Μουγιάρη, όχι μόνο στην ελληνική κοινότητα της Κύπρου, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το ντοκιμαντέρ αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια που υλοποιείται με την πολύτιμη στήριξη και εμπιστοσύνη της οικογένειας Μουγιάρη, εκπροσωπούμενης από την Αριάνα Μουγιάρη, του κ. Φίλιπ Κρίστοφερ και του κ. Κυριάκου Παπαστυλιανού, οι οποίοι υπήρξαν συνοδοιπόροι από την πρώτη στιγμή σε αυτήν την αξιόλογη δημιουργία.

Ο σκηνοθέτης και παραγωγός του έργου, Λεωνίδας Λοϊζίδης, με απόλυτο σεβασμό και ευθύνη προς την ιστορία και το έργο του Νίκου Μουγιάρη, αναλαμβάνει τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ που θα αποδώσει στον ίδιο και το έργο του τη δίκαιη τιμή που του αξίζει. «Είναι πραγματική τιμή για μένα να αναλάβω αυτήν την πρόκληση. Η στήριξη από τους ανθρώπους που πίστεψαν σε εμένα και στο έργο μου, αποτελεί μια δύναμη και πηγή έμπνευσης για να δημιουργήσουμε κάτι που θα τιμά το έργο του Νίκου Μουγιάρη για τις μελλοντικές γενιές» δήλωσε ο κ. Λοϊζίδης.

Η συμμετοχή των κ. Φίλιπ Κρίστοφερ και κ. Κυριάκου Παπαστυλιανού, που υπήρξαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στον σκηνοθέτη, προσδίδει μεγάλη αξία και εγκυρότητα στο ντοκιμαντέρ. Η συνεργασία τους διασφαλίζει την ποιότητα και την επιτυχία του εγχειρήματος, ενώ επιπλέον, άνθρωποι από το ευρύ κοινό έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να στηρίξουν οικονομικά την παραγωγή, επιβεβαιώνοντας τη σημασία και την απήχηση του έργου.

Το ντοκιμαντέρ φιλοδοξεί να αναδείξει το σπουδαίο έργο του Νίκου Μουγιάρη, που αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στην ελληνική κοινότητα, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα από τη ζωή και το έργο του, το ντοκιμαντέρ εστιάζει στην αλληλεπίδραση του οραματισμού, της προσφοράς και της ανθρωπιάς, αξίες που χαρακτηρίζουν τον ίδιο τον Μουγιάρη.

Αναμένοντας την ολοκλήρωση αυτού του σπουδαίου έργου, το ντοκιμαντέρ “Νίκος Μουγιάρης – Οραματιστής, Ευεργέτης, Άνθρωπος” προσκαλεί το κοινό να τιμήσει την κληρονομιά ενός ανθρώπου που με το έργο του έχει επηρεάσει ζωές και έχει αφήσει ένα φως που συνεχίζει να οδηγεί και να εμπνέει.

Σχετικά με τον Σκηνοθέτη

Ο Λεωνίδας Λοϊζίδης είναι σκηνοθέτης και παραγωγός με μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Στην καριέρα του έχει αναλάβει πολλές σημαντικές παραγωγές και έχει κερδίσει την εκτίμηση του κοινού για την ικανότητά του να μεταφέρει δυναμικά την ιστορία και το πάθος των ανθρώπων που πρωταγωνιστούν.