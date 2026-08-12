Η Αθήνα υποδέχεται ξανά ένα εμβληματικό κομμάτι της ιστορίας της, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο προστασίας, αποκατάστασης και αισθητικής ενοποίησης του ρωμαϊκού μνημειακού συνόλου που ήρθε στο φως κατά τις εργασίες ανάπλασης της οδού Βασιλίσσης Όλγας.

Η ανασκαφική έρευνα στη συγκεκριμένη περιοχή, βόρεια του Ολυμπιείου και δίπλα στον Ιλισό ποταμό, αποκάλυψε ένα επιβλητικό συγκρότημα με ημικυκλικό αίθριο, στοές, οργανωμένους χώρους κατοίκησης και ένα εκτεταμένο δίκτυο αποχετευτικών αγωγών.

Τα ευρήματα αυτά αποτυπώνουν τη διαχρονική εξέλιξη μιας από τις πλέον εύπορες συνοικίες της αρχαίας πόλης, η οποία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά τη ρωμαϊκή περίοδο και ειδικότερα επί Αδριανού.

Το αρχαιότερο στοιχείο της ανασκαφής αποτελεί η λαξευμένη στον φυσικό βράχο τάφρος του Θεμιστόκλειου τείχους, η οποία επιβεβαιώνει με σαφήνεια τη χάραξη των αρχαίων οχυρώσεων. Το κτηριακό συγκρότημα γνώρισε δύο κύριες οικοδομικές φάσεις, με την πρώτη να τοποθετείται στα τέλη του 3ου έως τις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. και τη δεύτερη στις αρχές του 5ου αιώνα μ.Χ., ενώ φέρει και μεταγενέστερα βυζαντινά κατάλοιπα, όπως κτιστούς σιρούς και αποθηκευτικούς πίθους που δηλώνουν τη στροφή της περιοχής σε αγροτικές και παραγωγικές χρήσεις.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η ανάδειξη των αρχαιοτήτων αυτών αποτελεί το φυσικό και ουσιαστικό επόμενο βήμα μετά την απόδοση της οδού στους πολίτες στα τέλη Απριλίου, προσφέροντας μια συνειδητή επένδυση στη συλλογική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα της πρωτεύουσας.

Οι εγκριθείσες επεμβάσεις περιλαμβάνουν τη συντήρηση των τοιχοποιιών, του ψηφιδωτού δαπέδου και των αρχιτεκτονικών μελών, τη διαχείριση της βλάστησης και των ομβρίων υδάτων, καθώς και την απομάκρυνση νεότερων αλλοιώσεων, ακολουθώντας αυστηρά τις διεθνείς αρχές προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.