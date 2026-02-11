Με αποκριάτικη διάθεση, δημιουργικές δράσεις και εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες, η Βαμβακού Λακωνίας γίνεται ένας μοναδικός προορισμός για αυτές τις Απόκριες για όλη την οικογένεια, αλλά και την παρέα. Η Vamvakou Revival, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς, που υλοποιείται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), σας προσκαλεί στο χωριό και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που συνδυάζει ψυχαγωγία, πολιτισμό, εκπαίδευση και ευεξία.

Τι κρύβουν οι Απόκριες στο βουνό του Πάρνωνα;

Το αποκριάτικο πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα εργαστήριο ψηφιδωτού για ενηλίκους, ένα διαδραστικό show για παιδιά με πρωταγωνίστρια την «Κοντύλω Μυτοφρύδα», ένα αποκριάτικο Dj party με τον Κώστα Δασκαλόπουλο στα decks, που φέρνει ρυθμούς των 80’s και 90’s στο σχολείο της Βαμβακούς. Δεν θα λείπουν τα cocktails ή mocktails! Η κορύφωση έρχεται την Καθαρά Δευτέρα, με τα «Βαμβακούλουμα 2026»: μια γιορτή στην αυλή του σχολείου με μουσική από το μουσικό σχήμα Λαϊκές Νότες, σαρακοστιανά, χαρταετούς, facepainting, μπαλόνια, παιχνίδι και δραστηριότητες για παιδιά. Ένα κλείσιμο που θυμίζει πως οι Απόκριες στο χωριό δεν είναι απλά μία γιορτή, αλλά μία μαγευτική εμπειρία που μοιράζεται!

Παράλληλα, το σχολείο του χωριού λειτουργεί ως ανοιχτός χώρος παιχνιδιού, δημιουργίας, ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Εκεί θα βρεις μπάλες και γήπεδο μπάσκετ, βιβλιοθήκη, αίθουσα με παιχνίδια για μικρά παιδιά, lego, ping pong, ποδοσφαιράκι και θα περάσεις τον χρόνο σου ευχάριστα. Μικροί και μεγάλοι, επίσης, απολαμβάνουν βόλτες στο χωριό και το δάσος, περιηγήσεις στην Ψηφιακή Πολιτιστική Διαδρομή και στιγμές χαλάρωσης στο βουνό, μπαίνοντας στο κλίμα της Αποκριάς μέσα από βιωματικές εμπειρίες.

Κι όσοι αναζητούν πιο ήρεμες στιγμές χαλάρωσης προσφέρονται υπηρεσίες ευεξίας στον Παραδοσιακό Ξενώνα, με massage και θέα το βουνό.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες εδώ

Αναλυτικό πρόγραμμα τριημέρου 21-23/02

Σαβ 21/02

Εργαστήριο ψηφιδωτού για ενηλίκους

Σαβ 21/02

Mountain View Massage για ενηλίκους

Κυρ 22/02

Κοντύλω Μυτοφρύδα Τhe show | Θέατρο για παιδιά

Κυρ 22/02

Αποκριάτικο Dj Party για όλους

Καθ. Δευ 23/02

Βαμβακούλουμα 2026

Καθημερινά

Ψηφιακή Πολιτιστική Διαδρομή

Ο Φεβρουάριος στη Βαμβακού ντύνεται αποκριάτικα και γεμίζει το χωριό εμπειρίες για όλους.

Eργαστήριo μασκών, θέατρο, DJ party με ’80s & ’90s vibes και Βαμβακούλουμα 2026, με μουσική, χαρταετούς και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους.

High-tech στιγμές, VR και slime στο V.Lab (Vamvakou Technology Lab fully powered by SNF)

Βόλτες στη φύση, ελεύθερο παιχνίδι & messy play στο σχολείο και χαλάρωση με θέα το βουνό.

Έλα να ζήσεις τις Απόκριες στο χωριό. Περισσότερα: https://www.vamvakourevival.org/events/ (link in bio)

Όλες οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς που υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το @snforg @Stavros Niarchos Foundation